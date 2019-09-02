Для чего в Казахстане создается новая прозападная "оппозиция"? - А.Курманов

00:44 07.09.2019

Айнур Курманов: Для чего в Казахстане создается новая прозападная "оппозиция"?



В Казахстане конструируются новые искусственные прозападные объединения в целях выпускания пара социального недовольства и усиления националистических настроений



Вместо распущенного прозападного якобы "оппозиционного" объединения "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"), власти взамен него быстро сварганили новое подставное либеральное объединение в лице Oyan, Qazaqstan ("Проснись Казахстан"), а также Коалицию гражданских инициатив, которое по задумке Акорды должно перехватить руководство над протестными движениями и сформировать предвыборное политическое формирование вокруг зарегистрированной партии ОСДП "Акикат".



30 августа в центре Алматы прошла протестная демонстрация активистов "Oyan, Qazaqstan", которые на виду кучи камер различных, в том числе западных СМИ, требовали реформы основного закона и ведения парламентской республики. Все бы ничего, но в глаза сразу бросилось то обстоятельство, что никого из участников данного якобы протестного мероприятия не задержали, а кадры с акции транслировались в этот же день по украинскому телевидению, как доказательство "триумфа" демократии в Казахстане. То есть акцию по сути разрешили.

Дело в том, что в Казахстане, даже одиночные пикеты граждан пресекаются и его участники попадают за решетку на 15 суток. Буквально накануне участники голодовки протеста из числа волонтеров штаба политзаключенного борца против преследований этнических казахов в Китае Серикжана Билаша были задержаны и осуждены на разные сроки административного ареста. В отношении активистов движения многодетных матерей фабрикуются уголовные дела, сажаются на семь лет лидеры профсоюзов, но наши "герои" из "Oyan, Qazaqstan" не только не были задержаны за демонстрацию, но и активно разрекламированы проправительственной прессой и понятно почему.



28 августа в Алматы прошла конференция по учреждению Коалиции гражданских инициатив, где главными игроками стало это самое объединение "Oyan, Qazaqstan" и Общенациональная социал-демократическая партия "Акикат" во главе с Ермуратом Бапи. Фактически было создано политическое формирование, предназначенное для участия в предвыборной парламентской кампании. 5-6 сентября состоится съезд ОСДП, где уже будут обсуждаться вопросы участия в избирательной кампании и создания широкого фронта объединений и групп, которые должны завлечь под знамена этой партии адептов и потенциальных избирателей.

Ни одно общественное объединение в нашей стране не появляется без ведома и контроля властей, так и неожиданное возникновение в условиях авторитаризма новых легальных либеральных объединений не случайно. Задачей этого формирования Oyan, Qazaqstan, которое группируется вокруг такой же провластной ОСДП "Акикат", является перехват руководства над протестными социальными и молодежными движениями, которые стали появляться в стране с начала этого года с помощью подобных разрешенных акций.



Поэтому данная демонстрация, прошедшая 30 августа, была не только разрешенной, но и запланированной, чтобы обеспечить рекламу Oyan, Qazaqstan, создать иллюзию внутри страны того, что якобы власти готовы не препятствовать проведению подобных акций. Также этим было продемонстрировано Западу стремление следовать "демократическим реформам". В действительности мы видим становление новой разрешенной прозападной "оппозиции", в появлении которой заинтересованы и в посольстве США.

Некоторые СМИ уже писали в своих материалах, что в формировании и консолидации таких прозападных либеральных политических сил заинтересованы и США, которые через свои фонды, в частности фонд "Сороса" давно поддерживают некоторых деятелей Oyan, Qazaqstan и объединения "Реформа МВД". Один из деятелей сам работал в представительстве республиканского института. То есть ласковый теленок уже сосет двух маток, как в лице определенной группы из высших эшелонов власти, прикрывающих Oyan, Qazaqstan, так и щедрых покровителей из известных фондов.



Конечно, никакую революцию даже цветную эти активисты проводить не намерены и ни для этого их вытащили из небытия. Они, как и Национальный совет общественного доверия (НСОД), где восседают известные националисты и профессиональные русофобы из распущенного движения "Жана Казахстан" Расул Жумалы, Айдос Сарым и Мухтар Тайжан, должны напротив уводить протестные массы в сторону, навязывая обществу свою безобидную политическую повестку. То есть во главу целей уже ставится вовсе не свержение Назарбаева и его семьи, а проведение активной кампании за выход Казахстана из ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, противодействие строительству АЭС, и призывы к интеграции с ЕС и США.

Искусственное создание сверху таких объединений будет способствовать росту националистических и прозападных настроений и должно указать недовольным вместо реальных врагов образ противников в лице уже соседних стран или этносов внутри страны, которые не говорят на государственном языке. По сути, сейчас сооружается политическое формирование, которое будет выполнять роль "коллективного Амиржана Косанова", с целью аккумулирования вокруг него протестных групп уже для парламентской предвыборной кампании, а также для выпускания пара недовольства в обществе через подконтрольную структуру.



Известные алматинские экологические и социальные активисты уже выступили с критикой "мажориков" из данной Коалиции гражданских инициатив за их поддержку "угольной мафии" в Алматы, незаинтересованной в том, чтобы не перестраивать ТЭЦ. Уже сейчас эти деятели из новоявленных либеральных объединений тупо лоббируют интересы олигархов Ахметжана Есимова и К, а для обмана легковерных организуют согласованные с Акордой и департаментом внутренней политики акимата Алматы демонстрации.

Перед президентскими выборами в Казахстане власти создали для себя удобного спарринг партнера в лице лидера движения "Жана Казахстан" Амиржана Косанова, прозападного оппозиционного политика, который слил сразу тех, кто за него проголосовал, еще до официального утверждения предварительных итогов голосования. Тогда это действие произвело

настоящий фурор, и масса его бывших активистов принялось сжигать портреты своего недавнего кумира.

Сейчас история повторяется, только уже в преддверие парламентских выборов и этот "коллективный Амержан Косанов" в лице Коалиции гражданских инициатив и ОСДП будет выполнять ту же роль. То есть Косанов политически умер, но дело его живет. Правда, разгневанные и разочарованные в "вождях" народные массы могут и не поверить новым пустышкам. Наша задача состоит в том, чтобы развеять всяческие иллюзии и показать настоящее продажное мурло легальных прозападных либералов.



Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана

02 сентября 2019,