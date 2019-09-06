На пост нового Минобраза Киргизии сватают матерого ошмяка-трайбалиста ректора ОшГУ Исакова

12:02 07.09.2019

На пост министра образования предложили ректора ОшГУ Каныбека Исакова



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Каныбека Исакова для назначения на должность министра образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев внес на рассмотрение в Жогорку Кенеш кандидатуру Исакова Каныбека Абдуваситовича для назначения на должность министра образования и науки Кыргызской Республики.

Каныбек Исаков с 2011 года по настоящее время занимает пост ректора Ошского государственного университета.



Каныбеку Исакову 50 лет. Он окончил Ошский государственный университет по специальности "Кыргызский язык и литература". Имеет звание "Отличник образования", был главным редактором газеты "Нур". Много лет проработал в ОшГУ, занимая различные руководящие посты, с 2011 года является ректором университета, где в последние годы произошли серьезные изменения.

Напомним, 4 сентября с должности министра образования и науки ушла в отставку Гульмира Кудайбердиева. Причин для отставки было много, о них можно почитать в этом материале.