Главой Киргизского Госагентства окружающей среды повторно назначен Мирслав Аманкулов

08:10 07.09.2019

Мирслав Аманкулов назначен директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Сообщается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Он освобожден от ранее занимаемой должности - директора госпредприятия "Витязь" при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Аманкулов Мирслав Акалович родился 10 ноября 1960 года. Был главой дирекции биосферной территории "Иссык-Куль".

О нем также известно, что ранее он уже занимал должность главы ГАООСиЛХ. В 2010-м он несколько дней возглавлял ведомство и был уволен. Свою отставку тогда он называл "политическим решением".