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ЕлбаКульт. В Таразе прошла "научная" конференция - "Историческая миссия Елбасы"
15:08 07.09.2019

В Таразе обсудили историческую миссию Елбасы
Выставка продлится до конца октября 2019 года.

В Таразском государственном университете имени М.Х. Дулати состоялась Международная научно-практическая конференция "Историческая миссия Елбасы: безопасность и стабильность в глобальном мире" с участием представителей экспертного сообщества, профессорско-преподавательских составов, студентов, магистрантов, докторантов вузов г. Тараза и зарубежных вузов (Германии, Португалии, Кыргызстана, Узбекистана и др.), а также активистов молодежных движений региона.

Мероприятие проводится в рамках передвижного выставочного проекта Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество", стартовавшего в Жамбылской области 3 сентября. Главная цель проекта – последовательный развернутый показ роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в судьбе независимого Казахстана.

Приветствуя участников международной конференции, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подчеркнул:

– Достижения современного Казахстана, его духовное возрождение, экономическая свобода – все это напрямую связано с именем Елбасы. Для нас, жамбылцев, большая честь, принять конференцию, посвященную роли Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева в судьбе Казахстана, здесь у нас, на земле Аулие-Ата. Уверен, что в ходе этого форума будут раскрыты многие его грани как личности мирового масштаба, а также важнейшие факты исторического пути, титанического труда Елбасы в создании и развитии нашего государства.

Основной доклад представил модератор конференции, директор Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов.

– Нурсултан Назарбаев приложил все усилия для роста международного авторитета Казахстана, усиления его геополитической роли в регионе. Благодаря его политике, наша страна сегодня известна как надежный партнер, с большой ответственностью подходящий к решению как региональных, так и глобальных проблем. Нурсултан Абишевич Назарбаев еще до Независимости четко знал, что главная ценность не только для Казахстана, но и всего мира – это стабильность и глобальная безопасность. Его активная деятельность в этом направлении началась задолго до обретения Казахстаном суверенного статуса. Мы всегда должны помнить о том, какого труда стоило Елбасы направить развитие государства на путь мира и созидания, – особо подчеркнул А.Рахимжанов.

Ректор ТарГУ им. М.Х. Дулати, доктор педагогических наук, профессор Махметгали Сарыбеков также в докладе подробно остановился на деятельности Елбасы, направленной на усиление глобальной безопасности.

– Инициативы Елбасы послужили укреплению позитивного имиджа и авторитета Казахстана. Благодаря деятельности Первого Президента, Казахстан стал одним из мировых лидеров в сфере обеспечения ядерной безопасности. Он уже вошел в историю Казахстана и всего мира как выдающийся государственный деятель высочайшего уровня, – сказал М.Сарыбеков.

На пленарном заседании с докладами выступили также зарубежные ученые. Среди них профессор Технического университета прикладных наук Вильдау (Германия), доктор физико-математических наук Питер Эндерс с докладом "Казахстан и Германия: глобальная безопасность в мире".

– Германия поддержала Независимость Казахстана с первых же дней. Сейчас наши страны являются важными и надежными партнерами. Нас тесно связывает история. Особенно это касается времен депортации немцев во время Второй мировой войны в казахские степи. Позвольте упомянуть один эпизод. Ветеринарный врач Рудольф Шторх, оказавшись в Казахстане, сильно заболел и был исцелен с помощью кумыса. Он привез его на родину и создал компанию, которая до сих пор является единственной в Германии, производящей кумыс. Кстати, недавно они побывали в Казахстане, чтобы привнести свой опыт в сфере сохранения экологии, – рассказал П. Эндерс, отметив большое взаимодействие и в сфере культуры. К примеру, в государственной библиотеке Берлина открыт Казахский центр культуры и литературы, где размещены многочисленные сочинения казахстанских авторов.

В контексте глобальной безопасности выступил профессор Политехнического института Браганса (Португалия), доктор PhD Руи Педро Де Санто Лопес. В частности, его доклад затронул проблемы цифровой безопасности.

– Информационные технологии играют важную роль в нашей жизни. Они должны быть доступны каждому и в то же время, должны уметь в полной мере отражать современные кибератаки, а главное, уметь защищать частную жизнь. Это также играет большую роль в деле обеспечения глобальной безопасности в мире, – подчеркнул профессор из Португалии.

На тему "Государства тюрков, кыпчаков, Казахское ханство и их наследие в политической практике Н.А. Назарбаева" выступил президент Международного ОО "Кыргызское Общество Истории", доктор исторических наук, профессор Тынчтыкбек Чоротегин.

– Объективное и глубокое изучение культурно-научной истории народов Центральной Азии, в том числе и Казахстана, позволяет современному обществу бороться с однобокими и нетерпеливыми подходами к единым, общим и особенным страницам истории этносов Евразии. В этом плане политическая практика Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева в комплексной поддержке объективному изучению истории кочевых и других народов Евразии была важным подспорьем для разных школ современных историков Казахстана, – сообщил ученый из Кыргызстана.

После окончания пленарной части состоялась дискуссия, затем работа конференции продолжилась в трех сессиях: "Первый Президент Республики Казахстан и вопросы глобальной безопасности", "Первый Президент Республики Казахстан и становление и развитие независимого Казахстана", "Молодежь – важный фактор глобальной безопасности".

В ходе работы конференции участники и гости ознакомились с книжно-иллюстрированной выставкой "Лидер, признанный миром" из собрания Личной библиотеки Елбасы. На выставке представлено свыше 100 книг о Елбасы и фотодокументов из Личного архива Н.А. Назарбаева, раскрывающих политическую и общественную жизнь и деятельность Первого Президента Республики Казахстан как главного героя представленных авторских биографических публикаций и очерков.

Передвижной выставочный проект Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество" реализуется Библиотекой Елбасы с ноября 2017 года. За это время выставки побывали в Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областях, городах Шымкент и Алматы, их посетили около 900 тысяч человек.

В Жамбылской области выставочный Библиотеки Елбасы проект начал работу с 3 сентября. Выездные экскурсии прошли в Кордайском и Шуском районах. В г. Таразе состоялись Региональная профессиональная сессия и научно-практический семинар для специалистов библиотечной, архивной, музейной отрасли, госслужащих и научной общественности региона. Торжественное открытие проекта состоялось вчера, 5 сентября, в Жамбылском областном историко-краеведческом музее.

В данном регионе передвижная выставка "Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество" продлится до конца октября 2019 года.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567858080
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