России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"

00:52 09.09.2019

Отмена мирных переговоров США и "Талибана" (запрещен в РФ), о которой объявил президент Дональд Трамп после теракта в Кабуле, лишний раз высветила проблему диалога с террористическими группировками. Не случайно накануне американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о нежелании госсекретаря США Майкла Помпео ставить свою подпись под разрабатываемым соглашением. Один росчерк – и "Талибан" мог превратиться из организации, использующей террористические средства для давления на центральное правительство, во вполне легальную силу, представители которой могут претендовать на свое место в политической жизни страны. Большая часть вашингтонского истеблишмента говорила, что даже публичный диалог с талибами мог дать надежду другим террористическим группировкам по всему миру.



Долгое время американский президент Дональд Трамп вел себя как апологет реальной политики. Казалось, что для главы Белого дома не столь уж важно, сотрудничала ли другая сторона переговоров с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и признает ли она детище Усамы бен Ладена виновным в организации трагедии 11 сентября. Да и на кровопролитные теракты, происходившие в Афганистане параллельно с переговорным процессом, Белый дом долго закрывал глаза. Но эта проблема поднимала за собой еще ряд других. Как союзникам США по Североатлантическому альянсу относиться к тому, что главный гарант жизнеспособности военного блока в отношениях с давним и беспощадным врагом часто меняет свою позицию? Посреднические усилия, предпринятые Германией и Норвегией в разговоре с талибами, давали ответ на этот вопрос: вряд ли кто-то станет прекословить американской администрации. Да и сейчас объявленная отмена переговоров между США и талибами вынуждает членов НАТО быстро "переобуться".



Ситуация ставит вопросы и для тех международных игроков, которые не находятся в столь тесных отношениях с США, но долгое время сотрудничают с ними и пытаются внести лепту в различные переговорные форматы. Речь идет, конечно же, о России. Америка и талибы настаивали на том, чтобы российская сторона присутствовала на ожидавшейся церемонии подписания договоренностей. И Москва, судя по заявлениям официальных лиц, была не против. На регулярном брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова пояснила, что РФ готова стать или гарантом, или свидетелем подписания соглашения. Конечно, без других международных игроков, вовлеченных в разрешение афганского конфликта, ожидавшиеся договоренности выглядели бы откровенно слабо. Для США было важно получить широкое признание своих дипломатических усилий, а для талибов – "легализоваться" на всех уровнях.

Но для России вопрос коммуникации и уж тем более формальных соглашений с "Талибаном" ставит ту же этическую проблему, что и перед США. Разница лишь в том, что снисходительное отношение к угрозе, исходящей от талибов, для Америки означает обесценивание гибели ее военнослужащих в Афганистане, а для России – тщетность всех тех антитеррористических усилий, которые предпринимают ее военные в Центральной Азии на различных площадках. Поддержка договоренностей с боевиками – это согласие с языком терактов. И ни США, ни Россия, которые регулярно становились мишенью террористов, не могут этого себе позволить.

Сейчас, после отмены переговоров, трудно ожидать, что контингент США покинет Афганистан. Российской стороне когда-то нужно отказаться от использования пропагандистских клише и расстаться со страхом говорить западным партнерам об их необходимости. А в афганском конфликте их необходимость становится все более очевидна. И тот, кто скажет, что американское военное присутствие в Афганистане не отвечает интересам российской стороны, слукавит.



8.09.2019