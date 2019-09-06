 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
12:10 08.09.2019

Назарбаев занятно повернул предложение Путина назвать его именем ракетный комплекс
"Нурсултан" не надо, назовите "Назарбаев"

7 сентября Владимир Путин торжественно открыл День города. Лейтмотивом его речи и последующего праздничного концерта стало единство народов, вновь олицетворяемое, по словам ВВП, Выставкой достижений народного хозяйства. Путина неотступно сопровождал Нурсултан Назарбаев, а на сцене вместе с российским на протяжении всего концерта находился казахский фолк-ансамбль.

Несомненные приметы широкомасштабного праздника проявились еще на дальних подступах к ВДНХ. Улицы освободили от избыточного автотранспорта. А на борьбу с опадающей листвой бросили дополнительные отряды дворников, работа которых завораживает не хуже вида текущей воды или пылающего костра: гастарбайтеры все метут и метут, а листья все падают и падают...

Праздничную сцену на ВДНХ установили в самом выигрышном месте: на фоне фонтана со свежепозолоченными фигурами барышень в национальных костюмах, символизирующих республики исчезнувшей страны под названием СССР. Сформированный таким образом "задник" сцены дополнили другие чудеса эпохи репрессанса: причудливые колонны, башенки и сказочные дворцы, увенчанные пятиконечными звездами.
На вместительной сцене заранее разместилась масса творческих коллективов: по центру - хор (мужчины затянуты в черные фраки, дамы - в черных платьях) и симфонический оркестр с роялем на первом плане. По бокам - инструментальные фолк-группы в национальных одеждах - российская и казахская. Хоровым "людям в черном", кстати, на не по-осеннему припекающем солнце пришлось хуже всех: время от времени они яростно обмахивались нотами. Но около полудня конец их мучениям положил гул вертолетов: прилетели главные спикеры.

Путин и Назарбаев вместе осмотрели павильон "Казахстан", а затем российский президент предложил экс-президенту Казахстана переименовать строящийся на Байконуре космический ракетный комплекс "Байтерек" в честь него - "Нурсултан".
- Ну зачем,- заскромничал Назарбаев. - Не надо. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите.
- Хорошо, договорились, - легко согласился Путин.
Он поздравил собравшихся с Днем города. Но больше говорил об отреставрированной ВДНХ, возродившей свой "яркий, узнаваемый образ" и вернувшей "свою основную роль культурного, музейного и экспозиционного центра, способствующего объединению нашего многонационального народа".

- Так держать! - подытожил ВВП, похвалив "за слаженную работу" московские власти и всех москвичей и указав на значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра.

Сергей Собянин больше говорил не об итогах, а о будущем:
- Москва всегда стремилась быть лидером среди мировых городов. Таковой она и должна быть! А потому мы обращаем особое внимание на комфортные условия. Взять хотя бы общественный транспорт: протяженность линий метрополитена вскоре будет удвоена; мы переходим на комфортный наземный транспорт. Создаем мы и лучшую в мире школу, стремимся к лидерству среди самых здоровых городов мира, развиваем условия для занятия спортом. И все это для того, чтобы 2 миллиона московских детей и подростков получили качественное образование и возможность стать успешными в жизни; 3 с половиной миллиона представителей старшего поколения - надежную соцзащиту, а все работающие - достойные зарплаты.

Сменившую спикеров концертную программу составили номера-поздравления от бывших республик СССР и примкнувшей к ним Абхазии: известные с советских времен песни, зажигательные пляски - и все это в национальных костюмах. Один номер сменял другой, но ни Грузия, ни Украина, ни Прибалтийские республики в "празднике дружбы" представлены не были.

Марина Лемуткина

Источник - mk.ru
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