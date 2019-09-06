Саакашисты штурмуют здание Парламента Грузии. Им не "Стыдно"...

00:31 07.09.2019

Радикалы Саакашвили штурмуют здание парламента Грузии

6 сентября 2019



Перед зданием парламента Грузии проходит акция с участием представителей молодежного крыла "Единого национального движения" и членов движения "Стыдно".

По словам представительницы акции "Стыдно" Анны Чархалашвили, они хотят войти в здание парламента и задать вопросы депутатам и кандидатам в министры. Чархалашвили предупреждает, что, если их не впустят в парламент, они устроят у входа в здание "коридоры позора".

Обстановка перед парламентом периодически накаляется. На место мобилизована полиция.



Отметим, что в законодательном органе страны проходит встреча кандидата на пост премьер-министра страны Георгия Гахарии с депутатами оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение".

Ранее кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария выступил с резкой критикой в адрес представителей оппозиции из "Единого национального движения". Он заявил, что не собирается никуда уходить и пообещал "положить конец" соратникам беглого экс-президента Саакашвили.

8 сентября законодательный орган Грузии должен выразить вотум доверия новому премьер-министру, его кабинету и правительственной программе