Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"

07:55 09.09.2019 Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом

"Их сторона обязательно будет пытаться обдурить наших"



Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять. Сейчас он опять ожидает возвращения домой. Свои рассуждения о том, почему уже неделю затягивают обмен и что угрожает тем россиянам, кому все-таки повезет вернуться, он передал нам.



Игорь Кимаковский - украинский политзаключенный, россиянин, Железный Зэк, как его здесь прозвали. В плен на Украине попал 6 июня 2015 года, когда направлялся из Дебальцева в Новоазовск с гуманитаркой. Его обвинили в пособничестве терроризму, посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконное пересечение границы и незаконное хранение оружия - до 15 лет лишения свободы.



С ноября 2015-го Железный Зэк не раз включался в списки на обмен. Сейчас находится в очередном ожидании возвращения домой. Надеется, что этот раз станет счастливым и... последним.

Итак, мнения Игоря Кимаковского.

"Затягивающийся опять обмен заключенными между Россией и Украиной оброс слухами, домыслами, провокациями...



На прошлой неделе, в пятницу, был сделан вброс: якобы обмен начался! Десятки журналистов метнулись в аэропорты. Родители украинских моряков поехали встречать своих детей с хлебом и солью. Сенцова, по данным СМИ, доставили из колонии в Москву.

На утро субботы выяснилось: не обмен, а обман...

Для чего это было сделано?

Думаю, что президенты России и Украины в телефонном разговоре действительно договорились произвести обмен.

Спустили вниз указания... И понеслось...

Постоянные уточнения списков. Конкуренция политических сил на Украине в расчете поднять рейтинг за счет обмена. Попытки вовлечь в процесс политические элиты России.

Выводы очевидны.

Во-первых, политикам нужен пиар. Имена и судьбы нас, политзаключенных, их не волнуют. Хотя для народа будет обязательно состряпано несколько душещипательных рассказиков о судьбах заложников военно-гражданского конфликта на Украине.

Во-вторых, у многих россиян-заключенных просрочены документы или вообще отсутствуют.



Поэтому таким оформляют проездные документы, удостоверяющие личность уже на пункте обмена. Все это дополнительно затягивает время.

Правда, сейчас стараются сократить эту процедуру. Тех, кто сидит в тюрьмах, уже сфотографировали, взяли анкетные данные для оформления.

В-третьих, не проведена работа над ошибками обмена 27 декабря 2017 года.



Тогда, почти два года назад, многих освобожденных из тюрем и лагерей забирали на обмен без решений судов. Юридической очистки не было почти ни у кого. Повезло лишь уже осужденным - они были помилованы. Многих из них на обмен привезли из дома. Ведь они уже отбыли срока или находились под домашним арестом.

Сейчас история повторяется. Это я понял, когда ко мне во время суда попал первый список тех, кого готовят к обмену, подписанный бывшим генпрокурором Украины Луценко.

Как это случилось, надо написать в отдельном материале. Очень любопытная история!

В этом списке встречались знакомые фамилии. Все-таки сижу пятый год, многих знаю.



Анализирую. Граждан России мало. Треть. У большинства в списке - изменение меры пресечения. Хотя СМИ заверяли: у всех будет полная юридическая очистка.

Был уверен: украинская сторона обязательно будет пытаться обдурить наших.

И действительно, нашел несколько людей, которые давно уже на свободе. Их знал лично. Одного при мне обменяли еще 27.12.17 года. Вторая девочка освободилась по отсиженному в начале декабря 2017-го. Таксует в одном из городов Донецкой области. Третий вышел по окончании срока, определенного приговором. О нем только слышал...

Знаете, меня это даже не удивило.

Не ошибся.

Раз списки до сих пор не согласованы, это говорит о том, что в процессе много интересантов, подводных течений и камней.



Если с российской стороны, с тем, кого будут обменивать, все более-менее понятно - вероятно, пресловутый "режиссер"-террорист Сенцов плюс моряки -, то на Украине при напускной важности чинуш полный беспредел.

