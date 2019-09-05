Афганский козырь в гегемонистской колоде, - С.Кожемякин

20:29 06.09.2019 Соглашение между США и движением "Талибан" может быть подписано в ближайшее время. Однако это событие не приведет к принципиальному изменению обстановки. Рассматривая Афганистан как свой оплот в регионе, Вашингтон не откажется от полноценного влияния на страну.



За столом с боевиками



Переговоры Вашингтона с талибами, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми, вступили в финальную стадию. Очередная, девятая по счету встреча в Катаре завершилась согласием по наиболее важным вопросам. Об этом заявили как делегаты от повстанческого движения, так и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Несмотря на бодрые заявления, подписи под каким-либо документом поставлены не были. 31 августа стороны разъехались, чтобы поставить в известность собственных руководителей и подготовить решающую процедуру.



На несколько дней эти события стали главной новостью. Ведущие мировые издания поспешили заявить о скором прекращении войны и 18-летнего пребывания войск НАТО в Афганистане. Остроты, пусть и не всегда подчеркиваемой, подобным сообщениям придавал сам факт диалога. Величайшая сверхдержава села за один стол с теми, кого относительно недавно называла варварами и обещала стереть с лица земли. На фоне пренебрежительного отношения США ко многим суверенным государствам - полноправным членам ООН - такое снисхождение и вправду может показаться невероятным. Но если вспомнить, что ради сохранения своего господства капитал готов на любые авантюры и не считает зазорным разворот на 180 градусов, удивлению не остается места.



Афганистан дает прекрасный материал для понимания американской внешней политики. Напомним, еще в 2008 году кандидат в президенты Барак Обама обещал вывести войска до конца своих полномочий. Двух сроков для этого оказалось мало, что дало возможность Дональду Трампу критиковать предшественника за нарушение слова и, в свою очередь, самому выступить с точно такими же обещаниями. В свойственной ему экспрессивной манере он называл афганскую кампанию катастрофой, высасывающей из США деньги и жизни.



После вступления в должность риторика президента изменилась. Уже в августе 2017 года он распорядился увеличить контингент с 9 до 14 тыс. военнослужащих и расширить его полномочия. Американские войска вернулись к полномасштабным боевым действиям. Об их размахе свидетельствуют данные миссии ООН по содействию Афганистану. Из 1366 мирных жителей, погибших за первые шесть месяцев этого года, 363 жертвы приходятся на авиаудары войск НАТО. В их числе 89 детей.



Воинственные выпады не помешали Вашингтону пойти на диалог с талибами. Подобные контакты были и раньше, по крайней мере с 2013 года, когда в Катаре с одобрения США открылось представительство группировки. Однако встречи проводились без широкой огласки и уж точно без участия высокопоставленных американских чиновников. В этом смысле широко освещавшиеся переговоры заместителя помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс с талибами стали переломным моментом. Это произошло летом прошлого года. Позже главным переговорщиком от Белого дома был назначен Халилзад, а встречи приобрели регулярный характер.



Раунды длились порой по нескольку недель, тон участников менялся от оптимистичного до почти враждебного, нередко делегации демонстративно не являлись или досрочно покидали заседания - и все это ради нескольких пунктов. Их обозначили в самом начале: США выводят войска, взамен талибы обещают не допускать превращения страны в плацдарм террористических организаций наподобие "Аль-Каиды". Все споры были связаны с темпом ухода оккупационных сил. Если "Талибан" требовал скорого и полного вывода, то американская сторона настаивала на постепенном характере процесса. Кроме того, Вашингтон заявлял о намерении оставить ограниченный контингент, размещенный в Кабуле и на нескольких военных базах.



