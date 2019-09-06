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Новым депутатом КырПарламента стал старый КГБист от партии "Кыргызстан" полковник Сыдыгалиев
08:41 07.09.2019

Новым депутатом Жогорку Кенеша стал экс-глава АКС ГКНБ Бектен Сыдыгалиев

Новым депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" стал экс-глава Антикоррупционной службы Госкомитета национальной безопасности Бектен Сыдыгалиев.
ЦИК 6 сентября на очередном заседании вручил Б.Сыдыгалиеву удостоверение и нагрудной знак депутата ЖК.
В начале заседания на основании заявления ЦИК лишил Насыра Мусаева полномочий депутата парламента.
Резюме
Сыдыгалиев Бектен Качкыналиевич
Родился 1966 году в городе Токмок Чуйской области. Образование высшее. Окончил КСХИ им К.И.Скрябина (1988 год) по специальности "Агроном", г.Фрунзе, Высшую школу КГБ СССР (1992 год), г.Ташкент, Краснознаменный Институт КГБ СССР им.Ю.Андропова (1994 год), г.Москва.
Трудовая деятельность:
2014-2015 – официальный представитель ГКНБ КР в Республике Казахстан, г.Астана
2011-2014 – первый заместитель председателя ГКНБ КР, директор Антикоррупционной службы;
2008-2011 – начальник управления разведки ГКНБ КР;
1993-2008 – служба в подразделениях разведки ГКНБ КР;
1991 – органы Национальной безопасности КР;
1990-1991 – Чуйский райком ЛКСМ Киргизской ССР, комсомольские организации;
1988-1990 – предприятие им.С.Ибраимова Чуйский район, по специальности – агроном.
Воинское звание – полковник.
За время службы в органах национальной безопасности КР присвоены государственные награды:
- медаль "Данк" (2006 год) – за заслуги в разведывательной деятельности;
- медаль "Эрдик" (2013 год) – за мужество и отвагу при исполнении служебного долга за рубежом.
С 2015 года – член политсовета политической партии "Кыргызстан".
Семейное положение: женат

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567834860
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