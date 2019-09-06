Елбасы прилетел в гости к Путину на "День города Москвы"

08:19 07.09.2019

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Елбасы.

"6-7 сентября т.г. Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В ходе визита Назарбаев встретится с президентом В.Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы", - написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева.

Подробнее: ca-news.org/news:1565356/?f=cp