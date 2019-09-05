ММКВЯ-2019. Николай Фоменко презентует новую книгу "Меткое слово" (анонс)

00:09 07.09.2019

07/09

16:45–17:30

Взрослым

Лекция

Николай Фоменко предмтавляет: "Меткое слово. Непринужденный разговор с Николаем Фоменко"



Киноактер, музыкант, певец, один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", автор песен, радио- и телеведущий, журналист и шоумен Николай Фоменко прочтет лекцию "Меткое слово. Непринужденный разговор с Николаем Фоменко". Фоменко - автор книги "Афоризмы и анекдоты", в которой он представил свои афоризмы и анекдоты, которые звучат в эфире его собственной юмористической интернет-радиостанции Fomenko Fake Radio.

АСТ nonfiction

Площадка T41

Участники:

Николай Владимирович Фоменко,

киноактер, музыкант, певец, автор песен, радио- и телеведущий, журналист и шоумен, автор книг, Россия