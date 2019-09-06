Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан

22:24 07.09.2019

05 сентября 2019 - Екатерина Улитина



Основным поставщиком угля в Узбекистан является Кыргызстан. Об этом VB.KG рассказал глава Узбекской государственной товарно-сырьевой биржи Жахонгир Муталибов.

По его словам, до 80% импортного угля в Узбекистан поставляет Кыргызстан.

- Кыргызстанские производители осуществляют поставки цемента, асбеста, черного металла и других товаров. Между нашими республиками хороший товарооборот, - отметил Жахонгир Муталибов.

От отметил, что кыргызский уголь отличается хорошим качеством и не уступает аналогам из Казахстана.

Сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном в основном происходит через товарно-сырьевую биржу. Объектом торгов здесь являются товары и услуги. Через эту же площадку осуществляются государственные закупки.