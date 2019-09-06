Каз-велосипедист Винокуров стал чемпионом мира Ironman во Франции

22:32 08.09.2019

Олимпийский чемпион Лондона-2012 и генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров стал победителем чемпионата мира Ironman 70.3 в Ницце (Франция) в своей возрастной категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.45-летний казахстанец смог преодолеть дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа 28 минут и 47 секунд. В его возрастной категории участвовало 507 человек. При этом Винокуров стал 93-м среди всех 3 344 участников чемпионата мира Ironman 70.3 в Ницце. Ранее Винокуров стал победителем BI Group Ironman 70.3 Astanа в Нур-Султане в своей возрастной категории. Эта победа принесла олимпийскому чемпиону по велоспорту путевку на чемпионат мира следующего года. При этом генеральный менеджер велокоманды "Астана" выступит на еще одном главном старте сезона - чемпионате мира Ironman 140.6 в Каилуа-Кона (Гавайи), который состоится 12 октября.