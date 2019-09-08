 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.09.2019
12:33  Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
12:31  Хазарейцы: заблудшие в Афганистане воины Чингисхана
12:29  Оккупированные Штаты Америки, - Мих.Хазин
12:16  Яйца дракона. Новый этап глобального китайского проекта, - М.Делягин
11:57  КазБуржуин Э.Огай ("Казахмыс") продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн
11:50  Впервые в истории Казахстана журналисту (Е.Кузнецовой) возмещен моральный вред за незаконный приговор
11:40  В Таджикистане торжественно запустили второй агрегат Рогунской ГЭС

10:04  Пятое поколение идиотизма. Америка продолжает удивлять, - К.Душенов
09:01  НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин
08:18  Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:09  "Почему у кыргызов 2000 лет назад было государство, а у казахов нет?", - О.Акжигит
07:55  Пиара ради. Кремль и Украина обменялись пленными, - "МК"
07:40  Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием, - А.Куликова
01:21  Сделано в США: насилие, тупость и американская мечта, - Антонио Лорка Сьеро
01:00  Восточный легион: как ВЭФ укрепил отношения России и Азии
00:56  В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ, - И.Субботин
00:55  Кто из депутатов КырПарламента совмещает госслужбу и бизнес (таблицы)
00:54  Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы
00:52  России выгодно присутствие США в Афганистане. Почему движению "Талибан" нельзя было давать шанс, - "НГ"
00:27  Турция и США начали раздел Сирии, - "МК"
00:23  Джучидизм Токаева. И да сгинут манкурты, - С.Малеев
00:21  Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине, - И.Кармазин
00:02  Почему пожилые казахи так любят жениться на молоденьких токалках? - Айман Кодар
00:01  Хаджимба на тоненького переизбирается в президенты Абхазии
Воскресенье, 08.09.2019
22:32  Каз-велосипедист Винокуров стал чемпионом мира Ironman во Франции
18:35  Премьер Малайзии хочет создать нейтральный орган для расследования катастрофы МН17
18:16  Казахстанской лесбиянке порвали губу и разбили нос на гей-параде в Амстердаме. Бьют - значит любят?
18:10  Во времена СССР русские женщины портили казахских мужчин, - Айгуль Орынбек
17:40  Экс-спикер КырПарламента Шеримкулов пытается сколотить из кыргызов-"северян" новую партию -"Улуу Журт"
17:34  "Компания Мусы Бажаева за 7,5 млн долларов прибрала к рукам кыргызов-таласцев", - Базарбай Мамбетов
13:18  Уговаривать Западный Казахстан не бунтовать послали главного буржуина Казахстана - старшего зятя страны Кулибаева
12:10  Елбасы скромно уговорил Путина назвать новый байконурский ракетный комплекс "Назарбаев", - "МК"
10:56  Китаец Юньфань признан лучшим сценаристом Венецианского кинофестиваля
10:39  Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
10:29  19-летняя канадка Андрееску обыграла американского спортвумена Уильямса в финале U.S. Open по теннису
10:06  Глава Центризбиркома России Элла Памфилова избила казахстанского бомжа, заглянувшего к ней на дачу покушать
08:48  Врачи успешно удалили раковую опухоль у императрицы Японии Митико
00:32  Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC
Суббота, 07.09.2019
22:24  Кыргызстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан
20:07  В Афганистане талибы напали на город Фарах
19:57  В Туркмении освобожден журналист Гаспар Маталаев
15:10  Внешний облик кыргызов глазами немецких художников XVIII века
15:08  ЕлбаКульт. В Таразе прошла "научная" конференция - "Историческая миссия Елбасы"
15:06  Образование без министерства. Сколько сэкономит Кыр-бюджет? - Т.Кудрявцева
15:05  США отказались смягчать санкции в отношении Ирана
15:04  Раскол в британском обществе стал чудовищным
14:58  "У Востока три преимущества перед Западом: убеждения, власть и наслаждения". Новая книга о Русском Ориентализме
14:56  Найден новый многомиллиардный рынок для российской нефти и газа - Индия
12:02  На пост нового Минобраза Киргизии сватают матерого ошмяка-трайбалиста ректора ОшГУ Исакова
09:28  Первый Индийский луноход "Чандраян-2" разбился об Луну при прилунении
09:25  Антикитайские митинги в Казахстане - результат межкланового противостояния, - О.Худайбергенов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран в третий раз нарушил ядерную сделку, - Ф.Селимова
08:18 09.09.2019

Тегеран упрекнул Евросоюз в бездействии
Фемида Селимова
8.09.2019

В Тегеране в воскресенье исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ встретился с представителями иранских властей, включая министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Визит высокого гостя из Вены совпал с началом третьего этапа сокращения Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"К сожалению, европейские стороны не выполнили своих обязательств, – заявил в ходе встречи с Феруцэ глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что "ядерная сделка – это не односторонняя договоренность". "Иран будет действовать в соответствии с шагами других участников соглашения, как мы это делали до сих пор, постепенно сокращая свои обязательства", – предупредил Салехи. Подобные заявления и.о. гендиректора МАГАТЭ выслушал и от Зарифа. "Одна из сторон, подписавших СВПД по иранской ядерной программе, имеет право не выполнять своих обязательств, если их не выполняют другие стороны", – заметил Зариф, сославшись на 36-й пункт ядерной сделки.

