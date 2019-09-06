Великий день Афганистана. Афганцы празднуют вместе День независимости и юбилей отношений с Россией, - М.Б.Баханд

08:56 07.09.2019 Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



В конце августа в Кабуле и Москве широко отметили две даты – вековой юбилей независимости Афганистана и столетие установления российско-афганских дипломатических отношений. О том, что эти события значат сегодня для афганцев, о роли короля Амануллы в становлении независимого афганского государства и о современных отношениях между Москвой и Кабулом Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан (ИРА) доктор Мохаммад Латиф БАХАНД рассказал корреспонденту "НГ" Андрею СЕРЕНКО.



- Господин посол, в эти дни в Афганистане широко отмечается 100-летие государственной независимости. Торжественный прием по этому случаю был организован и посольством Исламской Республики Афганистан в Москве. Что для сегодняшних афганцев, граждан вашей страны, значит этот праздник?

- Безусловно, это славный и исторический для всех афганцев праздник - день восстановления независимости Афганистана. И сегодня мы по всей нашей стране отмечаем столетие этого великого дня.

Хочу подчеркнуть, что, отмечая день восстановления независимости, мы одновременно вспоминаем добрым словом завоевателя этой независимости - Его Превосходительство короля Амануллу. Сто лет назад король Аманулла в сердце континента Азии совершил великие дела, как в интересах своего народа, так и во благо государств региона. Масштабы этих свершений, возможно, трудно представить и оценить даже в наше время, с дистанции в 100 лет.

Модернизация страны, превращение Афганистана в современное государство являлись заветными мечтами короля Амануллы, который вошел в историю Афганистана как автор и организатор многочисленных реформ. Среди них, в первую очередь, следует выделить завоевание Афганистаном политической независимости, формирование в нашей стране институтов современного государства, принятие Конституции (Основного закона) страны.

В эпоху короля Амануллы были заложены основы парламентаризма, появилась свободная пресса, права которой были закреплены с помощью законодательных мер. В итоге в Афганистане появились первые издательств, вышли в свет более 20 газет и журналов.

Продвижение современного образования, введение обязательного начального обучения, создание школ для обучения девочек – все это было начато благодаря усилиям короля Амануллы, основателя независимого Афганистана. При нем же были приняты законодательные меры по защите прав женщин в афганском обществе. Впервые в истории страны женщины приняли участие в работе Лойя-джирги, Всеафганского высшего совета народных представителей, были созданы условия для участия женщин в управлении государством.

- Известно, что при Аманулле Хане в Афганистане были начаты также фундаментальные экономические реформы…

- Действительно, с обретением Афганистаном независимости началась и модернизация экономики нашей страны. При короле Аманулле был принят первый закон о государственном бюджете, закон о гражданской службе, начались выпуск банкнот и формирование системы налогообложения, государственной финансовой системы. Создание института коммерческих организаций (юридических лиц), принятие закона о пенсиях, выдача гражданам страны внутренних паспортов, формирование таможенной службы, принятие закона о собственности и об отчуждении земли, прокладка в столице первой железнодорожной линии, строительство электростанций, добыча природных ресурсов под руководством государства, формирование почтовой системы по всей стране и национальной системы здравоохранения – все это было впервые сделано королем Амануллой в независимом Афганистане.

В период правления Амануллы Хана особое внимание уделялось социально-экономическому развитию страны, строились заводы и мини-фабрики по производству оружия, масла, спичек, пороха, лекарств, бумаги, сахара, мыла, кожаных и парфюмерных изделий. Власти независимого Афганистана занимались налаживанием современной торговли с зарубежными странами, принимали меры по стимулированию внутреннего производства.

Следует также напомнить, что король Аманулла стоял у истоков создания современных Вооруженных сил Афганистана, включая Военно-воздушные силы. При нем в стране начало работать радиовещание, появились публичные библиотеки, а также началась отправка за рубеж афганской молодежи, юношей и девушек, для получения высшего образования. Одно из важнейших достижений короля Амануллы - запрещение в Афганистане рабовладения и крепостничества. Кстати, Аманулла Хан выступал за ограничение королевских полномочий и поддерживал идею конституционной монархии.

Король Аманулла неустанно призывал афганскую нацию к укреплению патриотизма, к постоянному образованию граждан, говорил о необходимости ценить свободу и независимость, постоянно заботиться об улучшении уровня благосостояния народа и благополучии страны. Эти заветы Амануллы Хана, великого короля Афганистана, остаются актуальными и в наши дни.

- Говоря о роли короля Амануллы в истории Афганистана нельзя не отметить его особенный политический стиль…

- Да, этот политический стиль, политическая этика Амануллы Хана сохраняют свою актуальность до сих пор. Манера общения короля с окружающими, в том числе во время публичных мероприятий, его поведение при встречах с высокими должностными лицами, включая руководителей государств, позволяют зафиксировать три важные отличительные особенности.

