Соглашение США и "Талибана" трещит по швам, - Г.Петров

15:37 06.09.2019

Соглашение США и "Талибана" оказалось под угрозой

Майкл Помпео и афганские власти недовольны договоренностью с боевиками



Об авторе: Геннадий Евгеньевич Петров – журналист-международник.

6.9.19



Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США.

Мирное соглашение между США и движением "Талибан" (запрещено в России), утвержденное на переговорах в столице Катара Дохе, вызвало целый ряд нареканий в Вашингтоне. Против документа выступают те, кого оно непосредственно касается. В их числе – госсекретарь США Майкл Помпео.



Журнал Time утверждает, что главе американской дипломатии категорически не нравится требование талибов поставить свою подпись под соглашением. Вопрос упирается в формулировку документа, отмечает телеканал NBC. Талибы настаивают, чтобы в тексте соглашения был упомянут "Исламский эмират Афганистан" – так они называют свой режим, свергнутый в результате операции сил НАТО в 2001 году. Помпео опасается, что его подпись под документом с такой формулировкой будет воспринята как признание США существования двух афганских правительств.



Одним из возможных выходов из ситуации журнал назвал подписание соглашения с американской стороны не Помпео, а спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Это было бы логично: со стороны талибов переговоры ведет Абдул Гани Барадар (Мулла Барадар). Он находится в статусе главы информационного офиса "Талибана" в Дохе и не относится к числу лидеров движения. В январе его специально освободили из пакистанской тюрьмы, чтобы вести мирные переговоры с американцами. Правда, помимо этой проблемы в переговорном процессе есть и другие.



Официальный Кабул и так крайне недоволен готовящимся соглашением американцев с талибами. О том, что его проект вызывает беспокойство, написал в четверг в своем Twitter Седик Седикки, представитель президента Афганистана. Он призвал "внести ясность в этот документ".



Афганские власти считают неприемлемым то, что в соглашении отсутствует обязательство талибов начать диалог с президентом Ашрафом Гани. Более того, переговоры в Дохе никак не способствовали снижению уровня насилия в стране. Талибы продолжили террористическую активность. Взрывы гремят не только в провинциях, но и в столице. Знаковым стал теракт 2 сентября. Грузовик, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух вблизи квартала Green Village, где живут иностранцы и находятся офисы зарубежных фирм и организаций. Погибло по меньшей мере 16 человек. Ответственность за теракт прямо взял на себя "Талибан". А ведь 2 сентября Халилзад, ведущий переговоры в Дохе, встречался с Гани и передал ему текст соглашения с талибами.



Дать гарантии того, что талибы действительно начнут мирный диалог с властями Афганистана, президента Дональда Трампа призвали в открытом письме и бывшие послы США в этой стране. Они настаивают на том, что сокращение контингента НАТО "не должно заходить достаточно далеко и быть достаточно быстрым, чтобы талибы поверили в возможность военной победы". В противном случае, утверждают послы, Афганистан будет погружен в хаос и кровавую гражданскую войну с непредсказуемыми последствиями. Как сообщил Халилзад в интервью афганскому телеканалу Tolo, вывод половины американского контингента (5,5 тыс. человек) будет продолжаться на протяжении 135 дней. Не ясно, воспримут ли талибы этот срок как слишком быстрый.



Показательно, что о предстоящем соглашении как о почти свершившемся факте говорит лишь Халилзад, но не представители Белого дома. Так, Трамп комментирует дискуссии в Дохе в весьма обтекаемых выражениях. "Мы будем вести с ними (талибами) переговоры, мы продолжаем вести переговоры. Посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться", – сказал он в среду, не став прогнозировать, будет ли вообще подписано соглашение.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отметил, что американский президент тем не менее заинтересован в соглашении с талибами и поэтому в его интересах добиться его скорейшего заключения. Это диктуют интересы избирательной кампании Трампа.



"Конечно, вопросы внешней политики – это не то, что в первую очередь интересует американского избирателя. Внутренние дела страны для них куда важнее. Однако война в Афганистане тянется уже почти 20 лет, и конца ей не видно. Это, конечно, не может не беспокоить американцев. К тому же дела во внешней политике у Трампа обстоят не блестяще, и поэтому ему, разумеется, нужен какой-то успех. Таким успехом может стать окончание войны в Афганистане", – сказал "НГ" Рогулев.