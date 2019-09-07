Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар

00:02 09.09.2019

"В древности женщина была, как трофей": отечественный тюрколог объяснила, почему пожилые казахи любят жениться на молодых



Казахстанский тюрколог Айман КОДАР поведала, по каким причинам женитьба пожилого человека на молодой девушке для казахов считается обычным явлением, откуда это пошло и почему раньше женщину считали товаром.



Недавно в СМИ появилась информация, что 82-летний отечественный певец Нургали Нусипжанов взял в жены 37-летнюю журналистку Жадыру Сейдеш. Пышное торжество состоялось 26 августа в одном из ресторанов Алматы.



Фотографии и видео с торжества появились в нескольких популярных пабликах в Instagram и Telegram. Известно, что новоиспеченная жена артиста младше своего звездного мужа на 45 лет. О торжестве также поведала заслуженная артистка Казахстана, исполнительница роли Кыз Жибек Меруерт Утекешова, которая была почетной гостьей на свадьбе молодоженов.



Это событие стало причиной обширных дискуссий среди общественности: многие пользователи Казнета осудили решение народного артиста РК жениться на женщине с такой большой разницей в возрасте, однако коллеги г-на Нусипжанова, наоборот, поддержали его и поздравили с долгожданной свадьбой.



Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного неравного бракосочетания, подобные случаи для нашей страны стали уже обыденностью. В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным тюркологом Айман КОДАР, чтобы узнать, могла ли причина крыться в древней истории.



- Правда ли, что в древности у казахов были довольно необычные свадебные обычаи, вплоть до выбора невесты для мальчика в еще совсем юном возрасте?



- Да, это пошло еще со времен Чингисхана, когда ему выбрали его первую жену Борте. Им тогда было около 11 лет. Раньше подобные договоренности считались нормой, но сейчас это мало практикуется.



- А были ли раньше распространены неравные по возрасту свадьбы, когда пожилой казах брал в жены молодую девушку, по примеру певца Нургали Нусипжанова?



- Это было совершенно обычным явлением. К примеру, наши дедушки нередко женились по несколько раз, и даже на девушках, которые были намного младше.



Но вообще в стране, где почти узаконен токализм, это совсем неудивительно, что мужчина в летах женится на девушке. Было бы гораздо удивительнее, если бы нашлась казахская Пугачева, которая выходила бы замуж за мальчиков.



Просто, как мне кажется, в случае с отечественным певцом разница была настолько велика, что общество встрепенулось. Крайности всегда заставляют задуматься.



- С чем было связано это явление?



- Раньше у казаха могло быть несколько жен. Причина в том, что мужчины хотели себе наследника, и чем больше детей, тем считалось лучше.



В древности женщина была как трофей, товар. И женитьба на молодой девушке поднимала статус мужчины, словно он альфа-самец. И сейчас ничего не изменилось. Мотивация та же: доказать людям, что ты достойный человек, что у тебя есть еще "порох", деньги и влияние, а женщины на это соглашаются ради хорошей и обеспеченной жизни.



Даже в современном Казахстане есть много случаев, когда токал рожала мужчине наследника, и ей дарили квартиру или как-то обеспечивали. Я не считаю, конечно, это уместным, но разница в возрасте и брак - это вполне привычные вещи.



- Какая мотивация была у девушек в древние времена в таких ситуациях?



- Деньги, положение, наследство и в очень редких случаях любовь.



- А бывали ли противоположные случаи, когда молодой казах мог жениться на женщине в возрасте?



- Такого не припомню. Женщина же - она всегда оставалась в роду мужа. Если овдовела, то его брат мог взять ее как токал. Мог жениться на ней, чтобы она в родовой системе бывшего мужа осталась, этакий левират.



- Есть еще предположение, что подобное неравенство в браке появилось с приходом ислама. Так ли это?



- Ну, возможно. Там можно было хоть четырех жен брать, если мужчина был в состоянии их одинаково обеспечить. Допускаю, что влияние ислама могло присутствовать, потому что, насколько я помню, у тюрков многоженства не было. Но у монголов, которые верили в Тенгри, было, а Казахское ханство было образовано на месте улуса сыновей Чингисхана, то есть на обломках монгольской империи.



- Получается, что казахи переняли у них некоторые традиции и обычаи?



- Да именно. У монголов, даже у Чингисхана, помимо четырех жен, были еще трофеи- жены, которых ему дарили завоеванные страны, и он не был мусульманином. Так что тут нельзя говорить только о влиянии ислама. Здесь, наверное, больше виновато наше родовое сознание. Эта идея, что надо всеми силами продолжить свой род и, что женщина должна остаться в роду умершего мужа.



Однако, это все было раньше, а то, что мы видим сейчас - это только отголоски прошлого.



Александр Григорянц