Уловки для господства



Главная причина переговоров - желание США остаться в Афганистане любой ценой. Подконтрольная правительственным силам и их западным союзникам территория последовательно сужается. Из 407 уездов страны талибы занимают 65 полностью и 192 - частично. Осенью прошлого года этот показатель составлял 59 и 119 соответственно. Боеспособность афганской армии находится на низком уровне, в чем, кстати, есть вина самих американцев. Как заявил специальный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, использование 18 млрд долл., выделенных на оснащение сил безопасности, вызывает очень много вопросов - причем как к Кабулу, так и к Вашингтону. А потому, добавил он, "все рухнет, как только будет объявлен мир".



В то же время продолжать наращивать контингент администрация Трампа не может. Свыше 60 процентов жителей США отрицательно отзываются о продолжении войны, и в преддверии выборов Белый дом не может игнорировать это обстоятельство. Таким образом, американским властям срочно нужен был такой "поворот сюжета", при котором они смогут провозгласить прекращение боевых действий, но вместе с тем сохранить контроль над страной - пусть и частично урезанный.



Судя по последним сообщениям, они этого добились. По словам Халилзада, в случае подписания соглашения будут выведены 5 тыс. военнослужащих и освобождены 5 военных баз в течение 135 дней. Ранее Трамп заявлял о сохранении в Афганистане "очень значительного присутствия разведки", подчеркивая, что ситуация слишком сложна, чтобы принимать решение о завершении миссии. Это подтвердили союзники Вашингтона. Старший гражданский представитель НАТО в Кабуле Николас Кей сообщил, что войска альянса останутся до тех пор, "пока не будут ликвидированы все угрозы безопасности".



Это стремление легко объяснимо. Потеря Афганистана стала бы невосполнимым ущербом для стратегии США. Контроль над страной позволяет не допустить усиления влияния "неугодных" государств. Например, Ирана, который и так добился недопустимых с точки зрения Вашингтона успехов. По итогам прошлого года Тегеран стал главным торговым партнером Кабула. На исламскую республику приходится свыше 2 млрд долл. из 7-миллиардного афганского товарооборота. Не имея выхода к морю, Кабул использует транзитные возможности соседней страны. Каждая третья компания, имеющая лицензию на деятельность в иранском морском порту Чабахар, является афганской.



Особенно богат на перспективные соглашения оказался август. Стороны договорились о поставках Кабулу электроэнергии и оборудования для электростанций. Также Афганистан будет закупать бензин, который производит "Звезда Персидского залива" - крупнейший в мире газоконденсатный завод, расположенный в Иране. Первый контракт заключен на 10 тыс. тонн топлива.



Пытаясь установить блокаду Тегерана, США не могут спокойно воспринимать подобные новости. Там пытаются вбить клин в отношения двух стран, обвиняя Иран в поддержке талибов и попытке срыва мирного процесса. "Если Тегеран пожелает создать проблемы или затруднить наши усилия, ответ будет очень негативным", - угрожает Халилзад.



Не меньшее раздражение за океаном вызывает активность Пекина. Дипломатия КНР установила тесные контакты как с официальным Кабулом, так и с талибами. В июле в Исламабаде прошла вторая встреча министров иностранных дел Китая, Пакистана и Афганистана, закрепившая данный переговорный формат. Незадолго до этого Пекин посетила делегация "Талибана".



Также Вашингтон стремится к монопольной разработке полезных ископаемых Афганистана. Напомним, что, являясь крупнейшим производителем редкоземельных металлов, Пекин в случае продолжения торговой войны может ввести ограничения на их поставку в США. Для американской электронной и оборонной промышленности это станет сильнейшим ударом. Вот почему Вашингтон усиленно ищет замену Поднебесной, рассматривая Афганистан как главный источник ценного сырья. По данным геологической службы США, потенциальная ценность минеральных ресурсов азиатской страны превышает 1 трлн долл. Наибольший интерес представляют те самые редкоземельные металлы (церий, лантан, празеодим и др.), чьи извлекаемые запасы оцениваются в 1,4 млн тонн. Две трети из них приходятся на месторождение Ханашин в провинции Гильменд. Сейчас эта территория контролируется талибами, и не исключено, что подписанием соглашения США хотят добиться туда допуска.



