Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать

10:06 08.09.2019

Напавший на главу ЦИК казахстанец объяснился

Бомж искал еду.



Подозреваемым в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову в ее подмосковном доме оказался приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию, сообщил "Интерфаксу" в субботу.



- Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду, - сказал он.



Собеседник агентства отметил, что, со слов подозреваемого, назвавшегося Башитом Карабалаевым, тот приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана, работал разнорабочим, но после потери документов стал невостребованным на рынке труда, перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.



- Жил, где придется, - сказал источник. - Летом ночевал в лесу, зимой - на вокзалах или в теплотрассах.



Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что полицейские задержали уроженца одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома.



В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре и напал на нее с электрошокером. Памфилова рассказала, что у нее остались следы от ожогов, синяки и царапины, но ей удалось отбиться от нападавшего стулом. По ее словам, из дома ничего не пропало. От предложения о личной охране глава ЦИК отказалась.



По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о нападении на Памфилову передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Процесс будет контролироваться в Генпрокуратуре России.