Во-первых, в ходе выступлений и в беседах, как с простыми людьми, так и руководителями государств, король Аманулла называл себя "слугой народа и своих подданных", а не их падишахом и властителем. Король говорил, что "служение божьим тварям, является для меня самым дорогим долгом и благословением... Каждый из моих подданных является моим братом, а я их служитель".

Во-вторых, Аманулла Хан подчеркивал, что всех своих подданных он признает равными в правах, невзирая на этнические, религиозные, социального происхождения признаки, и отрицает любые формы насилия, дискриминация и превосходства. "По моему убеждению, все люди равны, и я всех считаю своими братьями, - писал король Аманулла в своей книге "Сафар Нама" ("Путевые заметки"), посвященной его поездке в Европу. - Образованные нации в настоящее время задумываются о принципах крепкой солидарности, объединяются в союзы братства и равноправия… В пределах моего правления, любой человек, будь он мусульманин или индус, равно из любого иного племени и народности - все имеют равные права. Лично я отвергаю любые этнические, расовые, языковые, всякие формы превосходства в обществе, отрицаю и отвергаю".

В-третьих, Аманулла Хан избегал жестокости и деспотизма, применяемых другими правителями. Он говорил, что "прошла та эпоха, когда народы страдали от деспотизма и дискриминации, а правители, эмиры, ханы, помещики и вожди племен прибывали в роскоши, почитались, а беднота и нищие, немощные и беспризорные, должны были лишь пребывать в состоянии подчиненности и приговоренности": "Все жители нашей страны в соответствии с законом и общими принципами, невзирая на положение, имеют равные права. Никто не имеет права присвоить себе какие-либо права и превосходства, утверждая при этом, будто эти права им перешли по наследству, и на то он имеет права собственности. Жизнью доказано, что насилие и запугивание противоречат закону человеческой природы...".

- При короле Аманулле Афганистан первым признал независимость Советской России. Тогда же, в 1919 году, сто лет назад, были установлены дипломатические отношения между Москвой и суверенным афганским государством…

- Да, это важная веха в истории российского и афганского народов. При этом стоит отметить, что история наших взаимоотношений с Россией уходит далеко вглубь веков. Имеющиеся исторические данные свидетельствуют, что эти отношения были установлены еще в XV веке, когда в Москве правил великий князь Иван III (1440-1505 годы). Историки отмечают, что, вероятно, афганский правитель Мирвай Хан из династии Хотаки был первым, кто в 1716 году встречался высокопоставленным посланником из России.

Отношения между нашими государствами на протяжении XV-XIX веков развивались по-разному. В 1919 году Афганистан объявил о своей независимости, и первым заявил о признании молодого Российского Советского государства.

На протяжении последних ста лет между нашими странами были заключены свыше 500 договоров, соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Советский Союз оказал содействие Афганистану в создании 140 крупных инфраструктурных предприятий.

- Как нынешнее руководство Афганистана оценивает сотрудничество с Россией?

- Президент Афганистана доктор Мохаммад Ашраф Гани в своем послании по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими государствами отметил, что "независимый Афганистан… после взаимного признания двух стран заложил основу взаимоотношений с молодой Российской Советской Республикой. Отношения между двумя государствами строились на признании национального суверенитета двух стран, что встречало поддержку российской стороны. На протяжении последних ста лет, несмотря на перемены, произошедшие в наших странах, в регионе и в мире, с учетом некоторых чувствительных моментов истории, отношения между нашими государствами по-прежнему основывались на принципах взаимного уважения культур и традиций двух народов".

За последние 19 лет между Афганистаном и Российской Федерацией подписан 41 документ. В российских вузах стали обучаться свыше одной тысячи наших молодых юношей и девушек. Наши государства сотрудничают в военной сфере, в вопросах безопасности, в экономической и культурной сферах.

Развивая сотрудничество между нашими странами, в 2019 году Россию с рабочим визитом посетил министр образования Афганистана. По итогам встреч с российскими официальными лицами было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

В июне текущего года по инициативе российской стороны в Уфе состоялось очередное заседание высоких представителей государств, курирующих вопросы безопасности. В работе форума принял участие советник по национальной безопасности президента Афганистана доктор Хамдулла Мохиб. Этот визит ознаменовал открытие новой страницы в российско-афганском сотрудничестве в сфере безопасности, координации усилий в борьбе с международным терроризмом и наркобизнесом. Надеюсь, что отношения между Россией и Афганистаном, между российским и афганским народами, будут только укрепляться.

Хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за усилия по восстановлению мира в Афганистане. Еще раз подчеркну - Афганистан имеет давние отношения с Россией, и мы очень заинтересованы в том, чтобы между двумя нашими странами, как прежде, сложились тесные и взаимовыгодные экономические отношения, надежное партнерство на благо двух наших народов. Источник - ng.ru

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