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Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
01:00 09.09.2019

Почему форум не принес громких политических прорывов, но создал задел на будущее

Эльнар Байназаров

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ), который в этом году посетили свыше 8,2 тыс. человек из 65 стран, принес 270 контрактов на 3,4 трлн рублей - на 300 млрд больше, чем годом ранее. Помимо экономических успехов форум позволил укрепить и политические связи. Во Владивостоке побывали лидеры Индии, Японии, Монголии, Малайзии, а также официальные лица КНР, Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Сингапура. Позднее к ним присоединился и представитель украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который был принят российским лидером, и эта встреча стала одной из главных политических вех форума. А уже через день между Киевом и Москвой состоялся обмен пленными по схеме "35 на 35".

Без перемен

На азиатско-тихоокеанском направлении каких-либо кардинальных подвижек в российской внешней политике на ВЭФе не произошло. Мирный договор с Японией в очередной раз не случился - несмотря на воззвания премьер-министра Синдзо Абэ заключить соглашение прямо сейчас, цитирование Тютчева о том, что "в Россию можно только верить", и призывы по аналогии верить и Японии. На это Владимир Путин парировал словами, приписываемыми Аль Капоне:

- Доброе слово - это хорошо, доброе слово и "Смит–Вессон" (огнестрельное оружие компании Smith & Wesson. - "Известия") действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать, - заявил Путин, добавив, что свою роль в заключении мирного договора играют и "обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США".

В Москве считают, что Вашингтон в силу действующего военного договора с Токио может разместить на Курилах свои ракеты или военную базу. Особенно на фоне усиления военного присутствия США в Азии. Недавно Пентагон анонсировал размещение ракетных комплексов Mk21 в Японии и Южной Корее - якобы для защиты от возможных атак со стороны КНДР.

Стоит напомнить, что Япония - единственная азиатская страна, присоединившаяся к санкциям против России. Как пояснил "Известиям" зампред правительства Хабаровского края, министр экономического развития Виктор Калашников, негативное влияние этого шага Токио минимально, но все же ощутимо.

- У нас пара проектов с японцами из-за этого зависла, - признался политик. - Но сказать, что меры имеют какое-то долгосрочное определяющее значение - нет, такого не ощущаем. Все равно есть позитивный посыл со стороны японских компаний. Если Синдзо Абэ каждый год сюда приезжает, решает стратегические цели, это ведь что-то значит.

Несмотря на пробуксовку в политическом диалоге, предприниматели России и Японии добились масштабных успехов. Полпред президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции заявил, что японская делегация оказалась крупнейшей на ВЭФе - всего 588 человек (китайская, традиционно крупнейшая, в этом году на втором месте - 395 человек). Одной из крупнейших сделок стал договор между "Новатэк" и японскими корпораций Mitsui & Co. и JOGMEC об инвестициях последних в проект "Арктик СПГ-2". Сумма контракта - свыше $21 млрд, из них японские вложения - $5 млрд. Однако, как заметил на встрече с журналистами глава МИД Японии Таро Коно, эти деньги не учитываются российской статистикой как прямые инвестиции, поскольку идут через третьи страны.

Инвестиции с перчинкой

Главным гостем нынешнего форума стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Баннеры с его портретом встречали участников ВЭФа всюду, начиная с аэропорта. Индийская ассоциация предпринимателей (FICCI) открыла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) презентационный центр, где подробно рассказывала о том, чем выгодны инвестиции в страну. С каждого экрана напоминали: Индия занимает второе место в мире по количеству стартапов, лидирует на рынке фармацевтики и вот-вот опередит Китай по числу жителей. По итогам встречи Нарендры Моди с Владимиром Путиным индийский премьер пообещал предоставить $1 млрд в качестве экономической помощи Дальневосточному региону. Примечательно, что сама Индия должна России примерно $1,1 млрд - ранее страна получила экспортные кредиты на возведение АЭС "Куданкулам" совместно с "Росатомом".

