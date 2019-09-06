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Образование без министерства. Сколько сэкономит Кыр-бюджет? - Т.Кудрявцева
15:06 07.09.2019

Образование без министерства. Сколько сэкономит бюджет?

Министерство образования и науки Кыргызстана давно стало синонимом скандалов и бесконечных проблем. Начало каждого учебного года только добавляет их. При этом расходы на сферу в стране растут, а качество преподавания не меняется.

24.kg представило, что будет, если ликвидировать Министерство образования, а расходы направить на решение проблем в секторе.

Скандалы, ошибки, отставка

Главным скандалом прошлого и нынешнего учебных годов стали учебники. Для 5-6-х классов планировали отпечатать более трех миллионов книг. Но процесс затянулся, и многие школьники так и проучились год, не увидев обещанных учебников.

А те, что увидели свет, не особо обрадовали родителей и учителей. В них нашли множество ошибок и недоработок.

Однако министр образования Гульмира Кудайбердиева предпочла свалить вину за произошедшее на предшественников.

В Министерстве образования заявили, что сделали выводы из прошлых ошибок. В конце марта заключили меморандум о сотрудничестве с российским издательством "Просвещение". Именно его адаптированные учебники планировали печатать для школьников младших классов.

Но и здесь не обошлось без скандала. Генеральная прокуратура выявила нарушения, допущенные сотрудниками Министерства образования при закупке адаптированных учебников "Математика" для 1-2-х классов общеобразовательных школ.

Технические спецификации конкурса существенно ограничили круг участников и не обеспечили равные и справедливые условия для всех поставщиков.

Опечатки нашли и на новом образовательном сайте, и на баннерах для межгосударственных мероприятий, а в документах об окончании школы и института - брак.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева все-таки покинула пост, написав заявление по собственному желанию. Правда, эксперты радоваться не спешат. Они уверены, что с приходом нового министра ситуация не только не изменится, но и станет хуже.

Денег много, толку нет

В Кыргызстане высокий уровень доступа к начальному и общему среднему образованию на протяжении многих лет. Но чистый коэффициент посещаемости ниже среди учащихся старших классов средней школы (10-11-е классы): 59 процентов - для мальчиков и 56 процентов - для девочек.

Около 6 процентов детей школьного возраста в Кыргызстане не посещают школу.

Результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2006 и 2009 годы, а также Национального оценивания образовательных достижений учащихся (НООДУ) за 2007, 2009, 2014 и 2017 годы показали:

Более 50 процентов учащихся в Кыргызстане не достигают базового уровня по чтению, математике и естественным наукам.

"Расходы на образование увеличиваются, а по качеству мы далеко отстали от развитых стран. Кыргызстану надо 18-25 лет, чтобы достичь среднего уровня знаний по чтению и пониманию текста и по математике учащихся стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Дело не в том, что мы увеличиваем расходы на образование, а в том, насколько эффективно их используют", - говорила еще в 2018 году депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

И с тех пор мало что изменилось. Взять хотя бы простой пример. Кыргызстан дважды занимал последнее место в рейтинге школьного образования PISA - в 2006 и 2009 годах. С 2012-го республика перестала в нем участвовать.

"Тестирование проводят каждые три года, но идти сейчас на него неподготовленными не стоит. Мы должны подготовиться и пойти на PISA , чтобы показать результаты. Думаю, это будет 2024 год", - говорила теперь уже бывший министр образования Гульмира Кудайбердиева.

Пожалуй, это лучшая иллюстрация и оценка работы министерства.

Министерство или 200 тысяч учебников?

Расходы республиканского бюджета на Министерство образования и науки утверждены на 2019 год в сумме 26 миллиардов 811,9 миллиона сомов.

При этом на 2019 год на содержание самого аппарата министерства предусмотрено 48 миллионов 579,2 тысячи сомов.

Что будет, если ликвидировать ведомство? Все просто: освободившиеся деньги можно потратить на решение реальных проблем сектора. В том числе строительство школ, покупку контейнеров для мобильных школ на случай катаклизмов, печать учебников, покупку компьютеров и даже школьной формы.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567857960
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