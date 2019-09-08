Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова

08:18 09.09.2019

Тегеран упрекнул Евросоюз в бездействии

Фемида Селимова

8.09.2019



В Тегеране в воскресенье исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ встретился с представителями иранских властей, включая министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Визит высокого гостя из Вены совпал с началом третьего этапа сокращения Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"К сожалению, европейские стороны не выполнили своих обязательств, – заявил в ходе встречи с Феруцэ глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что "ядерная сделка – это не односторонняя договоренность". "Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения, как мы это делали до сих пор, постепенно сокращая свои обязательства", – предупредил Салехи. Подобные заявления и.о. гендиректора МАГАТЭ выслушал и от Зарифа. "Одна из сторон, подписавших СВПД по иранской ядерной программе, имеет право не выполнять своих обязательств, если их не выполняют другие стороны", – заметил Зариф, сославшись на 36-й пункт ядерной сделки.



При этом он заявил, что на текущем этапе Тегеран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ. Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, Зариф указал "на необходимость придерживаться профессионального подхода, а также сохранять конфиденциальность и беспристрастность".

В свою очередь, Феруцэ заверил Зарифа в том, что инспекторы МАГАТЭ будут осуществлять свою деятельность по контролю над иранскими ядерными объектами "профессионально и беспристрастно".

Известно, что иранская ядерная повестка станет предметом обсуждения ежеквартального заседания Совета управляющих МАГАТЭ из 35 стран, которое намечено на понедельник.



6 сентября власти Исламской Республики, как ранее предупреждали, приступили к третьему этапу сокращения своих обязательств по СВПД. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пояснил журналистам, что речь идет о введении в эксплуатацию блока из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана. В дальнейшем Тегеран запустит блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. При этом Камальванди подчеркнул особую значимость последнего этапа по отклонению от обязательств в рамках СВПД, поскольку исследовательская деятельность больше ограничиваться не будет.



Иранские власти ранее предупреждали, что будут сокращать свои обязательства по сделке каждые 60 дней, если европейские страны – участницы СВПД не обеспечат интересы Тегерана в соответствии с соглашением и не предпримут мер, которые способны смягчить санкционный удар США по иранской экономике.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что накануне очередного отступления Тегерана от принятых на себя в рамках СВПД обязательств Зариф направил верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини соответствующее письмо-уведомление.

"Действия, которые они предприняли, хотя и отрицательны, но не окончательны. Они могут вернуться к сделке, и пути диалога по-прежнему открыты", – заявил в воскресенье глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1. Он добавил, что от ядерной бомбы Иран отделяют несколько месяцев.



"Разговоры о том, что с сегодняшнего момента в Иране начинается процесс создания ядерного оружия, – это явное преувеличение. Поскольку это долгий и сложный процесс", – указал в беседе с "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он напомнил, что в свое время американские и израильские специалисты называли разные сроки, за которые иранцы могли создать атомное оружие и которые варьировались от 1 до 2–2,5 года. Подобные расчеты они делали, исходя из количества обогащенного урана. Эксперт отметил, что еще до принятия СВПД было ясно, что в ближайшей перспективе создать ядерное оружие Иран не в состоянии, несмотря на то что прогресс у его ядерной отрасли был значительный. "Мне кажется, если брать тот уровень развития технологий Ирана (на момент заключения СВПД. – "НГ"), если бы даже никто не мешал ему, то потребовалось бы не менее 10 лет для создания ядерного заряда, – подчеркнул Сажин. – Еще неизвестно, сколько времени у иранцев ушло бы на то, чтобы превратить его в боеголовку для ракеты".



Он напомнил, что в свое время Пакистану для этого потребовалось 10 лет. Эксперт привел три силы, которые способны повлиять на судьбу СВПД в ту или иную сторону. Это сам Иран, Евросоюз, где сейчас основной тон задает Франция, и США. "Между этими силами пока идет дипломатическая борьба", – указал Сажин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, который взял на себя роль посредника в решении конфликта между США и Ираном, в ходе саммита "большой семерки" в Биаррице изложил главе Белого дома Дональду Трампу свой план, способный спасти СВПД. Как писала Wall Street Journal, суть предложения Макрона заключалась в том, чтобы разрешить Ирану экспортировать определенные объемы нефти (рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. барр. нефти в сутки), а также предоставить ему кредит в размере около 15 млрд долл. В обмен на это Тегеран должен был не начинать третий этап отхода от своих обязательств. Инициатива Макрона была встречена положительно в европейских дипломатических кругах. Сам же глава иранской дипломатии назвал ее продуктивной. К всеобщему удивлению, только президент США, чьи твиты обычно моментально облетают весь мир, не спешил с заявлениями относительно инициативы хозяина Елисейского дворца. И лишь в минувший четверг пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора с Макроном Трамп заявил, что отмены антииранских санкций не будет.

Впрочем, Сажин полагает, что выхода Ирана из СВПД или каких-то других ядерных программ, по крайней мере до ноября 2020 года, на которые назначены президентские выборы США, ожидать не стоит. "В Тегеране очень надеются, что Трамп проиграет на этих выборах и в Белый дом придут демократы. Они будут восстанавливать политику, которую проводил Барак Обама в отношении Ирана. Поэтому Иран тянет время. И я не думаю, что будут какие-то резкие движения с его стороны", – заключил он.