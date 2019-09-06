 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.09.2019
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортсмена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
10:06  Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать
08:48  Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико

00:32  Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC
Суббота, 07.09.2019
22:24  Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
20:07  В Афганистане талибы напали на город Фарах
19:57  В Туркмении освобожден журналист Гаспар Маталаев
15:10  Внешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII века
15:08  ЕлбаКульт. В Таразе прошла "научная" конференция - "Историческая миссия Елбасы"
15:06  Образование без министерства. Сколько сэкономит Кыр-бюджет? - Т.Кудрявцева
15:05  США отказались смягчать санкции в отношении Ирана
15:04  Раскол в британском обществе стал чудовищным
14:58  "У Востока три преимущества перед Западом: убеждения, власть и наслаждения". Новая книга о Русском Ориентализме
14:56  Найден новый многомиллиардный рынок для российской нефти и газа - Индия
12:02  На пост нового Минобраза Киргизии сватают матерого ошмяка-трайбалиста ректора ОшГУ Исакова
09:28  Первый Индийский луноход "Чандраян-2" разбился об Луну при прилунении
09:25  Антикитайские митинги в Казахстане - результат межкланового противостояния, - О.Худайбергенов
08:56  Великий день Афганистана. Афганцы празднуют вместе День независимости и юбилей отношений с Россией, - М.Б.Баханд
08:48  Каныбек Ботобаев назначен директором Госагентства по земельным ресурсам Киргизии
08:43  Узбеки наняли французских пиарщиков рекламировать свой тур-потенциал в Европах
08:41  Новым депутатом КырПарламента стал старый КГБист от партии "Кыргызстан" полковник Сыдыгалиев
08:19  Елбасы прилетел в гости к Путину на "День города Москвы"
08:10  Главой Киргизского Госагентства окружающей среды повторно назначен Мирслав Аманкулов
07:33  ГендерДурь. В школах британского Сассекса девочкам запрещено ходить в... юбках.
01:36  "Низы", "верхи" и половодье. Ждет ли Центральную Азию экологическая катастрофа?
00:44  Для чего в Казахстане создается новая прозападная "оппозиция"? - А.Курманов
00:33  Когда развалится Казахстан? - Айдар Хусаинов
00:31  Саакашисты штурмуют здание Парламента Грузии. Им не "Стыдно"...
00:28  Обвинявшихся в коррупции вице-министров Казобраза Бигари и Жакыпову полностью оправдали
00:09  ММКВЯ-2019. Николай Фоменко презентует новую книгу "Меткое слово" (анонс)
00:03  Откуда взялись 55 китайских заводов, или О влиянии WhatsApp-рассылки на отношения между КНР и Казахстаном, - А.Козырева
Пятница, 06.09.2019
20:29  Афганский козырь в гегемонистской колоде, - С.Кожемякин
20:25  Таджикистан. Две лжи о создании ТЭО ПИВ, - С.Акбаров
19:22  Горит синим пламенем Алматинская барахолка (видео)
16:44  КырКадры. Уволенный за безделие и тупость Нарынский облаким Кайыпов назначен зампредом Госкомпрома страны
15:37  Соглашение США и "Талибана" трещит по швам, - Г.Петров
14:41  Импичмент на авось: в США демократы планируют новую атаку на Трампа, - Н.Быкадорова
14:38  Жаль Трампа - президента США добивают ложью и ненавистью, - Пол Робертс
14:34  Монумент Абылай хану с лифтом в скипетре хотят установить в Казахстане
14:16  Казахстан спустил в Каспий грозного и страшного "Нур-Султана" (фото)
14:10  Президент Бердымухамедов на велосипеде следил за учениями своего спецназа
14:06  Смерть Шарикам! Зачем в Самарканде люто травят собак, - gazeta.uz
14:05  Российские "сырьевые" олигархи топят свой "деревянный" в угоду доллару
14:03  Взрыв Йеллоустоуна вынудит янки спасаться в России, но не все успеют сбежать
14:01  Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
13:57  Восточные немцы разочаровались в западных, - И.Мальцев
13:55  Бегство в финансовый антимир, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:56 08.09.2019

На кинофестивале в Венеции "Золотого льва" получил фильм "Джокер"

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на церемонии награждения
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса.
Картина основана на комиксах и посвящена истории одного из главных противников Бэтмена - клоуна-злодея Джокера. Главную роль исполнил Хоакин Финикс.
Венецианский кинофестиваль: мало режиссеров-женщин и зачем тут Полански?
"Однажды в Голливуде". Хэппи-энд века целомудрия от Тарантино
Критики высоко оценили фильм, который рассказывает о трансформации Джокера - от скромного изгоя до уверенного злодея.

За главный приз боролась 21 картина. На фестивале были представлены фильмы Романа Полански, Пьетро Марчелло, Стивена Содерберга, Роя Андерссона и других режиссеров.
Рой Андерссон, представивший фильм "О бесконечности", получил "Серебряного льва", он стал лучшим режиссером кинофестиваля.
Гран-при фестиваля (третья по значимости награда) достался картине Романа Полански "Офицер и шпион", снятой по одноименной книге британского писателя Роберта Харриса о так называемом "деле Дрейфуса" - офицере французской армии, которого обвинили в шпионаже на Германию. Главную роль в нем исполнил французский актер Жан Дюжардан.
Включение картины Полански в конкурсную программу подвергли критике из-за предъявленных ему в США обвинений в совращении несовершеннолетней.

Актриса Зази Битц сыграла в фильме "Джокер" мать-одиночку Софи Дюмонд, в которую влюбляется главный герой
"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль получила француженка Ариан Аскарид за роль в фильме "Глория Мунди" ("Молитва во имя Бога").
Лучшим актером признан итальянец Лука Маринелли за картину "Мартин Иден". Приз за лучшую режиссуру достался шведу Рою Андерссону, снявшему фильм "О бесконечности".
Приз за лучший сценарий получил Юньфань за китайский анимационный фильм "Дом 7, Черри Лейн", специальный приз получил режиссер Франко Мареско за фильм "Мафия уже не та, что раньше".
Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Тобби Валлесу за роль наркомана в картине "Молочный зуб".

Лучшим актером признан итальянец Лука Маринелли за картину "Мартин Иден"
Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа.
Помимо включения к конкурс работы Полански, критику вызвало также то, что среди 21-й конкурсной картины всего две были сняты женщинами-режиссерами.
С точки зрения гендерного паритета Венецианский фестиваль сильно отстал от своих фестивальных собратьев в Канне и Торонто.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567929360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №136
- За период независимости Казахстана привлечено 330 млрд долларов иностранных инвестиций из 120 стран
- Кадровые перестановки
- Антикитайские митинги в Казахстане: китаефобия помогает Западу готовить майдан
- О ситуации на финансовом рынке
- Перезагрузка правящей партии и борьба с иждивенцами: Казахстан на пороге новых реформ
- Заседание коллегии прошло в Министерстве сельского хозяйства
- 79 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения трудового законодательства в Казахстане
- Военный корабль "Нұр-Сұлтан" спустили сегодня в море
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  