 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:21 09.09.2019

Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине
Полномочий у Верховной рады становится меньше, у главы государства - больше

Игорь Кармазин

Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность. Украинский парламент также проголосовал за сокращение числа депутатов и упрощение отзыва депутатских мандатов. Власть президента при этом усиливается. Самая главная такая инициатива - право Владимира Зеленского назначать глав некоторых силовых ведомств. Представители оппозиции уже заявили, что президент узурпирует власть на Украине. "Известия" разбирались в том, к чему приведут политические реформы.

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Каста неприкосновенных

Депутаты Верховной рады проголосовали за отмену неприкосновенности 3 сентября. Это решение одобрили 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов. В поддержку законопроекта выступили фракции "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса". Ни один парламентарий не проголосовал против, трое воздержались. Депутаты встретили принятие поправок аплодисментами.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. С этого времени депутатов можно будет обыскивать, прослушивать, вызывать на допросы, предъявлять подозрения, вести уголовное следствие и так далее. Старая редакция закона допускала преследование депутатов исключительно с согласия Верховной рады. В новой редакции сохранилась только норма о том, что народные избранники не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте.

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Оппоненты нововведения говорят, что закон будут использовать для давления на оппозицию, преследования политических противников. Например, теперь ничто не мешает силовикам задержать парламентария во время акции протеста. Владимир Зеленский уже намекнул на то, что проблемы могут начаться у партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая конкурирует с президентом за симпатии избирателей юго-восточных регионов Украины. "Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов", - сказал глава государства в недавнем интервью.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" стала единственной в раде, которая не голосовала за закон. Сопредседатель фракции Юрий Бойко объяснил, что объединение выступает за одновременное снятие неприкосновенности и с депутатов рады, и с президента. "Если снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Мы были готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех", - объяснил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

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Борьба с кнопкодавством

Законопроект о снятии неприкосновенности удалось принять быстро, потому что за основу взяли документ, который готовили еще при президенте Порошенко. Инициатива ранее прошла необходимые этапы согласования. Ряду других предложений необходимые процедуры пройти только предстоит. Согласно законодательству, рада сначала направляет инициативу на рассмотрение в Конституционный суд (КС). Потом парламент может изменения одобрить предварительно, а затем необходимо рассмотрение предложения в целом. Для последнего голосования требуется не менее 300 голосов парламентариев.

Сейчас Верховная рада на рассмотрение в КС отправила предложения по упрощению процедуры лишения депутатов их мандата. Лишать места в раде предлагают за так называемое кнопкодавство - неличное голосование, когда вместо отсутствующего депутата голосует его коллега. Еще одной причиной отзыва мандата предлагается сделать пропуск трети заседаний одной сессии без уважительной причины. В случае кнопкодавства лишить мандата сможет обычный суд, а за прогулы накажет Верховный суд. Утверждения в парламенте этих решений не потребуется. Законопроект поддержали 279 депутатов.

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В Конституционный суд также отправили инициативу о сокращении числа депутатов рады. Сейчас их должно быть 450, в будущем число планируют довести до 300. Этим же законопроектом предполагается отменить голосование на выборах в Верховную раду по мажоритарным округам и ввести пропорциональную систему выборов. То есть территории в новом парламенте своих представителей иметь не будут, а политическая борьба сосредоточится в Киеве. Соответственно, договариваться, искать компромиссы и, в конечном итоге, управлять парламентом президенту может быть проще.

"Начало неоправданной концентрации власти"

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Параллельно с ослаблением парламента ряд предложений направлены на усиление власти президента. Зеленский хочет единолично назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Согласно действующей процедуре, президент назначает этих руководителей по представлению премьер-министра при согласовании с общественными советами НАБУ и ГБР.

Кроме того, в Конституцию собираются включить пункт о том, что президент образует независимые регуляторные органы, осуществляющие мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования. Представитель президента Михаил Вениславский подчеркнул, что такие органы могут создавать в самых различных сферах: энергетике, торговле и т.д. В случае принятия этих изменений, Владимир Зеленский получит гораздо больше влияния на деятельность подразделений государственной власти.

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Расширение президентских полномочий раскритиковали представители оппозиции. Представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский узурпирует власть. "Почему сейчас хотят протолкнуть эту норму? Потому что под хорошей миной отмены неприкосновенности хотят убить независимость НАБУ и ГБР. Президент хочет взять на себя все полномочия и прибрать к своим рукам всю полноту власти", - сказал Гончаренко. Обеспокоенность выразили в неправительственной организации Transparency International. "Изменения в Конституцию […> могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента", - отмечается в сообщении.

Впрочем, активного сопротивления перераспределению полномочий не наблюдается. Популярность президента остается на высоком уровне. Во время "медового месяца" с избирателями глава государства может продавить выгодные решения. Нет противодействия Зеленскому и со стороны западных стран.

Украине в ближайшее время предстоит провести ряд непопулярных реформ. Стране необходимо произвести колоссальные выплаты по внешнему долгу, иностранные инвесторы ожидают отмены моратория на продажу сельхозземель. Ради этого Запад, возможно, смирится с элементами авторитаризма.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567977660
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