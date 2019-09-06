Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико

08:48 08.09.2019

По данным телеканала NHK, операция прошла успешно.



Операция по удалению раковой опухоли молочной железы у почетной императрицы Японии Митико прошла успешно, передает ТАСС.

Операция была проведена в больнице при Токийском университете и длилась около четырех часов. Митико переведена из операционной в специальную палату. Когда она будет выписана, пока не ясно. Перед операцией ее навестил супруг - почетный император Акихито.

Сейчас Митико 84 года. В 2011 году у нее была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование. После этого симптомы болезни повторились в 2015 году.



Почетная императрица Митико (урожденная Митико Седа) получила этот титул в мае после отречения от престола ее супруга Акихито - бывшего монарха, а ныне почетного императора Японии. За всю историю императорского дома Японии Митико стала первой девушкой незнатного происхождения, которая получила титул императрицы.