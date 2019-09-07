"Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит

08:09 09.09.2019

Портал Аbai.kz, ссылаясь на facebook-страницу Омирзака АКЖИГИТА, опубликовал мнение о том, почему казахская история может оказаться куда более глубокой, нежели ее описывают нынешние историки.

"Неужели, если 2000 лет назад у кыргызов было государство, тогда его не было у казахов? Братья, прекратите говорить, что начало казахского государства начинается с Алтын Орды Жошы-хана", - начал свои рассуждения автор.

По мнению Омирзака АКЖИГИТА, на наших территориях жили люди, умевшие плавить бронзу и железо еще 3-4 тысячи лет назад, а также приручившие диких лощадей более 6 тысяч лет, и при этом они занимали огромные территории из-за большого количества скота с запада до востока.

"У наших предков были все признаки государства: земля, органы управления, система сбора налогов, самое главное – непобедимое конное войско. Как противостоять Киру, Дарию, Македонскому без войска?" - задается вопросом автор.

Господин Акжигит утверждает, что в нашей степи были государства саков, затем кыпчаков, кимаков, канлы, уйсуней и др.

"В 2003 году кыргызы праздновали 2000-летие своей государственности. Чем мы хуже этих кыргызов? Историки очнитесь!" - подытожил автор.