Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына

10:39 08.09.2019

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил своего сына принца Абдель Азиза бен Сальмана бен Абдель Азиза на пост министра энергетики вместо Халида аль-Фалиха, сообщает "Ъ" со ссылкой на саудовские СМИ.



Халид аль-Фалих до последнего времени занимал пост министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, однако 30 августа в Саудовской Аравии было объявлено о создании нового министерства промышленности и минеральных ресурсов. Спустя два дня Халид аль-Фалих был также смещен с поста крупнейшей в мире по добыче и экспорту нефтяной компании Saudi Aramco. На его место был назначен глава суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир аль-Румайян, который сохранил за собой пост главы Public Investment Fund (PIF).

Только в этом году Халид аль-Фалих был назначен сопредседателем Совместной Российско-Саудовской Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в июне. С его именем связывают прогресс в двусторонних отношениях между Москвой и Эр-Риядом. Он также является одним из архитекторов сделки ОПЕК+.



На следующей неделе должна была состояться встреча господина аль-Фалиха с министром энергетики России Александром Новаком, в том числе для подготовки намеченного на октябрь визита в Саудовскую Аравию президента РФ Владимира Путина.