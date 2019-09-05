Когда развалится Казахстан? - Айдар Хусаинов

00:33 07.09.2019

Задумался о ритме жизни казахов. И вот что нашел в просторах Интернета.

"... одно время восточной частью улуса Джучи независимо от казанского и крымского ханов, правил хан Абулхаир. Тогда ханом казахов был Аз-Жанибек. Он был в подчинении хана Абулхаира. Настоящее имя его-Абу Сагид. Он из потомков Токай-Тимура, но ханской крови. В 1455г. хан Аз-Жанибек вместе с братом Шахгиреем, будучи в обиде на хана Абулхаира, ушел к хану Туглуку, сыну Есен-Буги из Чагатайского рода, что стоял на р. Чу. Причину этой обиды казахи объясняют так. ...дальный предок аргынов-прославленный Даирходжа был любимым судьей хана Абулхаира. Народ за справедливость прозвал его Акжол-бием. Другим любимцем Абулхаира был Кара-Кипчак Кобланды-батыр. Акжол бий и Кобланды батыр втайне ненавидели друг-друга, и однажды Кобланды (повстречав в степи Акжол бия) убил его. Узнав об этом, Аз-Жанибек обратился к хану Абулхаиру с требованием передать убийцу согласно закону шариата мучительной казни. Но хан, опасаясь возмущения и заступничества (за батыра) многочисленного рода кипчаков, отказывает ему в казни Кобланды и предлагает взять с кипчаков кун (выкуп за убийство), равный куну трех человек. Но Аз-Жанибек, разгневанный решением хана, откочевывает от него со всем своим элем. С той поры и осталась поговорка среди казахов:"И зачем тебе, мой милый, было связываться с Кара-Кипчаком Кобланды!".Так, по преданию, воскликнул отец Даир-ходжи, Кидан-тайши, проливая слезы над трупом сына. Звали его Кидан, тайши-поэт, певец. Вот почему казахи говорят, что дальний предок аргынов-прославленный акын Котан. Еще одно свидетельство тому-стихи, сочиненные аргыном Жанак-акыном в споре с уаком Жаркын-бием. Когда Жаркын-бий спросил его, а были ли в твоем роду поэты, так ответил ему Жанак: Когда вышеупомянутый Аз-Жанибек решил увести казахов на юг, то тогда, говорят, все самые знатные люди казахов и ногайцев долго-долго прощались со слезами на глазах. Об этом есть печальный кюй, известный среди домбристов, который они обычно начинают словами: "Когда хан Орманбет умер, когда раскололась десятиплеменная Ногайская Орда, вот как оплакивали разлуку ногайцы и казахи..."



Оппозиция здесь такая – сила и слабость. Когда казахи слабы, то они не отстаивают свою позиции, а самоустраняются, обижаются, как дети. Но зато когда сильны – ведут себя как редкостные хамы. Извините за столько эмоционально окрашенных слов, скажу поинтеллигентней: казахи живут эмоцией, если они сильны – не стесняются, слабы- убегают.



Проверим этот вывод?



Оттуда же такая история, тут казахи сильны:

"после того как хан Аз-Жанибек отдал казахов в подчинение чагатайским правителям Кашгарии, казахами и другими кочевыми племенами правил сын Жунус-хана Ахмет-хан, брат его Жанеке (настоящее имя Махмуд) сидел ханом в Ташкенте. Ахмет-хан составил из казахских джигитов войско для битвы с калмаками, которые разбил на три крыла и назвал их: Великий Жуз (Старший), Средний Жуз и Младший Жуз. За частые набеги на них калмаки прозвали хана Ахмета -Алашы, что значит "душегуб". Прослышав об этом, хан Ахмет приказал казахам для устрашения калмаков отныне, нападая на врага, издавать клич:"Алашы!" Так этот боевой клич стал знаменем казахов. Отсюда поговорка: "когда Алаш Алашем, когда ханом над нами был Алашы, о, чего мы только не сделали калмакам!"

Но вечно жить эмоцией нельзя, не так ли? Такое государство существовать не может.и не будет.