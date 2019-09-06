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Суббота, 07.09.2019
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Внешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII векаВнешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII века
15:10 07.09.2019

"Внешний облик кыргызов" (Physiognomie der Kirgisen). Немецкая иллюстрация XVIII века

Кылыч Эсен уулу, историк, тюрколог

"Конный киргиз". Из альбома И. И. Георги "Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebrauche, Wohnungen, Kleidung und ubrigen Merkwurdigkeiten".-Санкт-Петербург.-1776.

31 мая 2015 года в Казахстане, в Музее имени Кастеева (г.Алматы) аукционный дом "BonArt" представил выставку, под названием "Собрание гравюр европейских художников, посвященных быту, обрядам, сценам из жизни, праздникам, обычаям и традициям различных народов Средней Азии и Казахстана XVIII-XIX вв.". На ней были представлены иллюстрации, гравюры из многих книг, атласов, этнографических и географических альбомов. Часть из них желающим предлагалось купить через Аукцион.

По словам руководителя аукционного дома, на торгах были "представлены произведения казахстанской, русской и западноевропейской школ живописи XIX-XX веков, гравюры XIX века, изображающие быт и костюмы казахов, а также картины XVIII- XIX веков региона Средней Азии". Среди представленного материала оказались гравюры и иллюстрации, относящиеся к Енисейским кыргызам, из трудов таких авторов, как Иоганн Готтлиб Георги, Питер Симон Паллас, Николя-Габриэль Леклерк, Джуллио Феррарио.

Среди этих гравюр оказалась одна немецкая иллюстрация, неизвестного автора, подписанная как: Physiognomie der Kirgisen ("Внешний облик кыргызов"). На ней изображен Енисейский кыргыз, европеоидного типа, с рыжими волосами, и светлой кожей. Неизвестен ни автор, ни год издания, из какой книги данная иллюстрация, предположительно, это XVIII век или начало XIX века.

Было бы очень интересно узнать, из какого произведения данная иллюстрация. Европеоидный тип Енисейских кыргызов мы встречаем практически во всех изображениях Енисейских кыргызов XVIII-XIX вв.; на цветных иллюстрациях русского художника Ф.Г. Солнцева (илл. №1-2), на гравюрах из атласов И. И. Георги (илл. №3), П.С.Палласа (илл. №4, №5, №6), Н.Г.Леклерка (илл. №7), на антикварной гравюре 1837 года, выполненой под руководством французского гравера Августина Франсуа Лемайтра (Augustin Francois Lemaitrе) (илл. №8, №9, №10), на цветных фарфоровых статуэтках "Киргиз" и "Киргизка" Н.Я.Рашетта (вторая пол. XVIII века) (илл.№11, №12), на гравюре "Киргиз и киргизка" К.Гейслера и Ф.Хемпеля (илл. № 13) и др.

Изобразительные материалы западноевропейских и русских художников XVIII-XIX вв. показывают, что Енисейские кыргызы в XVIII веке были европеоидным народом, со светлыми волосами и светлой кожей, что совпадает с историческими известиями китайских, арабских и персидских авторов средневековья о европеоидности Енисейских кыргызов.

Средневековые письменные источники утверждают, что енисейские кыргызы были белокурым и голубоглазым народом. Так, в известиях китайских авторов эпохи Тан (VIII - нач. X вв.) о кыргызах сообщается, что они имеют "рыжие волосы, румяное лицо и голубые глаза". Персидский автор XI века также утверждает, что у енисейских кыргызов были красные волосы и белая кожа. Ученые полагают, что эти сведения он заимствовал у ибн Мукаффы (VIII век), который по этим признакам считал кыргызов родственниками славян. Таким образом, средневековые письменные источники утверждают, что енисейские кыргызы были "высоки и велики телом", "имеют рыжие волосы и голубые (или зеленые) глаза".

Известно, что исторические енисейские кыргызы употребляли обряд трупосожжения, поэтому в их погребениях никаких данных об их антропологическом типе не сохранилось. Изобразительные материалы западноевропейских и русских художников XVIII-XIX вв. наглядно показывают, что Енисейские кыргызы в XVIII веке оставались европеоидным народом, со светлыми волосами и светлой кожей. Это обстоятельство, позволяет считать достоверными известия средневековых китайских, арабо-персидских исторических источников о европеоидности Енисейских кыргызов.

Стилистика и грамматика авторов сохранена.
Текст полностью
http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:15034

Источник - История Кыргызстана и кыргызов
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567858200
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