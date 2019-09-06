Антикитайские митинги в Казахстане - результат межкланового противостояния, - О.Худайбергенов

09:25 07.09.2019

Борьба за власть в Казахстане обостряется, и антикитайские митинги - одно из проявлений межкланового противостояния. Так считает известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов.

"Неожиданные антикитайские митинги - это, скорее всего, результат межкланового противостояния и „привет" Токаеву на его достаточно жесткую политическую часть послания. Процесс (сотрудничества с китайцами. - EADaily) начинал не Токаев, длится это уже минимум 3−4 года, и тут на тебе - митинги. В общем, чувствуется, что борьба за власть обостряется и использование общественного недовольства рискует расшатать страну. По сути, проблема с китайцами может даже не решиться, а вот перенос феодальных распрей на общество может довести ситуацию в стране до потери управляемости", - выражает обеспокоенность эксперт.



Как сообщало EADaily, по Казахстану со 2 сентября идет волна митингов, направленных против инвесторов из КНР. Участники акций протеста требуют, чтобы президент Касым-Жомарт Токаев отменил свой предстоящий (очень важный) визит в Пекин и чтобы прекратилось сотрудничество с Китаем по 55 совместным проектам. Причины для недовольства у казахстанцев есть. Компании из КНР, возможно, действительно работают не очень прозрачно и предпочитают сотрудничать с собственными подрядчиками, привозить свою рабочую силу. Однако Казахстан взаимодействует с Китаем уже много лет в различных направлениях, и внезапное возмущение, охватившее тысячи людей в разных регионах достаточно большой страны, не могло не натолкнуть на мысли о заказном характере этих митингов. Посол Китая Чжан Сяо предположил, что ситуацию пытаются расшатать некие внешние силы, а анонимный автор телеграм-канала "Узун кулак" сделал смелое заявление, что за антикитайскими выступлениями стоит племянник первого президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Якобы он связан с салафитами и даже мечтает, захватив власть, построить в Казахстане халифат.



Напомним, 2 сентября президент Токаев выступил со своим первым посланием к народу. Он говорил о предстоящем массовом сокращении госслужащих, о разроссшихся национальных компаниях, о злоупотреблениях, связанных с госзакупками - все это задевает интересы многих представителей так называемой политической элиты страны. И тогда же, 2 сентября, начались митинги, продолжающиеся, к слову, по сей день.



В Казахстане сейчас идет процесс транзита власти. Бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев весной объявил об отставке с поста президента, но он все еще играет ключевую роль в управлении страной. Президентом же стал его давний соратник Касым-Жомарт Токаев, от чего, как показывают события последних дней, далеко не все в восторге.