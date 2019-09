Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро

В связи с творческим кризисом европейской культуры в странах Европы широко распространяется англоязычная культура, в первую очередь американская. Коммерческая продукция "made in USA" активно продвигается на рынки европейских стран. И хотя мир склоняется к плюрализму, по-прежнему популярны особенности американского образа жизни, в частности насилие, тупые комедии или идея о благополучии.

Уже на первый взгляд можно понять, что страны теряют самобытность из-за распространения англоязычной культуры, в частности, американской. Возможно, это происходит ввиду переживаемого творческого кризиса, в результате которого, несомненно, используется любая иностранная модель в качестве ориентира для дальнейшего существования. Кроме того, подобная тенденция может отражать реальное желание копировать, которое в сочетании с культом моды создает определенный образец для подражания среди тех, кого вдохновляет все новое. А, может, дело в том, что уровень иностранной культуры в целом выше нашей, однако, если объективно проанализировать подобное утверждение, оно кажется крайне сомнительным. Более правдоподобным объяснением является то, что подобный механизм ориентирования общественной жизни на самом деле всего лишь коммерческая продукция "made in USA" ("сделано в США"), которую продвигают многонациональные компании в области информационных и коммуникационных технологий с единственной целью - увеличить собственные доходы.



Производители такой продукции, которые готовы вытеснять другие культурные традиции, используют визуальные образы, сопровождаемые звуковыми эффектами. Вероятно, в таком варианте они более действенны. Если изначально кинематограф, в котором не придавалось особое значение письменному тексту, был практически единственным способом значительного воздействия на массы, то сегодня вся сила визуального контента сосредоточена в интернете. Однако расширение сферы не мешает вышеупомянутому "made in USA" продолжать контролировать ее практически в монополистическом режиме.



Кумиры экрана были и сегодня остаются ролевой моделью для тех, кто стремился и стремится проявлять творческий подход без какой-либо оригинальности. За редким исключением эти особенные герои под покровительством случайного наставника или в интересах дела выделяются из тысяч практически одинаковых людей, однако они все равно были и остаются обычным коммерческим продуктом компании. Визуальные образы использовались для продвижения таких товаров, как, например, табачные изделия, виски, оружие, лидером рынков которых являются американские компании. И сегодня сохраняется старая концепция. Несмотря на то, что мир склоняется к плюрализму, по-прежнему популярны особенности образа жизни американского общества, например, насилие, тупые комедии, идея о благополучии или ничем не ограниченное потребление. Тем не менее прежде всего компании используют подобную востребованность для продвижения фильмов "made in USA" всех жанров. В свою очередь, нам необходимо приобретать эти фильмы по указке, дабы не разгневать любителей денег, которые могут в отместку ввести пошлины. Если говорить о полнометражных фильмах, то надо признать, что американцы их нам навязывают по низкой цене, что позволяет нам поддерживать свою киноиндустрию. Что касается шаблонных фильмов или тех, которые называют премьерами, что является чистым обманом, то они основаны на ложном образе очередного, созданного модой главного героя ради того, чтобы бедный зритель как тогда, так и сейчас продолжал пытаться угнаться за последними новинками страны-гегемона в мировой политике. И все безмолвно подчиняются, потому что так решает главный, то есть тот, у кого есть деньги.



Если американский кинематограф оставит, и, возможно, это произойдет в ближайшее время, место для проявления столь важной творческой мысли, то интернет-индустрия, призванная служить массовой культуре, будет лишена возможности появления разнообразия. В ловушке виртуальных сетей и технологических монополий у людей складывается впечатление, что они живут в условиях свободы, благодаря бесперебойному потоку информации и обсуждению бессмысленных новостей, несмотря на то, что важное доступно лишь единицам. Поэтому подобная инфраструктура получает поддержку, и в то же время эти сообщения изучают с научной точки зрения для внедрения новых форм продажи. Все эти идеи, кумиры и изображения предшествуют появлению желаний и определяют путь дальнейшего развития. Итак, для начала подчеркивается важность всего американского, затем приобретаются товары их многонациональных компаний, цель которых удовлетворить все искусственно созданные потребности.



Здесь не то что создавать, изобретать ничего не надо, так как все сделано, правильно упаковано и по цене гораздо выгоднее, чем если бы вы сами занимались разработкой. Во всяком случае, чтобы проследить эту тенденцию копировать других, можно рассмотреть состояние европейской культуры, на самом деле немецкой. Она характеризуется отсутствием динамики, малым количеством цепляющих кассовых фильмов на широком экране и еще меньшим числом таких фильмов в интернете. С другой стороны, в попытке избежать американского влияния, присутствующего по эту сторону Атлантики во всех областях, в частности и в том, что касается деления на политические блоки, обращаться к европейской культуре - это не выход. Приобретать продукцию европейской культуры практически то же самое, что и смириться с американской. Ввиду популярности почти всего иностранного, которая существовала ранее и наблюдается сейчас, можно говорить о том, что вопрос новой формы колонизации, а именно так мы и можем назвать следование иностранным культурным моделям, вряд ли будет решен в краткосрочной или долгосрочной перспективе.



Антонио Лорка Сьеро (Antonio Lorca Siero)