Старые кадры вставляют команде нового президента палки в колеса. Нервозность чувствуется со стороны больших чинов СБУ (или, как ее здесь называют, "избушки"), которые занимаются нашей подготовкой к обмену.

В день суда вышло мое обращение, которое я заранее "выгнал" из тюрьмы. Его передали моим друзьям, и они опубликовали его в Интернете.

В нем я обозначил свою позицию по предстоящему обмену.

В частности написал: "Когда у меня брали заявление на обмен, то заверили, что обвинение будет снято.

После, а именно 16.08.2019 года, решение поменяли. Стали обтекаемо говорить, что прогнозируется изменение меры пресечения. Или как вариант: предлагали признать свою вину.



Поскольку я не совершал никаких преступлений, то признаваться мне не в чем. Поэтому от признания вины я отказался.

Выходит, что на сегодняшний день мне предлагается лишь изменение меры пресечения. Далее - выдворение за пределы Украины. Но суд не прекратится. Поскольку мое дело так и не завершено, то я буду фактически лишен возможности присутствовать на процессе. После неявки на несколько заседаний суда меня автоматически объявят в розыск. Украинские СМИ раструбят: не является, значит, виноват...

Следовательно, при такой схеме никакой юридической очистки совершено не будет. Формально я так и останусь подсудимым, только еще и таким, который скрывается.

Потакание украинской стороне считаю проявлением слабой переговорной позиции.

Для меня, гражданина России, - это неприемлемо.



Я хочу вернуться на Родину человеком, с которого сняты все обвинения, а не арестантом, скрывающимся от суда.

В случае применения ко мне только изменения меры пресечения, без приговора, от обмена буду вынужден отказаться. Как ни тяжело мне это будет сделать.

Потому что обмен, проведенный без необходимых юридических процедур, перестанет быть гуманитарной миссией, а превратится в политическое шоу.

Когда людей выпустят на свободу под телекамеры и аплодисменты, их дальнейшая судьба никого уже интересовать не будет.



В этом случае мне ничего не останется, как продолжать бороться за свое право вернуться на Родину без груза ложного обвинения. А значит, дожидаться приговора в тюрьме. Подавать апелляционную жалобу.

Досиживать то, что присудят. И только после окончания срока ступить наконец на землю родной России!"

На той неделе, после приезда на пункт подготовки к обмену, встречался с Татьяной Москальковой. Обозначил свою позицию. Указал на проблемные фамилии и на графу в списке, в которой у многих значилось: изменение меры пресечения.

Почему же это повторяется опять, без работы над ошибками, спустя два года?!

Все потому, что в украинской политике накопилась критическая масса политиков, госуправленцев, силовиков, ненавидящих Россию. Им "кинуть" северного соседа в радость.

Далее.

Исключили из процесса переговоров многих участников минского формата. Знаю, о чем говорю. В списках, обсуждавшихся в рамках этого обмена, я значусь как задержанный в 2016 году. В минских же списках стоит правильная дата - 06.06.2015 года. И подозреваю, что столь же искаженная информация у многих.

У моряков, которых Россия явно передаст Украине, впереди суды. Какое решение примет суд, не знает никто. Поэтому украинская сторона сделала симметричный ход, и многие россияне уезжают без приговоров. В том числе и я.

А ведь у меня следующее судебное заседание назначено на 19.09.2019 года. Красивая дата. Правда?

Не успею передохнуть, и уже надо назад.

Если вернусь, опять попаду в СБУ.

В лучшем случае упакуют, привезут в суд, изменят меру пресечения - и снова в тюрьму. В среднем варианте найдут в кармане гаубицу и карту подкопа из моего дома к Верховной раде.

Про худший исход лучше промолчу...

Нет. Все же скажу! В нем точно будут фигурировать: подпольная тюрьма СБУ, пытки...

