НеБратство братских народов. Доктрина влияния, - Валерий Коровин

09:01 09.09.2019 только оставшись русскими, но сильными и со своей идеей, мы останемся братьями для большинства народов Европы

Валерий Коровин



Болгарский МИД потребовал от России отказаться от тезисов, согласно которым СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Это заявление было опубликовано на сайте МИД Болгарии в связи с открытием в Софии выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая проходит в Российском культурном центре. "Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", - заявляют болгарские дипломаты.

Выиграв войну, мы проиграли вызов мирного времени. Создали идеологию, от которой сами же и отказались, отстроили десятки стран, в том числе, в Восточной Европе, но потом их бросили, позорно и без боя бежав с пространства, за которое было заплачено миллионами жизней. Но после всего этого мы еще и проиграли битву за элиты.



Конечно, МИД Болгарии не выражает ни позицию большинства жителей этой страны – братского нам во всех смыслах болгарского народа, ни даже собственную позицию. МИД Болгарии безвольно и покорно репостит циркуляры, полученные от их нынешних хозяев – американских глобалистов. Вопрос лишь в том, как мы допустили появление таких антироссийских элит в государстве, которое неоднократно выживало именно благодаря России. И что нужно сделать России, чтобы не уступать свои интересы в этом изменившемся, циничном мире, где благодаря нашим односторонним уступкам теперь правит цивилизационный Запад?

Всем известно, что наш нынешний президент Владимир Путин всегда старается строго действовать в рамках закона. Можно даже сказать, что Путин - самый главный законник среди своих коллег. В любой ситуации он старается поступать в соответствии с законом и, как следствие, любит симметричные меры. Тогда возникает логичный вопрос – почему он не действует симметрично в отношении элит европейских государств?



С одной стороны, можно сказать – это незаконно, и сам Путин не раз озвучивал принцип невмешательства в дела других государств. С другой стороны – смотря какому закону следовать? Вот американцы, например, открыто вмешиваются во внутриполитические процессы всех государств, объявив всю планету зоной своих стратегических интересов. И это, с их точки зрения, законно, потому что они сначала заявили в своей доктрине национальной безопасности: вся планета – зона наших интересов. Это раз. Далее, из первого пункта вытекает второй - мы имеем право, исходя из наших интересов, вмешиваться в дела любых государств. Это два.



Вот и прекрасно! И нам, раз уж мы так любим симметричные меры, надо действовать так же, симметрично: Сначала Владимир Путин объявляет всю планету зоной наших стратегических интересов, раз. Ну что такого? Это симметричная мера, и никто нам этого не может запретить, как не может запретить американцам. Ну ладно, не всю планету, ну уж Евразию то точно, или хотя бы пространство бывшего советского блока.

А вот дальше, в рамках уже принятой доктрины, то есть абсолютно законно, уже вмешиваться в дела других государств, в первую очередь наших бывших союзников, которых мы бросили на произвол судьбы со своим принципом невмешательства, крайне наивным и никому не нужным, из-за чего мы все теперь проигрываем.

Конечно, вмешательство в дела других государств – это слишком громко сказано. Во все вмешиваться, конечно, не надо, мы не наглые американцы и не высокомерные англосаксы. Не надо вмешиваться в религиозные взгляды, культурные стратегии, быт, уклад, иначе мы уподобимся цивилизаторам Запада, а это не наш метод. Но вот в формирование элит, в поддержку пророссийских политических сил вмешаться, пожалуй, действительно стоит.



Принимаем соответствующие законы, и дальше спокойно развиваем свое культурное влияние, информационное присутствие, налаживаем горизонтальные связи, гражданские структуры, народную дипломатию, популяризируем русский язык, пропагандируем русскую литературу, продвигаем православие, преподаем историю (свою версию, не американскую).



Целых двадцать пять лет, пока мы этого не делали, все наши бывшие союзники по Советскому блоку питались только американской версией истории. Взять Вторую мировую войну: Америка победила всех, неся свет "демократии", а русские – только и делали, что оккупировали европейские страны, состязаясь с Гитлером в коварстве и жестокости репрессий. Так мы проиграли войну за умы простых европейцев. Так мы проиграли элиты, которые теперь от имени своих стран могут нести любую русофобскую чушь, делая вид, что так думает большинство.

Мало того, в ситуации идеологического поражения, пользуясь нашей слабостью и совершенно иррациональным следованием за идеологией Запада, нас постоянно ставят в рамки ложного выбора: Россия – так вы определитесь, вы с Западом, тогда перестаньте сопротивляться и сдавайтесь, как в 1990-е. Или же вы не европейцы, а азиаты, и тогда – горе вам – никакого развития, инвестиций и светлого европейского будущего, а наоборот санкции, презрение Запада, грязь и кровавая баня русской истории с ее сплошными репрессиями и ГУЛАГом.

Как ни странно, но некоторые, в том числе, и внутри России, все еще ведутся на эту откровенную ахинею. В том числе так называемые либералы, считающие себя шибко продвинутыми и умными, но при этом повторяющие все эти примитивные пропагандистские штампы. Мол, если мы сейчас же, любой ценой не помиримся с Западом, вновь отдав им все, что они просят, нам только и останется, что дружить с Северной Кореей и Китаем, а так же Монголией, куда только что слетал Путин, "а это так ужасно, так ужасно" - заламывают руки слушатели "Эха Москвы".

Вместе с тем, Россия – это самобытная, не западная, не восточная, а евразийская, самостоятельная цивилизация, которая спокойно может дружить и с Западом, и с Востоком.



Для нас братскими являются и народы Европы, и народы Азии, что, тем не менее, никак не мешает нам сохранять свою целостность, идентичность и суверенитет. Мы спокойно и искренне можем дружить с братскими нам монголами, и одновременно с этим дружить с братьями нашими болгарами. И только англосаксы нам не братья.

Каркасом нашего сознания и одновременно нашей миссии должна стать наша самобытность. Наша идентичность и понимание, что мы – не Запад. И поэтому, не надо лезть в Европу, кривляться, и изображать из себя европейцев, пародируя у зеркала демократию и "права человека", с отвращением, но следуя за Европой, примеряя на себя однополые браки и омерзительные любому представителю традиционных народов Евразии гей-парады.

Надо просто забыть о том, что мы – Европа. Никакая мы не Европа, да и нет уже той Европы времен ялтинского мира, о которой по инерции продолжают грезить обитатели постсоветского пространства. Сегодняшние европейцы – это выродившееся морально и физически постчеловеческое, разложенное, расчеловеченное общество, но это их выбор, и пусть они живут с этим сами, как хотят.



Мы – самобытные, мы – евразийская цивилизация. Мы – русский народ, мы победители и освободители Европы, мы великие, мы – самое большое в мире, континентальное государство и суверенитет, мы справедливость. И мы - права народов, а не права постчеловеческого человека. А Запад и Восток пусть живут как им нравится, и не лезут к нам со своими ценностями. Нам же не надо пытаться их пародировать. Все равно из русского не получится европейца, как бы он не кривлялся, а получится обезьяна Запада. Только оставшись русскими, но сильными и со своей идеей, мы останемся братьями для большинства народов Европы.



7.09.2019 Источник - Завтра

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