Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева

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13:18 08.09.2019

Ногаев и Кулибаев встретились с бизнесменами

Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен" Тимур Кулибаев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев провели расширенное заседание c участием местных бизнесменов. В ходе заседание были рассмотрены различные вопросы развития региональной экономики. В том числе подготовка кадров, увеличение казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах



Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен" Тимур Кулибаев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев провели расширенное заседание c участием местных бизнесменов. В ходе заседание были рассмотрены различные вопросы развития региональной экономики. В том числе подготовка кадров, увеличение казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах.



Заседание прошло в рамках празднования 120-летия отечественной нефтяной промышленности.

- Действительно, праздник очень хороший. Вы все знаете, для меня Атырау – родной город. Здесь мой отец работал, пять лет возглавлял область. С 97-го года я сам неразрывно связан с областью, с нефтегазовой отраслью, с другими секторами экономики. И, конечно, для меня огромная честь участвовать в праздновании 120-летия нефти здесь, в Атырау. А теперь приступим к повестке заседания, - сказал Тимур Кулибаев.



Директор Палаты предпринимателей Атырауской области Абдолла Идресов рассказал о развитии регионального бизнеса. В том числе заострил внимание на проблемных вопросах.

- Скрининг и последующая паспортизация предприятий обрабатывающей промышленности показала, что в области имеется 1 128 предприятий в сфере обрабатывающей промышленности. Загруженность по предприятиям машиностроения составляет 20%. Доля участия в закупках составляют 5%. В результате предприятия не растут, не расширяется их товарная линейка не растут их обороты и компетенции, - сказал А.Идресов.



Одной из причин называют сложность доступа к участию предпринимателей в государственных и квазизакупках, а также не соответствие местных производителей предквалификационному отбору в крупных компаниях с иностранным участием. За счет низкой загруженности доля машиностроения в обрабатывающей промышленности составляет 6% (584 млрд. тенге), а доля в обработке всего 0,5% (за 2018 год 34,9 млрд. тенге). В областном филиале палаты предпринимателей считают, что предквалификационный отбор добывающих компаний с зарубежным участием не стал инструментом "роста местных предприятий". Необходимо создание центра компетенций с обучением для местных компаний области.

Свое мнение высказал и Тимур Кулибаев.



- Государственные структуры и квазисектор закупают однородную продукцию. И, к сожалению, такая статистика, что даже несмотря на закон о государственных закупках, его обходят. 75% госзакупок происходит из одного источника. Мы наблюдаем превышение цен в отличии от тендерных процедур, когда есть различные поставщики, доходит до 30%. Мы договорились с агентством по противодействию коррупции, что там где мы видим закупки которые происходят за рамки ценовых допустимых норм, реагировать. Эта система в автоматическом режиме будет выдавать такую информацию. Это будет сигналом для того, чтобы антикоррупционное ведомство обратило внимание. Я думаю, что это повысит прозрачность. И убежден, это даст нашим отечественным товаропроизводителям участвовать в долгосрочных контрактах. Именно благодаря таким контрактам можно производить модернизацию производства, создавать конкурентную продукцию. Понятно, то наши недропользователи они требуют качество, цены на продукцию. И этого можно достигать, в том числе, за счет долгосрочных контрактов. На этим мы вместе с вами и будем работа региональная палата на своем уровне. У вас здесь большой объем работы. Госзакупки бюджета по области более 200 млрд тенге. У недропользователей также идут большие объемы закупок. Поэтому здесь у нас очень большой объемы работы, - отметил Т. Кулибаев.



Аким области Нурлан Ногаев поблагодарил участников заседания за детальное обсуждение важных вопросов развития регионального предпринимательства. Обратив также внимание на вопросы взаимодействия властей и бизнеса.

- Пользуясь случаем, я хотел обратить внимание на один вопрос. Главой государства было озвучено о поддержке субъектов бизнеса. И при этом Касым-Жомарт Кемелович четко обозначил, что власть обращает внимание на порядочность и чистоплотность предпринимателей. Неувязки у нас в области тоже есть. Бизнес должен развиваться, но не в ущерб здоровью и жизни людей. И не должны беспокоить окружающих людей. У нас один предприниматель получил землю с намерением создать автостоянку, а организовал летнее кафе. Жители близлежащих домов пожаловались, что до 4-5 утра они из-за шума не могут уснуть. Это определенный дискомфорт. И когда мои коллеги пошли выяснять, предприниматель написал в Агентство по делам госслужбы, после чего вынесли решение о дисциплинарном взыскании. Спрашивается – за что? Как местный исполнительный орган, отвечающий за стабильность, общественную тишину, мы должны за это отвечать. В итоге пошла дискредитация государственных служащих. Поэтому я прошу отнестись бизнесменов с пониманием и не подавать информацию только в том виде, которая им выгодна. Каждый бизнесмен желает получить прибыль, но общественная безопасность немаловажна. Это надо учитывать, - подчеркнул Нурлан Ногаев.