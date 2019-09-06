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|Каныбек Ботобаев назначен директором Госагентства по земельным ресурсам Киргизии
08:48 07.09.2019
Каныбек Ботобаев назначен директором Государственного агентства по земельным ресурсам. Соответствующее распоряжение 6 сентября подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ранее Ботобаев был специальным представителем правительства по приграничным вопросам.