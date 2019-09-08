 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.09.2019
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:55  Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)
00:54  Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы
00:52  России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"
00:27  Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"

00:23  Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:21  Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:02  Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар
00:01  Хаджимба на тоненького переизбирается в президенты Абхазии
Воскресенье, 08.09.2019
22:32  Каз-велосипедист Винокуров стал чемпионом мира Ironman во Франции
18:35  Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:16  Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?
18:10  Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
17:40  Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"
17:34  "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортвумена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
10:06  Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать
08:48  Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико
00:32  Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC
Суббота, 07.09.2019
22:24  Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
20:07  В Афганистане талибы напали на город Фарах
19:57  В Туркмении освобожден журналист Гаспар Маталаев
15:10  Внешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII века
15:08  ЕлбаКульт. В Таразе прошла "научная" конференция - "Историческая миссия Елбасы"
15:06  Образование без министерства. Сколько сэкономит Кыр-бюджет? - Т.Кудрявцева
15:05  США отказались смягчать санкции в отношении Ирана
15:04  Раскол в британском обществе стал чудовищным
14:58  "У Востока три преимущества перед Западом: убеждения, власть и наслаждения". Новая книга о Русском Ориентализме
14:56  Найден новый многомиллиардный рынок для российской нефти и газа - Индия
12:02  На пост нового Минобраза Киргизии сватают матерого ошмяка-трайбалиста ректора ОшГУ Исакова
09:28  Первый Индийский луноход "Чандраян-2" разбился об Луну при прилунении
09:25  Антикитайские митинги в Казахстане - результат межкланового противостояния, - О.Худайбергенов
08:56  Великий день Афганистана. Афганцы празднуют вместе День независимости и юбилей отношений с Россией, - М.Б.Баханд
08:48  Каныбек Ботобаев назначен директором Госагентства по земельным ресурсам Киргизии
08:43  Узбеки наняли французских пиарщиков рекламировать свой тур-потенциал в Европах
08:41  Новым депутатом КырПарламента стал старый КГБист от партии "Кыргызстан" полковник Сыдыгалиев
08:19  Елбасы прилетел в гости к Путину на "День города Москвы"
08:10  Главой Киргизского Госагентства окружающей среды повторно назначен Мирслав Аманкулов
07:33  ГендерДурь. В школах британского Сассекса девочкам запрещено ходить в... юбках.
01:36  "Низы", "верхи" и половодье. Ждет ли Центральную Азию экологическая катастрофа?
00:44  Для чего в Казахстане создается новая прозападная "оппозиция"? - А.Курманов
00:33  Когда развалится Казахстан? - Айдар Хусаинов
00:31  Саакашисты штурмуют здание Парламента Грузии. Им не "Стыдно"...
00:28  Обвинявшихся в коррупции вице-министров Казобраза Бигари и Жакыпову полностью оправдали
00:09  ММКВЯ-2019. Николай Фоменко презентует новую книгу "Меткое слово" (анонс)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"
00:27 09.09.2019

Для создания "демилитаризованной зоны" введен военный контингент

Вооруженные силы Турции вошли на территорию северных провинций Сирии для создания совместно с США "демилитаризованной зоны". По замыслу Анкары и Вашингтона, зону протяженностью 2000 км и глубиной в 20 км будут патрулировать вооруженные силы двух стран, что обезопасит границы Турции от вооруженных формирований, действующих в Сирии. При этом США и Турция действуют без координации с российской армией и сирийскими властями. Фактически это агрессия против суверенной страны.

На протяжении нескольких лет камнем преткновения между США и Турцией оставался "курдский вопрос". Сирийские курды, получающие от США военную поддержку для борьбы с террористами, воспринимаются в Анкаре как потенциальная угроза. Часть сирийской территории находится под контролем проамериканских курдских Отрядов народной самообороны, и никто не мешает отдельным отрядам переходить границу и воевать с турками американским оружием. Анкара требовала от США контроля над сирийской границей и очень долго сделка срывалась из-за позиции Белого Дома.

Прорыв в переговорах наметился после того, как президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступил с ультиматумом: "Или вы даете нам границу, или мы начинаем вторжение и ликвидируем курдскую угрозу как таковую".