А вот если не приеду на суд, то буду объявлен в розыск. "Прикол" в том, что взаимные договоренности о выдаче между Украиной и Россией не аннулированы.

Есть и морально-этическая сторона вопроса. Слышал, что наши силовики не поддерживают передачу украинцев, осужденных в России за терроризм. Абсолютно согласен с ними. Террористов менять нельзя! Это - преступники, которые должны отбывать срок.

А вот с украинской стороны в список включают статистов, которых набирали в разные годы исключительно под обмены. Наши это понимают, но молчат.

И наконец. Обмен идет между Россией и Украиной. А непосредственно граждан России в списках менее половины. Почему? Ответа нет.

Понятно, что нужно вытаскивать из тюрем всех.

Но... Украина последовательна в своих шагах. Старается менять украинцев на украинцев. Это было в 2017-м. Это наблюдается и сегодня.

Предстоящий обмен на глазах теряет гуманитарную составляющую...

Я мог бы все сказанное подкрепить цифрами, фамилиями, событиями. Но делать это рано. Можно навредить обмену".

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Игорь Кимаковский



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За кулисами мирного российско-украинского обмена пленными шли жестокие бои

Почему не освободили Руслана Гаджиева



Это было красиво. В полдень субботы в России и на Украине два самолета одновременно взмыли в небо: во "Внуково-2" пошел на взлет Ан-148 с желто-голубыми полосами и надписью "Украина" на борту, в "Борисполе" брал разгон Ту-204 с красной надписью "Россия". В каждом из них находилось по 35 заключенных, которых по приземлении ждала свобода. Месяц переговоров, стартовавших 7 августа с телефонной беседы Путина и Зеленского, завершился эффектным обменом. Правда, с червоточиной в виде выброшенного из списка в последний момент россиянина Руслана Гаджиева. Что еще стояло за кадром красивой картинки, разбирался "МК".



За кадром остались недели кропотливой сверки списков, внутренние битвы почти за каждого фигуранта обмена. Даже в знаковый день не было полной ясности, кто в результате сядет в самолет. Проще всего, как выяснилось, было согласовать передачу Украине 24 задержанных в Керченском проливе моряков: об этом договорились еще во время телефонной беседы Путин и Зеленский. Затем формат решили расширить, и тут началось...



Украина изначально была готова отдать Кирилла Вышинского и десяток россиян, которых уже пару раз выставляли на обмен, но потом возвращали обратно в тюрьмы. И совсем не хотела отдавать России Владимира Цемаха, 27 июня 2019 года похищенного СБУ из собственного дома в городе Снежном в ДНР и под чужими документами доставленного на Украину. Бывшего начальника ПВО ДНР Цемаха украинские спецслужбы надеялись сделать "ключевым свидетелем" по делу о крушении "Боинга" рейса МН17. Правда, Цемах встал во главе ПВО ДНР лишь в октябре 2014 года, а в июле, когда был сбит самолет, был простым бойцом, стоящим на блокпосту. Но кто же будет вникать в детали... Националисты начали раскручивать кампанию по обвинению президента Зеленского и его команды в "госизмене".



Однако без Цемаха Россия не соглашалась отдать Олега Сенцова и двух националистов - Николая Карпюка и Станислава Клыха, - воевавших в Чечне на стороне сепаратистов в 1991–1994 годах. У наших силовиков были к ним свои счеты - члены УНА-УНСО (запрещенной в РФ организации) были причастны к убийствам российских военных, поэтому возвращать их на Украину, где они окажутся на свободе, они считали неправильным. Российские власти нашли аргументы для убеждения своих силовых структур. Зеленскому и его команде пришлось сложнее. "Решение о выдаче Цемаха не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией", - пояснял непонятливым новый глава СБУ Иван Баканов. Но принять окончательное решение о выдаче Цемаха президенту Украины помогли европейцы, к которым Зеленский обратился за советом. Голландцы сообщили всем недовольным националистам, что Цемаха они уже допросили и больше он им не нужен.



