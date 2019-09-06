Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?

18:16 08.09.2019

"На лесбийскую пару из РК было совершено нападение во время гей-парада в Амстердаме" - NL Times

Портал рассказал об инциденте, происшедшем с двумя женщинами - гражданками Казахстана и Бразилии - нетрадиционной ориентации во время гей-парада в Амстердаме.



Екатерина С. и ее подруга Ана Кэмбоим возвращались домой, когда к ним начали приставать двое мужчин. Девушки попросили их уйти, в ответ на это мужчины решили напасть. Обе женщины получили травмы: домой они вернулись с синяками, порванной губой и опухшим носом. По словам Сазоновой, полиция сообщила им, что маловероятно, что они поймают преступников.



"Моя девушка из Бразилии, а я из Казахстана. Мы можем ожидать чего-то подобного в наших собственных странах, но не в Амстердаме. И потом, это произошло во время прайда. Люди иногда спрашивают: почему вы проводите прайд? Почему нужно говорить об этом? Вот почему. То, что случилось с нами, может случиться с любой парой. Это все еще происходит. Также и в Амстердаме" - говорится в статье.