В Туркмении освобожден журналист Гаспар Маталаев

19:57 07.09.2019

6 сентября из заключения освободился активист и журналист Turkmen.news Гаспар Маталаев. Он отбыл свой срок в три года, сообщает само издание.

Г. Маталаева, проводившего независимый мониторинг использования принудительного труда во время сбора хлопка, задержали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. До этого он неоднократно приходил на пункты сбора и выезжал на хлопковые поля, где расспрашивал врачей, учителей и других госслужащих, вынужденных собирать хлопок под угрозой увольнения, почему они едут в поле, а не находятся на своем рабочем месте в школьном классе или врачебном кабинете. Гаспар также общался и со школьниками, выезжавшими на поля вместо своих родителей либо в качестве наемной силы и тем самым в ущерб учебе помогая финансово своей семье.

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Второго октября turkmen.news опубликовал фоторепортаж Г. Маталаева из Фарабского этрапа под заголовком "Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке". Спустя два дня на заседании госсовета безопасности Гурбангулы Бердымухамедов объявил тогдашнему министру национальной безопасности Доврангельды Байрамову строгий выговор "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб".



Как пишет Turkmen.news, в апреле 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест активиста и его заключение произвольным, посчитав, что Г. Маталаев был лишен права на независимый и беспристрастный суд и осужден за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнения. Рабочая группа рекомендовала властям Туркменистана выпустить Г. Маталаева на свободу и предоставить ему право на компенсацию. Однако власти страны призывы освободить активиста проигнорировали.



В мае 2019 г. Международный форум по трудовым правам (International Labor Rights Forum) присудил Гаспару Маталаеву награду "Защитник трудовых прав" за освещение проблемы использования принудительного труда во время сбора хлопка.