Однако на взлетном поле в "Борисполе" экс-начальник ПВО ДНР появился последним. И до этой минуты никто не знал, взлетит ли российский самолет или все сорвется. Впрочем, наш борт направился в Москву все же без одного ранее оговоренного россиянина: танкист Руслан Гаджиев, которого подготовили к обмену, выдав ему новые документы, вместо аэродрома направился в тюрьму. Возможно, до последнего им хотели заменить Цемаха. А теперь оставили до следующего обмена.



То, что следующий этап обмена состоится, подтвердил президент Зеленский, лично встречавший борт с "российскими пленниками" в "Борисполе". Самая жаркая встреча ждала, конечно же, украинских моряков, которым прямо в аэропорту вручили награды и новые звания, а после отправили в военный госпиталь. Ажиотаж вызвало и появление Олега Сенцова, который, ступив на украинскую землю, пообещал "продолжить борьбу". В России встреча узников была скромнее. На летное поле пустили лишь парочку телеканалов, которые представляли Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. С букетами они встречали только Кирилла Вышинского.



Все первые лица государства отмечали День города Москвы, не найдя пары часов для встречи трех десятков пленных, вернувшихся из украинских застенков. Сразу из правительственного аэропорта "освобожденных" увезли в санаторий. Встречу с родными им обещали через пару дней... Пикантная деталь: Россия и Украина обменялись не только пленными, но и кошками. Вышинский поведал о попутчике Алексее, который привез с собой в Россию черно-белую кошку по имени Машка. А экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева рассказала об украинце, которому разрешили вывезти с собой в Киев мурлыку, которую ему принесли в тюрьму "в качестве гуманитарной помощи" и с которой он не захотел расставаться. Зверушку также зовут Машка.



По большому счету все последующие этапы обменов должны проходить уже с участием ДНР и ЛНР. Ведь сейчас Россия вернула Украине только тех, кто сидел в тюрьмах на территории РФ. А есть еще списки тех, кого Украина хотела бы вернуть из подвалов самопровозглашенных республик - их примерно 69 человек. В свою очередь, ДНР и ЛНР требуют освобождения 208 человек, которые находятся в тюрьмах СБУ за пророссийские взгляды.



Денис Денисов, глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

- Сам по себе обмен стал символическим жестом, который подтверждает возможность эффективных переговоров, нахождения компромиссов. У нас появляются возможности если не для нормализации отношений, то хотя бы для выхода на этот путь. Сразу после обмена украинские власти заявили, что в российских тюрьмах все еще остаются 110 украинцев. Судя по всему, речь идет о крымских татарах и других людях, которые были арестованы в Крыму. В дальнейшем мы можем столкнуться с тем, что Киев захочет проводить все обмены не с ДНР и ЛНР, а с Москвой, ссылаясь на позитивный опыт обмена "35 на 35". Но это перевернет все представления о конфликте на Донбассе. Важно, чтобы ДНР и ЛНР обменивались с Киевом военнопленными по линии Минских соглашений, а Россия и Украина менялись заключенными по своей линии. Москве есть кого вытаскивать из украинских тюрем. По некоторым данным, там сидят до нескольких тысяч человек, осужденных за участие в "русской весне", но не имеющих отношения к войне на Донбассе.



Владимир Жарихин, замглавы Института стран СНГ:

- Гаджиева, которого не отправили домой, конечно, жаль, но на Украине еще много людей, которые сидят в тюрьмах. Это не последний обмен. Вместе с тем я бы не преувеличивал положительный эффект от произошедшего. У нас уже был опыт с освобождением Надежды Савченко, но ни к чему хорошему для отношений между Москвой и Киевом это не привело. Наоборот, значительно вырос градус русофобии. В этот раз Зеленский повел себя не как Порошенко, но с надеждами надо быть осторожными.



Елена Гамаюн, Артур Аваков



№28070 от 9 сентября 2019 Источник - mk.ru

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