Ультиматум возымел действие, и с воскресенья американские военные начали патрулировать приграничную зону совместно с турками. С турецкой стороны в патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров и штурмовые вертолеты, армию США представляет небольшой конвой бронетехники.
Стороны намереваются расширять зону патрулирования, которая постепенно охватит обширные районы Сирии. О точных цифрах пока остается только догадываться. Пока не ясно, сколько сирийской земли получит Эрдоган в обмен на отказ от войны, однако уже сейчас известно, что речь идет о тысячах квадратных километрах, десятках населенных пунктов и сотнями тысяч человек.
При этом обе стороны фактически делят то, что им не принадлежит: у Дамаска разрешения на военное присутствие никто не спросил. И, отмечают эксперты, вряд ли спросит:
-Позиция Дамаска в этом деле уже мало кого заботит, - сказал "МК" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - По факту, сирийская территория стала торговой точкой. Кто, куда, почем. Про международное право здесь тоже вспоминать не стоит, право тут у того, кто сильнее (как и везде).
По оценке эксперта, в сложившейся ситуации США и Турция решают все или почти все свои проблемы в регионе, а Россия и правительство Сирии получают новые проблемы.

Главная проблема для России - конец войны вновь откладывается на неопределенный срок. Дамаску же теперь стоит опасаться того, что от страны отколется еще один кусочек и отколется безвозвратно.
Башар Асад рискует войти в историю, как президент Сирии, при котором страна потеряет свои исторические территории, считает Багдасаров. - Если турки пришли, они уже не уйдут с этих территорий. А если так, то на занятых турками территориях смогут укрыться группы, которые мы называем "террористическими", а США, например, "диверсионными". Они будут приходить на сирийскую территорию, и война просто перейдет на новый уровень - партизанский.

Главным вопрос - поднимутся ли на борьбу сирийские курды. Потому как под "условный" турецкий контроль в первую очередь попадает район исторического проживания сирийских курдов. И в случае установления здесь турецкой или про-турецкой администрации местное население ждут репрессии и насильная туркизация. Однако, возможность курдского противостояния, кажется, была купирована США.
-Курды поставлены в совсем уже плохую ситуацию, - сказал эксперт. - И главный вопрос: будут ли они сопротивляться. Дело в том, что в последнее время США начали менять командный состав курдских отрядов, стали создавать отряды, которые подчиняются только им. Половина отрядов курдской самообороны расформированы, создаются новые. Они скорее всего не вступят в конфликт с Турцией без приказа из США.

Главный бенефициар случившегося, по мнению эксперта - это президент Турции Эрдоган. Ему удалось "додавить" США на сирийском направлении и уйти из-под критики из Москвы.

-Сегодня Эрдоган - это политик номер один по вопросам взаимодействия с двумя центрами силы - Россией и США. То есть он может получить выгоду и от тех, и от других. Тут важен такой момент. В своей программе "Турецкое видение 2023" Эрдоган к 2023 году пообещал возвращение ряда бывших османских территорий. И он выполняет эти условия. Турецкая армия уже контролирует север Ирака, в Сирии все тоже продвигается успешно. Не удивлюсь, если по их контролем к 2023 году окажется Алеппо, - резюмирует Семен Багдасаров.

В 2017-2018 годах Турция уже предприняла ряд военных операций на севере Сирии, заняв территории провинции Алеппо, где была создана про-турецкая администрация. В занятых населенных пунктах открылись отделения турецкой почты, все дорожные знаки продублированы на турецком языке, дети в школах изучают тот же турецкий язык, а энергоснабжение идет из турецкой энергосети.
Очевидно, в Анкаре считают эти территории своими и оставлять не намерены. США же в этом вопросе могут пойти на компромисс, чтобы сохранить добрые отношения с Эрдоганом. Ведь, как известно, договариваться за счет чужих территорий всегда очень просто. Не свое - не жалко.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен: самые яркие новости дня.
Артемий Шарапов
8 сент. 2019

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567978020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК совершил рабочую поездку в Москву
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №653
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- Коллегия Министерства энергетики по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года
- Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?
- Министерство юстиции относительно механизма, предусматривающего использование "космо-мониторинга" при контроле за рациональным использованием сельхозземель, сообщает следующее
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  