Горит синим пламенем Алматинская барахолка (видео)

19:22 06.09.2019

Пожар в Алматы: сохраняется угроза распространения на склад с южной стороны

Горят тюкованные мешкотары.



В Алматы загорелся склад в районе барахолки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.



- 6 сентября 13 час. 38 мин. поступило сообщение, что в Алатауском районе, Северное кольцо шоссе 78/1 – происходит горение открытым пламенем одноэтажного склада, между рынками. Пожарные расчеты прибыли за 3 минуты, - сообщили в ведомстве.



На месте задействованы: 64 сотрудников личного состава и 20 ед. техники ДЧС г. Алматы, 45 сотрудников и 13 ед.техники ДП г. Алматы, 4 поливомоечной автотехники "Алматы Тазалык", 15 ед. водовозов Управление зеленой экономики, Борт Казавиаспас - КА-32 (ВСУ-3т), борт ССА-109 МИ-8 МТВ-1 (ВСУ-5А, объем 2.5. куб.м.)



- Не имеет отношения к рынку Мизам, между рынками отдельная территория складов оптового хранения. Горят тюкованные мешкотары, сохраняется угроза распространения на склад с южной стороны, поэтому высокая температура, пока определить площадь не удается, - сказали в ДЧС.





