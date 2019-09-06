Раскол в британском обществе стал чудовищным

15:04 07.09.2019

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерял



Анна Кукушкина,

Оксана Борисова



Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о "латентной гражданской войне". Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС.



Британский премьер Борис Джонсон с утра в среду пригрозил назначить досрочные парламентские выборы на 15 октября, если члены парламента проголосуют за новую "бессмысленную" отсрочку выхода из Евросоюза. Однако угроза не помогла – и парламент к вечеру все же одобрил проект закона, обязывающий правительство отсрочить Брексит. За высказались 327 депутатов, против – 299.



В ответ Джонсон действительно внес на рассмотрение призыв к досрочным выборам 15 октября. Однако в одиночку распустить парламент премьер все равно не может. Ему опять же требуется на это согласие депутатов. Так что поле для политического маневра у премьера резко сузилось.



Напомним, проведенный в июле по заказу газеты The Daily Telegraph опрос гласил: если выборы в парламент состоялись бы в момент, когда Джонсон возглавил консерваторов, то его партия одержала бы убедительную победу, обеспечив правительство комфортным большинством в 40 голосов, то есть получила бы 345 мест в парламенте. У лейбористов набралось бы лишь 207 мест. Именно этим объясняется желание Джонсона устроить выборы как можно скорее.



Накануне палата общин собралась на первое заседание после летнего отпуска, чтобы наделить лишь саму себя правом решать вопрос о Брексите. Ранее подобной инициативой обладало правительство. Согласно законопроекту, премьер будет обязан просить Брюссель об отсрочке Брексита еще на три месяца – до конца января.



Как пишет Би-би-си, в истории Англии еще не бывало таких политических кризисов – королевство не может принять судьбоносное решение, а парламент отбирает у правительства право на это решение. Правящая партия не только расколота на воюющие фракции, суды рассматривают иски о законности приостановки работы парламента, так вдобавок замаячила перспектива нового референдума о независимости Шотландии и возобновления столкновений в Северной Ирландии. Поэтому парламентарии готовы проводить заседания даже по выходным, что за последние 80 лет случалось только в начале Второй мировой, из-за Суэцкого кризиса 1950-х и из-за войны с аргентинцами за Фолклендские (Мальвинские) острова.



"Коммерсант" тоже отмечает, что в английском обществе наблюдается "чудовищный раскол", по масштабам сопоставимый лишь с временами гражданской войны XVII века, и Брексит уже нанес "огромную травму" политической системе королевства. Правительство потеряло большинство в парламенте, автоматически став "правительством меньшинства", и теперь не сможет принять ни одного закона. Однако и оппозиция сама по себе тоже расколота, она не захочет, чтобы новым премьером стал лидер лейбористов Джереми Корбин. Так что у Джонсона еще есть шансы удержать власть.



В Северной Ирландии, из-за которой, собственно, Лондон никак не может договориться о разводе с Брюсселем, многие желают Борису Джонсону поражения на досрочных выборах.



"Раскол в обществе существовал в Британии и раньше, но его никак нельзя сравнивать с тем уровнем, что возник сейчас. Английский национализм заметно вырос. Уровень поляризации увеличивается", – сказал газете ВЗГЛЯД активист партии "Республиканская Шинн Фейн" Дьярмуд МакДуглас.



"Наибольшее влияние на рост национализма в стране оказывают именно противоречия, связанные с Брекситом. Однако несмотря на высокий уровень национализма в Англии, шансы у различных противников Джонсона на победу на выборах 15 октября гораздо выше", – заявил североирландский политик.



"Мы живем в очень интересное время. Неизвестно, чем все разрешится в Великобритании. Пока что понятно одно – страна переживает очень непростой период", – резюмировал ирландский активист.



Руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов призывает не сравнивать с гражданской войной нынешний раскол между сторонниками и противниками Брексита.



"В продолжительной истории Великобритании были очень разные кризисы, причем и в XX веке. Когда готовился референдум о вступлении в ЕС, тоже ситуация не была однозначной. Серьезные разногласия в годы правления Тэтчер вызывали, например, и вопрос Северной Ирландии, и выступления шахтеров, и создание программы национальной системы здравоохранения", – подытожил Куликов.



Но эксперт согласен, что "британская идентичность переживет кризис – в последние годы из нее выделились различные национализмы, в том числе шотландский, валлийский и прежде всего английский, который и послужил опорой Брексита.



"Английский национализм вырос как ответ на сепаратистские настроения в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии –



и он стал вызовом, на который политики, с одной стороны, были вынуждены отвечать, а с другой – начали использовать и раскручивать. Здесь показателен успех Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа. Именно голоса английского населения обеспечили победу Брексита на референдуме 2016 года. Потом фактически на той же электоральной базе выросла Партия Брексита", – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД.



Если сравнивать раскол в британском обществе с гражданской войной, то она будет носить, скорее, "латентный характер", считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. "Общество расколото, и оно раскалывается все глубже", – отмечает эксперт.



Поскольку в парламенте компромисса уже явно не найдут, разрешить ситуацию действительно можно путем новых выборов, резюмировала Ананьева.



Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов ранее также отмечал, что британская нация "находится на войне", а нынешний премьер Джонсон – аватар баронессы Тэтчер. "Вообще, тема величия Тэтчер – и необходимость возврата к этому самому лидерству и величию – одна из ключевых для тори-дискурса. Протестующие сравниваются с ее оппонентами в логике "победили тогда, победим и сейчас", – пояснял Кузнецов.