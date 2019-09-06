Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля

10:56 08.09.2019

На кинофестивале в Венеции "Золотого льва" получил фильм "Джокер"



Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на церемонии награждения

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса.

Картина основана на комиксах и посвящена истории одного из главных противников Бэтмена - клоуна-злодея Джокера. Главную роль исполнил Хоакин Финикс.

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Критики высоко оценили фильм, который рассказывает о трансформации Джокера - от скромного изгоя до уверенного злодея.



За главный приз боролась 21 картина. На фестивале были представлены фильмы Романа Полански, Пьетро Марчелло, Стивена Содерберга, Роя Андерссона и других режиссеров.

Рой Андерссон, представивший фильм "О бесконечности", получил "Серебряного льва", он стал лучшим режиссером кинофестиваля.

Гран-при фестиваля (третья по значимости награда) достался картине Романа Полански "Офицер и шпион", снятой по одноименной книге британского писателя Роберта Харриса о так называемом "деле Дрейфуса" - офицере французской армии, которого обвинили в шпионаже на Германию. Главную роль в нем исполнил французский актер Жан Дюжардан.

Включение картины Полански в конкурсную программу подвергли критике из-за предъявленных ему в США обвинений в совращении несовершеннолетней.



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"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль получила француженка Ариан Аскарид за роль в фильме "Глория Мунди" ("Молитва во имя Бога").

Лучшим актером признан итальянец Лука Маринелли за картину "Мартин Иден". Приз за лучшую режиссуру достался шведу Рою Андерссону, снявшему фильм "О бесконечности".

Приз за лучший сценарий получил Юньфань за китайский анимационный фильм "Дом 7, Черри Лейн", специальный приз получил режиссер Франко Мареско за фильм "Мафия уже не та, что раньше".

Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Тобби Валлесу за роль наркомана в картине "Молочный зуб".



Лучшим актером признан итальянец Лука Маринелли за картину "Мартин Иден"

Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо с 28 августа.

Помимо включения к конкурс работы Полански, критику вызвало также то, что среди 21-й конкурсной картины всего две были сняты женщинами-режиссерами.

С точки зрения гендерного паритета Венецианский фестиваль сильно отстал от своих фестивальных собратьев в Канне и Торонто.