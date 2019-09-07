 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:23 09.09.2019

Серик Малеев. Шынгысхан, президент Токаев, и Золотая Орда. Долой манкуртов и манкуртизм…

Наконец-то, заждались, вот и на нашей улице праздник. В свое время, в годы моей работы в газете "Мегаполис", практически в каждом еженедельном номере газеты я давал статьи о Шынгысхане, Золотой Орде, и отношении к казахам Великого полководца.

Причем, чем глубже я погружался в тему, тем больше открытий для себя совершал.

Так, для меня было подлинным откровением узнать, что так называемый старомонгольский язык, на котором разговаривали соратники Великого полководца, это, по сути, наш родной казахский язык, за прошедшие века претерпевший изменения, но все равно легко узнаваемый.

Да, старомонгольский отличается от современного казахского языка, но намного меньше, чем древнеславянский от нынешнего русского языка.

Не будем забывать и о родословной Шынгысхана. Сам он, по отцу был из рода кият. Кияты входят в казахское шежире, хотя они расселены по всему пространству Евразии, от Алтая и до Крыма. А по матери, Сотрясатель Вселенной из рода конрат. Конратом являлся и знаменитый казахский былинный герой, Алпамыс - батыр, живший предположительно в XI веке.

Но и это не все. Можно вспомнить соратников Шынгысхана, представленных самыми разными казахскими родами. Среди них были и жалаиры, и кереи, и конраты, и найманы, и аргыны.

Так что все указывало в первоисточниках на то, что Великий полководец имел и имеет самое непосредственное отношение к казахам. Не говоря уже о Золотой Орде, улусе старшего сына Шынгысхана Жошы-хана.

Поэтому и сайт свой я не случайно назвал "Алтын Ордой". После "Мегаполиса" я публиковал материалы на тему прошлой истории казахов в "Литере" и "Алтын Орде."

И вот наконец, казахи преодолели свою робость перед Российской империей. Устами президента Касым-Жомарта Токаева было впервые заявлено на уровне высшего руководства страны, в его выступлении у погребального мавзолея Жоши - хана (хана Джучи), в Улытау, что казахи не только имеют прямое отношение к наследству Шынгысхана, но и отпразднуют у себя в этом году памятную дату - 750 летие со Дня образования Золотой Орды, кочевой империи, простиравшейся когда-то от Тихого океана до берегов Дуная.

И это такая страшная политическая крамола, за которую в прежнее советское время можно было получить, или расстрел, или, в лучшем случае, двадцать пять лет сталинских лагерей.

Но ничто не вечно в нашем подлунном мире, даже историческая ложь и фальсификации, и правда, как бы за нее не наказывали в прежние тоталитарные годы, все равно прорывается наружу.

Сегодня перемены в Независимом Казахстане происходят не только в экономике и политике, но и в сознании миллионов казахов.

А значит, мы, и наши потомки, узнаем еще много интересного о прошлой истории казахов. В сотрудничестве с ведущими мировыми научными институтами мы ее будем открывать заново. Очищая от подтасовок, лжи и фальсификаций. И да сгинут манкурты.

Ведь недаром говорят: "Кто не помнит своего прошлого, тот не достоин будущего!"

Источник - НОВОСТИ КАЗАХСТАНА
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567977780
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