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Найден новый многомиллиардный рынок для российской нефти и газа - Индия
14:56 07.09.2019

Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа
У России появились углеводороды для Индии

Ольга Самофалова

Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке опубликовал в Twitter благодарность президенту России Владимиру Путину. Моди написал, что "глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике".

Моди показали, где будет строиться новый ледокольный флот для Северного морского пути, по которому Россия собирается возить как СПГ, так и нефть в восточном направлении. Когда Моди показали макеты судов, Владимир Путин обратил внимание на модель самого крупного атомного ледокола в мире. "Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины – до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту", – рассказал президент. Никто в мире такие корабли строить не умеет.

Индию интересует Северный морской путь неспроста. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе и в Индию". Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, говорится в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества".

"Мы очень хотим увеличить потребление нефти из России, наши крупнейшие компании ведут переговоры об этом с коллегами из "Роснефти". Сейчас индийские компании закупают российскую нефть в основном по спотовым ценам, но мы намерены диверсифицировать закупки, компании изучают возможности импорта российской нефти по долгосрочным контрактам", – заявил министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан.

Что касается СПГ, то российская частная компания "Новатэк" подписала с индийской H-Energy меморандум о долгосрочных поставках СПГ в Индию. Партнеры готовы вместе вкладываться в российские СПГ-проекты и в индийские СПГ-терминалы (для приема сжиженного газа).

Владимир Путин пригласил индийские компании принять участие в российских проектах по сжижению газа – "Дальневосточном СПГ" (проект "Роснефти") и "Арктик СПГ–2" (проект "Новатэка"). В последний проект уже вошли китайские и японские компании, которые купили в общей сложности 30% в "Арктик СПГ–2", что говорит о высоком интересе Азии в российском СПГ.

"Индия представляет собой один из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ, и в будущем она станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ", – уверен глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Индия, безусловно, является интересным рынком сбыта для России.

"С точки зрения роста спроса на углеводороды сегодня есть два основных перспективных рынка. Про один все знают – это Китай, где потребление газа растет на 40 млрд кубометров в год. Но многие забывают про Индию. Хотя с точки зрения энергетики, Индия фактически брат-близнец Китая",

– говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Еще недавно Китай сам себя обеспечивал ресурсами, но теперь показывает фантастические цифры по импорту. Индия тоже стала импортером. Основу энергобаланса Индии, как и Китая, составляет уголь. Очевидно, что Дели будет сокращать долю угля, а газ является естественной альтернативой, уверен эксперт.

Индия многое копирует с Китая и даже проекты по развитию зеленой энергетики, ветряков и солнечных батарей. Впрочем, это не мешает Пекину ставить новые рекорды по импорту традиционных углеводородов и выдавать самое большое число разрешений на новые шахты, чем когда-либо.

"За пять последних лет рост потребления нефти в Индии составил 55 млн тонн. Это очень большая цифра на фоне всех тех прогнозов, что потребление нефти в мире сокращается. Вот Индия – это страна, где оно растет", – говорит Симонов.

По газу ситуация несколько иная. "Индия за последний год прибавила только пять млрд кубов, это немного. Годовой объем потребления 60 млрд кубов – это явно низкий уровень для страны с почти полуторамиллиардным населением. Но потенциал роста в стране просто огромный. В Китае было то же самое – сначала потребление газа было небольшим, а сейчас китайцы потребляют под 300 млрд кубометров голубого топлива. Пекин удвоил потребление за семь лет: еще в 2012 году было 150 млрд кубов. Индия пойдет по китайскому пути – в этом у меня нет ни малейших сомнений. Пройдет пять лет, и потребление газа в Индии будет далеко за 100 млрд кубометров", – считает глава ФНЭБ.

Индия поставила цель увеличить долю газа в первичном энергетическом миксе до 15% к 2022 году. По экспертным оценкам, взлет на этот уровень будет означать рост годового потребления газа с 50 млрд до 200 млрд кубометров.

Почему же до сих пор Россия не может похвастаться серьезными объемами поставок нефти и газа в Индию? Особенно учитывая, насколько давнее и тесное взаимодействие существует между двумя странами по другим линиям – по атомной энергетике и в военно-технической сфере.

Дело в том, что раньше Россия специализировалась исключительно на трубопроводных поставках газа. Иной логистической возможности для поставки газа в Индию у России не было. А проекты газопроводов, которые обсуждались десятилетиями, так и не были реализованы.

