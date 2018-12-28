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Обвинявшихся в коррупции вице-министров Казобраза Бигари и Жакыпову полностью оправдали
00:28 07.09.2019

Проверка в отношении вице-министра образования и науки РК завершена
Его и Фатиму Жакыпову обвиняли в коррупции.

Уголовное дело в отношении вице-министра образования и науки РК Рустема Бигари завершилось еще 8 августа, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook сам Рустем Айдарбекулы.

- Тщательная проверка по делу с обвинениями в мой адрес, в настоящее время завершена. Соответственно, все обвинения Анар Каирбековой в мой адрес беспочвенны.

Ранее директор Департамента административной работы и госзакупок ведомства Анар Каирбекова сделала ряд громких заявлений в адрес руководителей Министерства образования и науки РК. В частности, она утверждала, что ответственный секретарь Министерства образования и науки РК является главой коррупционной схемы. А вице-министр Рустем Бигари и Фатима Джакыпова ее преследуют.
Каирбекова пояснила, что на миграцию серверов для обеспечения работы национальной образовательной базы данных из бюджета выделили 48 миллионов тенге. Деньги перечислили, но работу не выполнили.
В июне 2018 года был проведен анализ, как устранить недочеты и пройти испытания НОБД на обеспечение требований информационной безопасности.

- Работы подготовлены и уже в сентябре 2018 года переданы в департамент административной работы и госзакупок. Однако, департамент постоянно затягивал процедуры предъявляя все новые и новые требования. (хронология и запросы были представлены в Нацбюро и КВГА). При этом, вопреки электронной системе госзакупок и ЕСЭДО, требовали бумажные версии. В конце концов в последний день принятия решения о подписании договора было ею выдвинуто новое требование не предусмотренное правилами госзакупок - заключение юр.отдела который уже ранее согласовал все процедуры и требования к работам.

Тем не менее вопреки такому сопротивлению (явному затягиванию) работы удалось запустить, не нарушая законодательство, и в строгом его соответствии. Система НОБД (28.12.2018) наконец-то прошла испытания на требования информационной безопасности в структуре КНБ, - пишет Рустем Бигари

По его словам, сотрудницу это не удовлетворило, и она не менее четырех раз писала жалобы в Нацбюро по противодействию коррупции и Комитет внутреннего госаудита МФ. В январе по ее очередному заявлению началась проверка. В течение полугода Нацбюро проводилась детальное расследование, привлекались независимые эксперты. Проверка была полная: от соблюдения процедуры заключения договора до результатов работ.
Вице-министр отмечает, что из-за этой информационной атаки пострадал не только процесс работы, но и его репутация.
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Ранее и Арын Орсариев отверг предъявленные обвинения.

- Со стороны А.Каирбековой пять лет назад жалоба действительно была, но проверка Агентства по противодействию коррупции показала, что нарушений не выявлено, - написал в Facebook Орсариев.

- Возможно, кому-то не выгодны процессы автоматизации, а соответственно и прозрачность в системе образования, - считает Рустем Бигари.

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Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567805280
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