В Китае Вашингтон видит опасного конкурента, уже проникшего в горнодобывающую отрасль Афганистана. Речь идет об Айнаке - крупнейшем не только в стране, но и в мире месторождении меди. Больше десяти лет назад Кабул выдал лицензию на его разработку китайским компаниям, но с помощью различных предлогов тормозит реализацию проекта. Очевидно, что теперь США хотят раз и навсегда закрыть для Пекина афганские недра.



Война продолжается



Наконец, власть над Афганистаном нужна Вашингтону для недопущения прокладки через его территорию транспортных коридоров в рамках стратегии "Один пояс - один путь". А поводы для тревоги действительно есть. В прошлом году китайско-узбекская компания Silk Road International наладила автомобильные грузоперевозки из Кашгара (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) в Хайратон (Афганистан). Другой, еще более короткий маршрут должен пройти через Душанбе (Таджикистан) и Термез (Узбекистан) с выходом на афганскую границу. В августе по нему проследовал тестовый караван.



К автомобильным маршрутам могут добавиться железнодорожные. В настоящее время функционируют ветки, связывающие Термез с афганским Мазари-Шарифом, а также иранский город Хаф и афганский Герат. В случае их объединения появится трансафганский коридор, который позволит транспортировать грузы из Китая в Иран и обратно по гораздо более короткому пути, чем существующий маршрут через Казахстан и Туркмению. Неудивительно, что Пекин заявил о готовности финансировать проект - как и еще одну перспективную магистраль. Ее планируется проложить от Мазари-Шарифа через Кабул до пакистанского Пешавара. В этом случае Афганистан получит возможность присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору, а сеть транспортных и инфраструктурных проектов тесно свяжет КНР, Центральную и Южную Азию и Ближний Восток.



Для США это подобно страшному сну, поэтому они изо всех сил стараются удержать Афганистан. Соглашение с талибами является лишь тактической уловкой, которая не повлияет кардинальным образом на ситуацию и роль в ней Вашингтона. Последний будет лавировать между Кабулом и талибами, под любыми предлогами откладывая окончательный вывод войск.



Ведя диалог с повстанцами, США одновременно пытаются добиться переизбрания президента Ашрафа Гани. Вашингтон не только не поддержал выступления оппозиции, требовавшей признания нелигитимности правительства, но и выделил почти 30 млн долл. на проведение выборов. Они пройдут 28 сентября, и наиболее вероятным победителем является Гани. Наиболее грозный соперник - бывший советник президента по национальной безопасности Ханиф Атмар - объявил о выходе из предвыборной гонки, а его блок "Мир и умеренность", объединивший наиболее видных представителей оппозиции, распался. Это наводит на мысль о внешнем вмешательстве. Единственным заметным оппонентом Гани остался глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Опыт прошлых выборов, впрочем, показывает, что он легко идет на компромиссы, являясь удобной фигурой для зарубежных кураторов режима.



Преждевременно говорить и о прекращении военных действий. Вопросы перемирия, а также включения талибов в органы власти должны решаться на межафганских переговорах. А их перспективы крайне туманны. До сегодняшнего дня боевики отказывались вступать в диалог с властями, называя их марионетками.



На фоне заключительной стадии переговоров с Вашингтоном повстанцы значительно нарастили боевую активность. 31 августа талибы предприняли попытку захватить Кундуз - один из крупнейших городов на севере страны. Также они взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Он произошел 2 сентября у квартала с офисами иностранных компаний и унес жизни 16 человек.



Соглашение с США для талибов - точно такой же тактический шаг, позволяющий заявлять о "победе над интервентами" и перегруппировать силы. В "Талибане"* открыто говорят о конечной цели - изгнании "ставленников Запада" и создании государства на основе ислама. Так что ставить точку в афганском конфликте еще очень рано. Война продолжается, и внешние силы вовсе не заинтересованы в ее завершении.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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