В частности, годами рассматривался проект газопровода из России через Иран и Пакистан в Индию. А в последние годы появилась идея протянуть газопровод из Китая в Индию – как продолжение газопровода "Сила Сибири".

"Все эти истории про газопроводы в Индию можно забывать. Никакие газопроводы в Индию проложить невозможно. И это касается также любых других газопроводов, например, из Туркмении в Индию. Невозможно проложить трубу через Афганистан, Пакистан в Индию так, чтобы эта труба не была взорвана и уничтожена", – говорит Константин Симонов.

"Проект газопровода из России в Индию тяжелейший как с точки зрения геологии – это будет золотая труба в гималайских горах, так и с политической точки зрения. Если тащить трубу через Китай, то можно избежать Афганистана с Пакистаном, но у Индии с Китаем тоже сложная политическая история. Даже политики без географии хватит выше крыши, чтобы понять, что газопроводов не будет. А в данном случае политика с географией – это убойная смесь", – считает эксперт.

Поэтому вести речь о поставках газа в Индию стало возможно только с появлением серьезных объемов российского СПГ. А по прогнозу Минэкономразвития, Россия утроит объемы производства СПГ к 2024 году. Если изначально СПГ собирались продавать в Китай, то теперь появился новый покупатель – Индия. И для более взвешенных переговоров с китайцами появление альтернативного покупателя только благо.

С логистикой доставки нефти ситуация была более простая. В частности, был построен нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), по которому нефть транспортируется на экспорт в страны АТР через порт Козьмино и напрямую в КНР.

Однако оказалось, что для Индии просто нет лишних объемов нефти, так как все, как пылесос, забирает Китай. "Сейчас очевиден тренд – поставки в Европу сокращаются, а в Азию растут. Но на востоке Китай забирает все объемы. Я даже не беру в расчет нефтепровод ВСТО, который идет прямо в Китай. Но из порта Козьмино, который изначально рассматривался для поставок в другие страны АТР, Китай здесь тоже забирает почти все объемы. По статистике, Японии с Кореей остается немного. Китай стал крупным монопотребителем нефти. Поэтому до Индии мало что добиралось", – говорит Симонов.

Дели понимает, что растущей Индии с амбициозными задачами потребуется много углеводородов. А как можно гарантировать себе их поставку? Самое лучшее войти в акционерный капитал проектов на уровне добычи.

"Для Индии совпали хорошие условия. Потому что после введения в 2014 году санкций против России, у нас был огромный расчет на китайцев. Но Китай решил торговаться, так как России некуда больше бежать. И он отказал нам в некоторых проектах, что было большим шоком, особенно для "Роснефти", которая очень рассчитывала на Пекин. В этом плане индусы проявили себя более сговорчивыми, поэтому с ними начинаются реальные крупные проекты", – говорит Симонов.

Так, в 2016 году несколько индийских компаний стали акционерами "Ванкорнефти" – подразделения "Роснефти", которое разрабатывает Ванкорское нефтегазовое месторождение. Хотя изначально расчет был на китайцев. Ожидается, что индийский консорциум во главе с OVL (дочерняя структура ONGC) купит 49% акций в "Восточном кластере". В него войдут месторождения, расположенные вблизи Ванкора – Сузунском, Тагульском и Лодочном. По оценкам ряда российских экспертов, совокупная добыча на месторождениях Ванкорского кластера к 2030 году может достичь 100 млн т/г. При этом ONGC может получить 26% в трех месторождениях, а консорциум Indian Oil Corporation, Oil Inida и Bharat PetroResources – 23% акций.

"Сейчас по ряду других проектах как партнеры рассматриваются опять же индусы. Они начинают заходить в акционерные капиталы российских нефтегазовых проектов. Индия понимает, что если она хочет получить нефть на свой рынок, то надо помогать ее добывать, тогда шансы повышаются", – говорит отраслевой эксперт.

Интерес Индии к Северному морскому пути также понятен. Во-первых, по нему могут везти столь необходимый Дели российский СПГ. Во-вторых, по нему обещают возить и российскую нефть для индусов. "Думаю, что история с вхождением индусов в виде акционеров в проект Ванкора не случайна. Сечин предложил использовать Севморпуть для вывоза нефти с новых проектов Ванкорского месторождения, а это сухопутная нефть. Там много вопросов по проекту. Но если Индии будет предложена нефть по комфортным условиям, то им будет все равно каким путем она будет доставляться", – замечает Симонов.

Источник - Взгляд
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