Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)

00:55 09.09.2019

Кто из депутатов Жогорку Кенеша совмещает госслужбу и бизнес. Список



73% депутатов парламента КР - бизнесмены. Что об этом думают простые люди и эксперты



На портале Economist.kg 2 сентября вышло расследование, в котором представлены доказательства того, что депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова является учредителем общественного фонда с иностранным участием, что является нарушением закона.



Согласно Закону КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", депутаты парламента не могут "одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации".



Также депутаты Жогорку Кенеша не могут "входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Кыргызской Республики".



Зато парламентариям не возбраняется заниматься научной, педагогической и иной творческой деятельностью.



Редакция Kaktus.media выявила, что далеко не только одна Евгения Строкова является учредителем и/или руководителем коммерческих организаций, в том числе с иностранным капиталом. Немало ее коллег спокойно, вопреки закону, занимаются подобной практикой.



Все они, скорее всего, писали какие-то документы в ЦИК о приостановлении деятельности в своих организациях, выписывали доверенности на родственников и приближенных, но официально по-прежнему числятся владельцами или руководителями.



СДПК

Больше всего парламентариев, выступающих также директорами или учредителями коммерческих организаций, обнаружено в парламентской фракции СДПК - как минимум 12 человек.

Депутаты данной фракции, находясь на государственной службе, официально числятся руководителями компаний самого разного профиля - начиная от производства кирпича и заканчивая банковской деятельностью и финансовым посредничеством.



"Республика - Ата Журт"

По крайней мере 9 человек из парламентской фракции "РАЖ" являются руководителями и/или учредителями фирм, занимающихся добычей и обогащением руд драгоценных металлов, рекламой, предоставлением кредитов, изданием компьютерных игр, пассажирскими перевозками и даже проведением расследований.



"Кыргызстан"

Семь депутатов от фракции "Кыргызстан", помимо государственной службы, выступают руководителями и учредителями компаний, которые управляют недвижимым имуществом, производят медикаменты, занимаются частной охраной и оптовой торговлей.

Один из депутатов этой фракции выступает директором и учредителем ОсОО с иностранным участием, которое специализируется на деятельности грузового автомобильного транспорта.



"Бир Бол"

Один депутат парламентской фракции "Бир Бол" связан с деятельностью двух ОсОО с иностранным участием. Другой связан с добычей природных минералов и горных пород. Третий, помимо госслужбы, руководит переработкой и консервированием фруктов и овощей.



"Ата Мекен"

Рекорд по участию в коммерческих организациях с иностранным участием поставила депутат от "Ата Мекена" Айсулуу Мамашова. Она учредитель четырех таких компаний, которые занимаются оптовой торговлей, организацией отдыха и развлечений, а также пассажирскими и грузовыми воздушными перевозками.



"Онугуу-Прогресс"

В рядах парламентской фракции имеется депутат, который является учредителем строительной компании. Она строит жилые и нежилые здания в Нарыне.



Итоги



Анализ базы Минюста показал, что как минимум 37 депутатов Жогорку Кенеша не только работают на государственной службе, но и занимают должности директоров и учредителей коммерческих организаций.



Приведенные выше факты демонстрируют, что те, кто создает законы, могут сами их не соблюдать. И им за это ничего не будет. Когда разговор идет о собственном бизнесе, здесь уже не до соблюдения законов.



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https://kaktus.media/doc/

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