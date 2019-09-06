 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 07.09.2019
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    Кыргызстан   | 
"Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
17:34 08.09.2019

Базарбай Мамбетов, бывший вице-премьер-министр, общественный деятель: "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам таласцев"

Автор: Чынайым КУТМАНАЛИЕВА

6 сентября 2019

Считанное количество людей с богатым опытом, мыслящих на государственном уровне. Один из них Базарбай Мамбетов. Мы побеседовали с Базарбаем агаем о месторождении Джеруй, отданного по условиям, не приносящим дохода Кыргызстану, получили ответы на интересующие вопросы.
- Базарбай мырза, вы человек, хорошо знающий горнодобывающую отрасль. Почему месторождение Джеруй было отдано по условиям, не принимающим во внимание интересы государства?
- Действительно, золоторудное месторождение Джеруй было отдано по условиям, не приносящим никакой пользы бюджету, государству. В 2015 году наши знатоки организовали тендер, взяли у выигравшей тендер компании 100 млн долларов. Почему-то с компанией, выигравшей тендер, получившей юридическое право на освоение этого месторождения, не составили генерального соглашения, определяющего условия освоения месторождения. Вот почему наша власть не может владеть ничем из добываемых в указанном месторождении примерно 100 тонн золота. Как специалист назвал бы правильным проведение тендера, даже получение 100 млн долларов от победившей в тендере компании. Ведь мы те средства получили, выдав лицензию в качестве разрешения на освоение месторождения. Но не составили генеральное соглашение, по которому Кыргызстан владел бы 50% произведенного золота, вопрос решили коррупционным путем, за это наша власть должна ответить перед народом. Дело в том, что они, не составив генерального соглашения, совершили предательство к государству. Если бы составили такое соглашение, определили условия освоения месторождения, тогда бы я выступил перед народом: "Пусть работает Джеруй". Из-за отсутствия хотя бы одного подобного условия не могу сказать, чтобы добывали золото те, кто поставил цель ограбить Кыргызстан.
- Из месторождений, отданных по условиям, когда Кыргызстан ничем не может владеть, только один Джеруй, или есть еще другие рудники?
Материалы на тему
- Базарбай Мамбетов, экс-вице-премьер-министр: "Большинство месторождений достались аферистским компаниям, желающим разграбить Кыргызстан"
- Рудник "Джеруй" заработает осенью
- Работа на месторождении Джеруй осуществляется при полном соблюдении законов КР и экологически-технической безопасности
- В этом году начнется разработка месторождения Джеруй…
Метки
Базарбай Мамбетов, Джеруй, Альянс-Алтын
- К сожалению, кроме Джеруя были отданы по таким же условиям и другие месторождения. Например, иностранные компании, осваивающие месторождения в Кемине, Чаткале и Ала-Буке Иштамберди, Терек-Сай, Бозумчак, в Таласе Андаш. Они без составления генерального соглашения с нашим правительством добывают золото и вывозят. Будто этого мало, более 10 иностранных компаний добывают золото в Ала-Буке и Чаткале. Оказалось, в китайских летописях есть письмена про золото Чаткала. К сожалению, перечисленные мной в пример месторождения осваивают мошеннические компании, желающие разграбить Кыргызстан. Они в бюджет не вносят вклад даже с ноготок. Из годового отчета Государственного агентства геологии стало известно о получении лицензий на освоение 39 золоторудных месторождений мошенническими компаниями. Ни одна из купивших лицензию компаний неспособна вести золотодобычу. Они просто приобрели лицензию, ставят цель год-два подержать и перепродать другим.
- Есть ли путь отзыва назад лицензий на месторождения, от которых Кыргызстан не получает прибыль?
- Путь есть. Но для этого правительство должно быть решительным. Я к тому, что нашему правительству, Государственному агентству геологии можно было бы проанализировать все месторождения, сразу отобрать лицензию у отказывающихся составить соглашение, и сказать "не дадим, пока не придет способная работать компания". Но все получившие лицензии компании нашли общий язык с нашим правительством и вышестоящими, надлежаще уговорили. Поэтому не могут пойти на такой шаг, юлят. Потому что они согласились на такие условия коррупционным путем. Если бы мы составляли генеральное соглашение и отдавали месторождения способным проводить работу компаниям, тогда бы разбогатело и правительство, и бюджет. К сожалению, у нас происходит наоборот.
- Как нашли подход к таласцам, говорившим "пусть Джеруй не работает"? Они же во многих случаях выступают против, обычно не дают осваивать месторождение?
- Чтоб таласцы сидели молча, они дали в айыл окмоту Бекмолдо 170 млн сомов, в Таласский фонд 170 млн сомов, Таласскому району еще 170 млн сомов. Все вместе составляет 7,5 млн долларов. Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам таласцев. Те обрадовались получению нестоящих малых средств, замолчали, не говорят "пусть месторождение не добывают".
- Купивший лицензию Джеруя Муса Бажаев это тот человек, который ведет дела вместе с Бабановым?
- Бабанов и Муса Бажаев в Кыргызстане создали компанию "Альянс". С этой компанией сделали много неправильных работ в Кыргызстане. Купили 15 лет назад завод "Каинды кант", вывели его из строя. Тот завод после "Альянса" переходил из рук в руки 4-5 компаний, и хотя брал кредит, вкладывал средства, но не смог вернуться к первоначальному состоянию энергичной работы. После получения Джеруя компания Бабанова и Бажаева поменяла название на "Алтын альянс".
- Путин говорил, что на Джеруй выделит не 100 млн, а около 600 млн долларов средств. Но некоторые аналитики уже тогда говорили, что те средства не поступят наличными деньгами в казну Кыргызстана, а придут никчемными вещами как помидоры, одежда, варежки…
- Кто бы ни сказал, но сказал правильно. Канадцы и сейчас помидоры покупают и едят на своей земле, проводят политику, мол, пусть средства останутся в той стороне. Называют большие суммы, но ищут легкие пути предоставления при случае не наличными деньгами, а в виде бартера. Поэтому можно не верить, что все озвучиваемые средства полностью попадают в нашу казну.
- Критиковали также инициативу отдачи русским кыргызской нефти. Продав русским "Кыргызгаз" за 1 доллар, мы получили выгоду или потерпели урон?
- Я удивляюсь теми, кто говорит, дескать, потеряем независимость, усилится зависимость, если Россия будет осваивать предприятия, которые мы сами не можем нормально запустить в работу. Хочу сказать, было много критикующих, когда Атамбаев продал "Кыргызгаз" России за 1 доллар. С тех пор как Россия получила газ, подводится газ вплоть до новостроек, она же начала обеспечивать народ газом. Также строит здания, сдает в пользование народу. Не проиграем, если отдадим и нефть. Подешевеет бензин, народ получит не вред, а только пользу. Мы будем жить хорошо без ограничения свободы. Раз мы сами не можем заработать такие большие средства, запустить в работу, то почему бы не отдать говорящим, что облегчат проблему народа? От этого выигрываем мы.

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №32 от 06.09.2019/стр.5

Источник - gezitter.org
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