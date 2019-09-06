 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 07.09.2019
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Пятница, 06.09.2019
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Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
18:10 08.09.2019

Портал Аlashainasy.kz, ссылаясь на facebook-страницу Айгуль ОРЫНБЕК, опубликовал мнение, что нынешние казахстанские мужчины имеют далеко не правильные ориентиры в выборе жены, и, как оказалось, виновно во всем советское прошлое.
Свои размышления автор начинает с тезиса "Не стоит жениться на умных - они бывают стервами". По ее мнению, чрезмерное количество казахских мужчин испортили свои гены и кровь потомства из-за подобных мыслей, услышанных еще в советские годы.
"Чтобы искоренить сильную казахскую нацию, нашим дедам подсовывали русских женщин, которым было свойственно напиваться, разводиться и говорить гадости о казахах. Такие женщины и вырастили нынешних плакс и подкаблучников, за которых не хотят выходить замуж образованные казашки", - пишет Айгуль ОРЫНБЕК.
По ее словам, нынешние парни не умеют различать хорошую родословную и принимают ее за стервозность. Также госпожа Орынбек попыталась напомнить казахским парням, что только образованная, умная женщина способна воспитать и вырастить достойное подрастающее поколение. А другие будут прыгать от одного мужика к другому, волоча за собой детей.
"Поэтому нашим казахам пришло время задуматься. Если они хотят, чтобы у чада были хорошие гены, то пусть женятся на казахских женщинах, которые смогут подарить им настоящих батыров", - закончила автор.
Перевод материалов отражает лишь точку зрения оригинала и не имеет ничего общего с позицией медиа-портала Caravan.kz

Источник - Аlashainasy.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567955400
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