19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортсмена Уильямса в финале U.S. Open по теннису

10:29 08.09.2019

Канадка Андрееску переиграла Серену Уильямс в финале US Open



19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску вопреки всем прогнозам переиграла в финале Открытого первенства США американку Серену Уильямс (6-3, 7-5).

Андрееску показала не менее мощную игру, чем Серена, и не позволила американке переломить ход матча в напряженном втором сете.

"В этом году мечта стала реальностью. Потрясающая возможность играть на корте против Серены, настоящей легенды этого вида спорта, - сказала юная чемпионка по окончании матча. - Это было нелегко. Я старалась изо всех сил, я старалась не думать о том, против кого я играю. И я горжусь, что сумела со всем этим справиться".

"Я знаю, что вы болели за Серену, - обратилась она к зрителям. - Мне очень жаль, что так получилось".

"Бьянка сыграла замечательный матч, - похвалила ее Уильямс. - Для меня большая честь соревноваться на таком уровне".



Серена Уильямс не смогла справиться с мощной игрой канадки

Серена Уильямс, шестикратная чемпионка U.S. Open, повторила бы абсолютный рекорд Маргарет Корт, победившей в 24 турнирах серии Большого шлема, если бы выиграла в финале.

Андрееску стала первой канадкой, выигравшей турнир Большого шлема. Победа на Уильямс подняла ее на пятую строчку в мировом теннисном рейтинге.

"Думаю, она скоро станет первой ракеткой мира, - сказал тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу. - Не слишком скоро, но в будущем, потому что у нее есть все, чтобы стать первой ракеткой".