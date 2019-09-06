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Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:35 08.09.2019

В Малайзии не верят официальной версии Совместной следственной группы

АЛЕКСАНДР ГРИШИН

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад преподнес неприятный сюрприз противникам России, не устающим обвинять нашу страну в катастрофе Малайзийского Боинга 17 июля 2014-го в небе над Донецком. Находящийся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава правительства этой страны заявил, что обвинения в адрес Москвы вызваны плохими отношениями России и Запада. А также необходимостью обозначить виновного для производства им страховых выплат.

- Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия - она должна будет выплатить компенсацию за инцидент, - пояснил он.

Но в том-то и дело, что сомнений в виновности России у Малайзии с каждым днем все больше, а в объективности расследования Совместной следственной группы (ССГ) веры все меньше и меньше.

Такая позиция главы правительства этой страны – совсем не новость. Мохамад и ранее высказывал недовольство тем, как ведется расследование, и недопуском самой Малайзии к участию в расследовании.

- Может, у нас и нет специальных знаний, но мы можем привлечь экспертов за деньги. По какой-то причине Малайзии не позволили проверить черные ящики и выяснить, что случилось. Мы не знаем, почему нас не допустили к расследованию, но мы с самого начала видели, что там слишком много политики. Цель заключалась не в том, чтобы выяснить, как все произошло. Похоже, все было сосредоточено на том, чтобы возложить вину на русских. Так нейтральные расследования не проводятся, - заявил он еще в конце мая нынешнего года и подтвердил, что Малайзия приняла бы результаты нейтрального расследования. – Но здесь мы имеем стороны, у которых есть политическая заинтересованность.

Фактически он продублировал ту же аргументацию, что и российская сторона, которую изначально никто не допустил к расследованию. Зато Украина стала его участникам, что, как говорили многие эксперты, равнозначно включению в состав следственной группы самого подозреваемого в преступлении.

- Можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? – резюмировал премьер. - Нам сложно поверить, что они могут установить, кто именно стрелял.

Что же делать в этой тупиковой ситуации? Премьер предложил выход, который вряд ли понравится кому-то на Западе. А именно – создать новый нейтральный орган для расследования этого дела. Фактически, начать следствие заново, собирая все доказательства и с равноправным участием (или неучастием) всех заинтересованных сторон. Причем, не игнорировать никакие показания, в том числе, и тех, кого до сих пор ССГ, что называется, бойкотировала. Например, немецкого частного детектива Йозефа Реша, который по заказу родственников пассажиров злополучного рейса вел свое расследование катастрофы МН17.

- Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был еще один самолет в то же время, в том же месте. Все это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы Совместной следственной группой. Поэтому мы были бы рады выслушать любого, у кого есть данные и свидетельства о том, что случилось, - заявил премьер-министр Малайзии.

Неужели американцам все-таки придется рассекречивать снимки своих спутников, которые как раз во время запуска ракеты висели над Донбассом? А то ведь, если откажут, совсем неудобно получится.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567956900
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