Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"

17:40 08.09.2019

И это ваш "Улуу журт"?



6 сентября 2019

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Слышали, что переваливший за возраст пророка, экс-спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов еще с ранней весны ездит по Иссык-Кульской, Чуйской областям, возводит фундамент новой партии. В свое время мы обнародовали свою информацию по этому поводу. Как и ожидалось, перед Днем независимости состоялся съезд политической партии "Улуу Журт". На почетном месте, в президиуме сидел аксакал Медеткан Шеримкулов. Интересно то, что политсовет партии единогласно избрал на должность председателя и лидера "Улуу Журта" Малабаева Аргынбека Жумабековича. "Точка зрения А. Малабаева полностью соответствует программе партии", - сказали делегаты.



Источник: газета "Айгай пресс" №29 от 06.09.2019 / стр. 2