При этом он заявил, что на текущем этапе Тегеран готов продолжить сотрудничество с МАГАТЭ. Как сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, Зариф указал "на необходимость придерживаться профессионального подхода, а также сохранять конфиденциальность и беспристрастность".
В свою очередь, Феруцэ заверил Зарифа в том, что инспекторы МАГАТЭ будут осуществлять свою деятельность по контролю над иранскими ядерными объектами "профессионально и беспристрастно".
Известно, что иранская ядерная повестка станет предметом обсуждения ежеквартального заседания Совета управляющих МАГАТЭ из 35 стран, которое намечено на понедельник.

6 сентября власти Исламской Республики, как ранее предупреждали, приступили к третьему этапу сокращения своих обязательств по СВПД. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пояснил журналистам, что речь идет о введении в эксплуатацию блока из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана. В дальнейшем Тегеран запустит блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. При этом Камальванди подчеркнул особую значимость последнего этапа по отклонению от обязательств в рамках СВПД, поскольку исследовательская деятельность больше ограничиваться не будет.

Иранские власти ранее предупреждали, что будут сокращать свои обязательства по сделке каждые 60 дней, если европейские страны – участницы СВПД не обеспечат интересы Тегерана в соответствии с соглашением и не предпримут мер, которые способны смягчить санкционный удар США по иранской экономике.
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что накануне очередного отступления Тегерана от принятых на себя в рамках СВПД обязательств Зариф направил верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини соответствующее письмо-уведомление.
"Действия, которые они предприняли, хотя и отрицательны, но не окончательны. Они могут вернуться к сделке, и пути диалога по-прежнему открыты", – заявил в воскресенье глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1. Он добавил, что от ядерной бомбы Иран отделяют несколько месяцев.

"Разговоры о том, что с сегодняшнего момента в Иране начинается процесс создания ядерного оружия, – это явное преувеличение. Поскольку это долгий и сложный процесс", – указал в беседе с "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Он напомнил, что в свое время американские и израильские специалисты называли разные сроки, за которые иранцы могли создать атомное оружие и которые варьировались от 1 до 2–2,5 года. Подобные расчеты они делали, исходя из количества обогащенного урана. Эксперт отметил, что еще до принятия СВПД было ясно, что в ближайшей перспективе создать ядерное оружие Иран не в состоянии, несмотря на то что прогресс у его ядерной отрасли был значительный. "Мне кажется, если брать тот уровень развития технологий Ирана (на момент заключения СВПД. – "НГ"), если бы даже никто не мешал ему, то потребовалось бы не менее 10 лет для создания ядерного заряда, – подчеркнул Сажин. – Еще неизвестно, сколько времени у иранцев ушло бы на то, чтобы превратить его в боеголовку для ракеты".

Он напомнил, что в свое время Пакистану для этого потребовалось 10 лет. Эксперт привел три силы, которые способны повлиять на судьбу СВПД в ту или иную сторону. Это сам Иран, Евросоюз, где сейчас основной тон задает Франция, и США. "Между этими силами пока идет дипломатическая борьба", – указал Сажин.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, который взял на себя роль посредника в решении конфликта между США и Ираном, в ходе саммита "большой семерки" в Биаррице изложил главе Белого дома Дональду Трампу свой план, способный спасти СВПД. Как писала Wall Street Journal, суть предложения Макрона заключалась в том, чтобы разрешить Ирану экспортировать определенные объемы нефти (рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. барр. нефти в сутки), а также предоставить ему кредит в размере около 15 млрд долл. В обмен на это Тегеран должен был не начинать третий этап отхода от своих обязательств. Инициатива Макрона была встречена положительно в европейских дипломатических кругах. Сам же глава иранской дипломатии назвал ее продуктивной. К всеобщему удивлению, только президент США, чьи твиты обычно моментально облетают весь мир, не спешил с заявлениями относительно инициативы хозяина Елисейского дворца. И лишь в минувший четверг пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора с Макроном Трамп заявил, что отмены антииранских санкций не будет.
Впрочем, Сажин полагает, что выхода Ирана из СВПД или каких-то других ядерных программ, по крайней мере до ноября 2020 года, на которые назначены президентские выборы США, ожидать не стоит. "В Тегеране очень надеются, что Трамп проиграет на этих выборах и в Белый дом придут демократы. Они будут восстанавливать политику, которую проводил Барак Обама в отношении Ирана. Поэтому Иран тянет время. И я не думаю, что будут какие-то резкие движения с его стороны", – заключил он.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568006280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК совершил рабочую поездку в Москву
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №653
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- Коллегия Министерства энергетики по обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года
- Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?
- Министерство юстиции относительно механизма, предусматривающего использование "космо-мониторинга" при контроле за рациональным использованием сельхозземель, сообщает следующее
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  