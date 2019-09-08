Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"

00:27 09.09.2019

Для создания "демилитаризованной зоны" введен военный контингент



Вооруженные силы Турции вошли на территорию северных провинций Сирии для создания совместно с США "демилитаризованной зоны". По замыслу Анкары и Вашингтона, зону протяженностью 2000 км и глубиной в 20 км будут патрулировать вооруженные силы двух стран, что обезопасит границы Турции от вооруженных формирований, действующих в Сирии. При этом США и Турция действуют без координации с российской армией и сирийскими властями. Фактически это агрессия против суверенной страны.



На протяжении нескольких лет камнем преткновения между США и Турцией оставался "курдский вопрос". Сирийские курды, получающие от США военную поддержку для борьбы с террористами, воспринимаются в Анкаре как потенциальная угроза. Часть сирийской территории находится под контролем проамериканских курдских Отрядов народной самообороны, и никто не мешает отдельным отрядам переходить границу и воевать с турками американским оружием. Анкара требовала от США контроля над сирийской границей и очень долго сделка срывалась из-за позиции Белого Дома.



Прорыв в переговорах наметился после того, как президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступил с ультиматумом: "Или вы даете нам границу, или мы начинаем вторжение и ликвидируем курдскую угрозу как таковую".



Ультиматум возымел действие, и с воскресенья американские военные начали патрулировать приграничную зону совместно с турками. С турецкой стороны в патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров и штурмовые вертолеты, армию США представляет небольшой конвой бронетехники.

Стороны намереваются расширять зону патрулирования, которая постепенно охватит обширные районы Сирии. О точных цифрах пока остается только догадываться. Пока не ясно, сколько сирийской земли получит Эрдоган в обмен на отказ от войны, однако уже сейчас известно, что речь идет о тысячах квадратных километрах, десятках населенных пунктов и сотнями тысяч человек.

При этом обе стороны фактически делят то, что им не принадлежит: у Дамаска разрешения на военное присутствие никто не спросил. И, отмечают эксперты, вряд ли спросит:

-Позиция Дамаска в этом деле уже мало кого заботит, - сказал "МК" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. - По факту, сирийская территория стала торговой точкой. Кто, куда, почем. Про международное право здесь тоже вспоминать не стоит, право тут у того, кто сильнее (как и везде).

По оценке эксперта, в сложившейся ситуации США и Турция решают все или почти все свои проблемы в регионе, а Россия и правительство Сирии получают новые проблемы.



Главная проблема для России - конец войны вновь откладывается на неопределенный срок. Дамаску же теперь стоит опасаться того, что от страны отколется еще один кусочек и отколется безвозвратно.

Башар Асад рискует войти в историю, как президент Сирии, при котором страна потеряет свои исторические территории, считает Багдасаров. - Если турки пришли, они уже не уйдут с этих территорий. А если так, то на занятых турками территориях смогут укрыться группы, которые мы называем "террористическими", а США, например, "диверсионными". Они будут приходить на сирийскую территорию, и война просто перейдет на новый уровень - партизанский.



Главным вопрос - поднимутся ли на борьбу сирийские курды. Потому как под "условный" турецкий контроль в первую очередь попадает район исторического проживания сирийских курдов. И в случае установления здесь турецкой или про-турецкой администрации местное население ждут репрессии и насильная туркизация. Однако, возможность курдского противостояния, кажется, была купирована США.

-Курды поставлены в совсем уже плохую ситуацию, - сказал эксперт. - И главный вопрос: будут ли они сопротивляться. Дело в том, что в последнее время США начали менять командный состав курдских отрядов, стали создавать отряды, которые подчиняются только им. Половина отрядов курдской самообороны расформированы, создаются новые. Они скорее всего не вступят в конфликт с Турцией без приказа из США.



Главный бенефициар случившегося, по мнению эксперта - это президент Турции Эрдоган. Ему удалось "додавить" США на сирийском направлении и уйти из-под критики из Москвы.



-Сегодня Эрдоган - это политик номер один по вопросам взаимодействия с двумя центрами силы - Россией и США. То есть он может получить выгоду и от тех, и от других. Тут важен такой момент. В своей программе "Турецкое видение 2023" Эрдоган к 2023 году пообещал возвращение ряда бывших османских территорий. И он выполняет эти условия. Турецкая армия уже контролирует север Ирака, в Сирии все тоже продвигается успешно. Не удивлюсь, если по их контролем к 2023 году окажется Алеппо, - резюмирует Семен Багдасаров.



В 2017-2018 годах Турция уже предприняла ряд военных операций на севере Сирии, заняв территории провинции Алеппо, где была создана про-турецкая администрация. В занятых населенных пунктах открылись отделения турецкой почты, все дорожные знаки продублированы на турецком языке, дети в школах изучают тот же турецкий язык, а энергоснабжение идет из турецкой энергосети.

Очевидно, в Анкаре считают эти территории своими и оставлять не намерены. США же в этом вопросе могут пойти на компромисс, чтобы сохранить добрые отношения с Эрдоганом. Ведь, как известно, договариваться за счет чужих территорий всегда очень просто. Не свое - не жалко.

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Артемий Шарапов

8 сент. 2019