 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первый Индийский луноход "Чандраян-2" разбился об Луну при прилунении
09:28 07.09.2019

Запуск межпланетной станции "Чандраян-2" состоялся 22 июля
Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли.
Спускаемый модуль "Чандраяна-2" сближался с Луной в штатном режиме. Сбой произошел примерно в 2,1 км от поверхности спутника, сообщили представители Индийской организации космических исследований (ISRO).
По их словам, связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.
Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось бы это сделать в районе ее неизведанного южного полюса.
Что случилось?
"Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. В субботу рано утром по индийскому времени посадочный модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны.

За посадкой наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди
Сотрудники космического центра управления полетами в Бангалоре прильнули к мониторам, наблюдая за тем, как космический корабль приближается к поверхности. За происходящим из-за стеклянного экрана наблюдал и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В момент, когда сработала система активного торможения спускаемого аппарата, зал в ЦУПе разразился аплодисментами.

Посадка спускаемого модуля станции проходила в штатном режиме. Сбой произошел на завершающем этапе полета
Однако вскоре произошел сбой, детали которого пока неясны.
Как сообщил глава космического агентства Кайласавадиву Сиван, снижение лунного аппарата проходило нормально, и сейчас необходимо проанализировать полученные данные.
На поверхности Луны все-таки есть вода. Правда, в виде льда
Перед запуском "Чандраяна-2" Сиван называл заключительный этап посадки на Луну "15 минутами ужаса". По его словам, при посадке операторы, управляющие полетом, не смогут непосредственно контролировать этот процесс. В случае отказа какой-либо из систем посадочный модуль разобьется о лунную поверхность.
Нарендра Моди выступил с краткой речью в ЦУПе. "Мы добились немалых успехов, - сказал премьер-министр. - Двигайтесь вперед и не падайте духом".

Запуск межпланетной станции прошел успешно
Первый полет к Луне индийский аппарат "Чандраян-1" ("Лунный транспорт") совершил в 2008 году. Та экспедиция не подразумевала спуск на поверхность спутника Земли, станция ограничилась поиском воды на Луне с помощью радаров.

"Чандраян-2" - самая сложная миссия, за которую бралась Индийская организация космических исследований.
На борту спускаемого модуля "Викрам", названного по имени основателя индийского космического агентства, находился луноход, который должен был изучать лунную поверхность, искать воду и минералы и регистрировать сейсмическую активность.

Специалисты отмечали невысокую стоимость миссии "Чандраян-2": она составила всего 145 млн долларов - это вдвое меньше, чем бюджет американского фантастического боевика "Мстители: Финал".

Источник - ВВС
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