|Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
22:24 07.09.2019
05 сентября 2019 - Екатерина Улитина
Основным поставщиком угля в Узбекистан является Кыргызстан. Об этом VB.KG рассказал глава Узбекской государственной товарно-сырьевой биржи Жахонгир Муталибов.
По его словам, до 80% импортного угля в Узбекистан поставляет Кыргызстан.
- Кыргызстанские производители осуществляют поставки цемента, асбеста, черного металла и других товаров. Между нашими республиками хороший товарооборот, - отметил Жахонгир Муталибов.
От отметил, что кыргызский уголь отличается хорошим качеством и не уступает аналогам из Казахстана.
Сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном в основном происходит через товарно-сырьевую биржу. Объектом торгов здесь являются товары и услуги. Через эту же площадку осуществляются государственные закупки.