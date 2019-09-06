Каныбек Ботобаев назначен директором Госагентства по земельным ресурсам Киргизии

08:48 07.09.2019

Каныбек Ботобаев назначен директором Государственного агентства по земельным ресурсам. Соответствующее распоряжение 6 сентября подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее Ботобаев был специальным представителем правительства по приграничным вопросам.