Во время переговоров с Владимиром Путиным индийский премьер отметил, что и Москва, и Нью-Дели выступают против вмешательства во внутренние дела других государств. Говоря это, Моди упомянул Афганистан, который "Индия хочет видеть независимым и безопасным". Однако ясно читался и другой подтекст: Индия не потерпит иностранного - читай: китайского или американского - вмешательства в дела Кашмира. Ранее в конфликте между Пакистаном и Индией Пекин занял сторону Исламабада.

Владимир Путин анонсировал начало переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией. К слову, из всех приглашенных на ВЭФ стран ЗСТ с союзом есть только у Вьетнама. На подходе - Сингапур, соглашение должны подписать уже в октябре.

Российский президент пригласил индийского коллегу в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и тут же сообщил журналистам, что Моди приглашение принял.

Китай в этом году представлял вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, хотя в прошлом году делегацию из Поднебесной возглавлял председатель КНР Си Цзиньпин, присутствовал и глава МИДа Ван И. Однако это никак не сказалось на бизнесе: на Китай приходится свыше 60% всех инвестиций на Дальний Восток. В рамках ВЭФа удалось договориться о создании "Агроэкспресса" - ускоренных поездов с рефрижераторами, которые будут доставлять российские продукты в Поднебесную. Минкомсвязи РФ обсудило с руководством компании Huawei локализацию производства в России.

- Мы подписали соглашение с КНР на 12 млрд рублей по обогащению кормовой базы, о строительстве комплекса ферм молочного направления, - рассказал корреспонденту "Известий" губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. - Безусловно, форум успешен. Мы получили предложения по проектам, которых не было, то есть получили весомый задел на будущее.

Тигры и дзюдо

Кульминацией форума стало пленарное заседание, где присутствовали сразу пять глав государств. 94-летний премьер Малайзии Махатхир Мохамад - старейший действующий мировой лидер - вновь заявил о необходимости беспристрастного расследования крушения Boeing и призвал создать для этой цели нейтральный орган.

- Как незаинтересованное лицо я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии, - подчеркнул премьер.

Владимир Путин дал добро на строительство транзитного газопровода из РФ в КНР через территорию Монголии и создание совместного экономического коридора. Об этом в своем выступлении на полях ВЭФа рассказал президент республики Халтмаагийн Баттулга. Он добавил, что Улан-Батор прорабатывает возможность заключить договор о свободной торговле с ЕАЭС. Монгольский лидер признался: именно он во время визита в Вашингтон попросил Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину. И Трамп позвонил: 1 августа глава Белого дома предложил российскому коллеге помощь в тушении лесов Сибири.

Вспомнив об американском президенте, Владимир Путин заявил, что Россия предлагала США приобрести у нее гиперзвуковое оружие - чтобы выравнять силы и сохранить паритет в вооружениях. На это Трамп, по словам российского лидера, ответил отказом, так как Вашингтон сам ведет подобные разработки.

Неожиданным стало и не указанное ни в одной программке появление на ВЭФе Виктора Медведчука. Лидер украинской "Оппозиционной платформы" дал интервью семи российским телеканалам, анонсируя возможные переговоры с Владимиром Путиным. Медведчук - по крайней мере, в заявлениях на камеру - до последнего не был уверен, удастся ли ему встретиться с президентом России. Но встреча состоялась, на ней стороны обсудили вопросы передачи удерживаемых лиц, а уже 7 сентября обмен случился, и все заключенные вернулись на родину.

Вечером 5 сентября четыре лидера - кроме премьера Малайзии, который покинул кампус ДВФУ еще во время пленарного заседания, - стали почетными гостями Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

"Спорт вообще и дзюдо в частности много раз доказали: стоять на месте нельзя, если хочешь добиваться настоящих, больших побед", - сказал Владимир Путин, открывая соревнование.

Именно это пожелание и стало главным девизом ВЭФа: стоять на месте, сетуя, как медленно развивается регион или не удается заключить мирный договор с Японией, нельзя - надо работать.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567980000
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