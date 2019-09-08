 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:56 09.09.2019

Москва вынуждена стать арбитром в споре "Хезболлы" и ЦАХАЛ

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
8.09.2019

РФ пришлось стать посредником в разгоревшемся вооруженном столкновении между Израилем и Ливаном. Об этом саудовскому изданию Asharq Al-Awsat рассказали дипломатические источники. По их словам, стороны обратились к Москве за помощью, чтобы избежать более масштабного конфликта. Впрочем, их воинственная риторика не внушает уверенности в том, что стычки не повторятся. Вероятно, эти вопросы будут подняты на очередной встрече представителей России, США и Израиля в Иерусалиме.

По дипломатическим каналам Израиль и представители ливанской стороны сообщили России, что не стремятся к интенсификации конфликта, и попросили посреднической помощи. Как уточняют источники Asharq Al-Awsat, с ливанской стороны с Москвой связались представители военно-политической организации "Хезболла".
России пришлось предпринимать дипломатические усилия, чтобы конфликт не вышел на новый уровень.
В разговоре с арабскими СМИ посол РФ в Ливане Александр Засыпкин исключил вероятность войны между Израилем и Ливаном, однако дипломатические собеседники Asharq Al-Awsat утверждают, что во время последнего пограничного конфликта Израиля и "Хезболлы" опасения, что стороны находятся "в одном шаге" от полномасштабной войны, были.

Речь идет о столкновении 1 сентября, когда бойцы "Хезболлы" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер возле армейской казармы – у еврейского поселения Афифим. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении почти двух часов вела огонь по южным районам Ливана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по тому месту, откуда было совершено нападение на израильские позиции. Инциденту предшествовали обстрелы между ЦАХАЛ и "Хезболлой". Особый резонанс произвела атака израильских беспилотников на кварталы Бейрута, где находились позиции "партии Аллаха". Запуск дронов "меняет правила игры", подчеркивали представители "Хезболлы".

Российские военные источники Asharq Al-Awsat подтверждают, что Москва действительно начала более активно участвовать в процессе урегулирования между Ливаном и Израилем. Однако, по их словам, в этом помогла и иранская сторона, в зоне ответственности которой находится "Хезболла". По словам наблюдателей, российским посредникам удалось разрулить конфликт благодаря хорошим отношениям с израильтянами и ливанцами. Впрочем, это совсем не означает, что новых вспышек насилия больше не будет. В Израиле приближается дата выборов в местный парламент – Кнессет (17 сентября). Неустойчивые позиции Нетаньяху во внутренней политике могут вынудить его предпринимать более решительные меры в борьбе с проиранскими формированиями. Да и риторика враждующих сторон продолжает оставаться пугающей.

В конце августа премьер-министр Ливана Саад Харири призвал Россию сыграть более активную роль в пограничных столкновениях. "В Бейруте ожидают, что Россия пошлет четкий сигнал Израилю о необходимости прекратить нарушения суверенитета Ливана, – говорилось в сообщении, распространенном пресс-службой Харири. – Ливанцы рассчитывают на роль России в предупреждении сползания ситуации к военной эскалации".

Накануне израильское руководство объявило, что ведутся приготовления к очередной встрече в трехстороннем формате (Россия, США и Израиль) для обсуждения региональных вопросов. Нетаньяху сообщил, что "идут контакты для проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности". Главной темой, как ожидается, будет преодоление разногласий по поводу иранской политики в Сирии и Ливане. Подобные переговоры на уровне секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата уже состоялись 25 июня в Иерусалиме. Однако переговорщики, как стало очевидно, не смогли найти общий язык по "иранскому" вопросу.

В ближайшее время ожидаются контакты России и Израиля на высшем уровне. Нетаньяху планирует посетить Сочи для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Встреча должна произойти до выборов в Кнессет.
Борьба Израиля с проиранскими формированиями, похоже, цементирует российское влияние на Ближнем Востоке. Подобная ситуация наблюдается, например, в Ираке, территория которого за последние недели регулярно становилась мишенью обстрелов с воздуха. Под удар, как правило, попадали военные объекты шиитских формирований "Хашд аш-Шааби", что дало повод говорить о причастности еврейского государства к этим нападениям. Руководство шиитской организации открыто назвало израильтян виновниками атак и, по-видимому, решило обезопасить себя. В начале августа Москву посетил советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалех аль-Файяд, которого считают ответственным за "Хашд аш-Шааби". В числе тем на переговорах было приобретение российских средств ПВО.

Однако если предполагаемая причастность Израиля к нападениям в Ираке выгодна российской стороне с точки зрения развития военно-технического сотрудничества (ВТС), то польза, которую можно извлечь из израильско-ливанского конфликта на границе, пока не так очевидна. Не исключено, что планирующийся визит Нетаньяху в Сочи должен прояснить многие моменты.

Источник - ng.ru
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