ГендерДурь. В школах британского Сассекса девочкам запрещено ходить в... юбках.

07:33 07.09.2019

Юбки под запретом. Школьницы в Англии и их родители возмутились гендерно нейтральной формой

6 сентября 2019



Учащиеся школы и их родители вышли на акцию протеста против новых правил относительно школьной формы

Около 150 учеников и их родителей вышли протестовать против введения гендерно нейтральной формы в средней школе города Льюис в Восточном Сассексе в Англии.

С нового учебного года школа сделала ношение брюк обязательным для всех учеников - как для мальчиков, так и для девочек.

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Администрация учебного заведения говорит, что к этому шагу ее подтолкнули опасения по поводу длины юбок у девочек; кроме этого, новые правила в большей степени учитывают потребности нескольких школьников-трансгендеров, учащихся в этой школе.

Недовольные новыми правилами считают, что ученики должны иметь право выбора, и указывают на то, что уже купленная форма теперь пропадет впустую.



Всем ученикам объявили, что во исполнение новых требований они обязаны приходить на занятия только в брюках

Бывший ученик школы, телеведущий Пирс Морган выразил в "Твиттере" солидарность с протестующими. По его словам, "гендерно-нейтральное безумие" вышло из-под контроля, и девочки должны быть девочками, а мальчики - мальчиками.



Член парламента от Льюиса, консерватор Мария Колфилд написала в "Твиттере": "Очень обеспокоена тем, что школа не допускает к урокам девочек за то, что те хотят носить юбки, и грозит им полицией. Не так нужно относиться к молодым женщинам Льюиса".

Ученица выпускного класса школы Либби Мюррей отмечает, что из-за новых правил уже купленную одежду придется выбросить, что, по ее словам, внесет свой вклад в усугубление климатического кризиса.

Отнимать у учеников право выбора из-за того, что некоторые девочки носили слишком короткие юбки, несправедливо, добавляет она.

"Девочки укорачивают себе юбки, но эту проблему можно решить, если лучше следить за этим, - говорит школьница. - Если они хотят гендерной нейтральности, то нужно разрешить всем выбирать, что носить - брюки или юбки".



Учащиеся школы полагают, что им должен быть предоставлен выбор, что носить - юбки или брюки

В 2017 году эта школа ввела запрет на юбки для новых учениц, поступающих в школу, а с этой пятницы запрет был распространен на всех.

Тех, кто не будет следовать правилам, будут отправлять домой переодеваться и только после этого допускать в здание школы.

Ученица Нина Каллен пришла в школу в юбке, но ее не пустили на порог. "Я не покупала новую форму и не вижу смысла тратить на это деньги", - говорит она.

Ранее во время особенно жаркой погоды школа делала послабления и разрешала ученикам носить шорты и юбки-шорты.

Однако в июне администрация учебного заведения разослала родителям учеников письмо, в котором было сказано, что это решение создало больше проблем, чем хотелось бы.

В нем говорилось, что ученики, не соблюдающие правила, отвлекают персонал школы от преподавания.